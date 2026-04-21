Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giancarlo Danto parla della rottura con Paola Caruso e del denaro

Giancarlo Danto e Paola Caruso, perché è finita dopo The 50 Italia

Chi: il modello e imprenditore Giancarlo Danto e la showgirl Paola Caruso.

Cosa: la relazione nata nel reality The 50 Italia si è interrotta, secondo lui, per “diversità economica”.

Dove: il flirt è esploso durante il programma, con seguito nella vita reale fuori dagli studi televisivi.

Quando: la frequentazione è iniziata durante le registrazioni del format e si è conclusa nei mesi successivi, prima dell’ingresso di Paola Caruso al Grande Fratello Vip.

Perché: stando al racconto di Giancarlo Danto, lei sarebbe “abituata a standard di uomini diversi” sul piano economico e lo avrebbe lasciato con un messaggio che lo ha fatto sentire “non alla sua altezza”.

In sintesi:

Flirt nato a The 50 Italia tra Giancarlo Danto e Paola Caruso , con bacio e breve relazione.

tra e , con bacio e breve relazione. Danto sostiene che la rottura sia dovuta a una marcata “diversità di status economico”.

Secondo lui, fuori dal reality sono emersi problemi pratici e difficoltà nel vedersi.

Oggi Danto sarebbe single, mentre Caruso è legata all’imprenditore Fabio Talin.

Dal reality alla vita reale: cosa racconta Giancarlo Danto

La conoscenza tra Giancarlo Danto e Paola Caruso è nata all’interno di The 50 Italia, format competitivo paragonato a uno Squid Game televisivo, dove prove ed eliminazioni dovrebbero restare al centro del racconto. Nel promo del programma, però, l’attenzione si è rapidamente spostata sul loro avvicinamento, con immagini di baci e momenti intimi.

Mentre Paola Caruso oggi è chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip e non può replicare, è stato Giancarlo Danto a ricostruire pubblicamente la dinamica, attraverso quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni. Danto sostiene che il legame sia proseguito dopo le registrazioni: “C’è stato un bacio e anche una relazione. Si è continuato per un po’, poi stop per volere di lei”.

Secondo la sua versione, l’uscita dal set ha reso evidenti distanze quotidiane e materiali: “Dentro un reality tante cose si annullano, quando poi si va ad affrontare la vita reale subentrano molte situazioni. Non ci si riusciva mai a beccare”. Qui entrerebbe in gioco, dice, anche il divario di possibilità economiche tra i due.

Il nodo economico, il nuovo amore di Caruso e il cast di The 50 Italia

Nel suo racconto, Giancarlo Danto insiste sul peso delle differenze di reddito: “C’era diversità di status economico tra noi. Lei è abituata a standard di uomini diversi”. Danto specifica di essere un “piccolo imprenditore”, con un “lavoro normale”, oltre all’attività di gogoboy per realtà queer come Muccassassina a Roma e il Red di Bologna.

Riferisce di essere stato lasciato con un messaggio che lo avrebbe ferito: “Mi ha fatto rimanere male, facendomi sentire non alla sua altezza. Avevo le mani legate, mi è dispiaciuto ma non potevo fare nulla”. Nonostante ciò, parla di una chiusura “in buona”, con rapporti civili. Resta da capire se la serenità reggerà quando Paola Caruso ascolterà queste parole fuori dal Grande Fratello Vip.

Oggi, stando alle ricostruzioni, Giancarlo Danto sarebbe single. Paola Caruso, invece, è sentimentalmente legata a Fabio Talin, 60 anni, imprenditore dei servizi aeroportuali e alla guida del gruppo Truestar Group, diviso tra Svizzera e Italia, con base a St. Moritz. Nel cast di The 50 Italia figurano, tra gli altri, Giulia Sara Salemi, Edoardo Tavassi, Alex Caniggia, Eva Grimaldi, Valerio Scanu, Paolo Noise, Francesca Cipriani e Antonella Elia, a conferma della forte componente di volti televisivi e social.

FAQ

Perché Giancarlo Danto parla di diversità economica con Paola Caruso?

Perché, secondo il suo racconto, tra loro esisteva un forte divario di “status economico” che avrebbe inciso sulla quotidianità, facendolo sentire non alla sua altezza.

La relazione tra Giancarlo Danto e Paola Caruso è iniziata solo nel reality?

Sì, è iniziata a The 50 Italia, ma Danto sostiene che sia proseguita anche dopo le registrazioni, prima della rottura definitiva.

Paola Caruso ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Giancarlo Danto?

No, al momento non ha risposto. È nella Casa del Grande Fratello Vip e non può commentare direttamente le ricostruzioni esterne.

Che lavoro svolge Giancarlo Danto fuori dai reality televisivi?

Lavora come piccolo imprenditore e gogoboy per locali e serate LGBTQIA+, tra cui Muccassassina a Roma e Red a Bologna.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica sulla vicenda?

È stata elaborata integrando e rielaborando contenuti provenienti congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.