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Lady Gaga brilla alla premiere del sequel Il diavolo veste Prada

Lady Gaga brilla alla premiere del sequel Il diavolo veste Prada

Lady Gaga illumina la premiere newyorkese di Il Diavolo Veste Prada 2

Chi: Lady Gaga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley e il team creativo storico del film.
Cosa: premiere mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2, con red carpet stellare e prime conferme sulla colonna sonora.
Dove: New York, anteprima ufficiale con cast al completo e grande attenzione dei media internazionali.
Quando: 20 aprile 2026, a quasi vent’anni dal debutto del primo capitolo cult.
Perché: rilanciare un franchise iconico della moda pop e presentare il nuovo coinvolgimento musicale di Lady Gaga, tra brani inediti e possibile cameo.

In sintesi:

  • Lady Gaga protagonista sul red carpet e al centro delle indiscrezioni sulla colonna sonora.
  • Cast originale riunito: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, più Simone Ashley.
  • Anne Hathaway ammette la pressione ma si affida al team creativo del primo film.
  • Cinque brani inediti di Gaga attesi, inclusi duetti con Peggy Gou, Chappell Roan e forse Madonna.

Red carpet, dichiarazioni e moda: tutti i dettagli della serata

Alla premiere newyorkese di Il Diavolo Veste Prada 2, la presenza di Lady Gaga ha catalizzato l’attenzione quanto il ritorno di Meryl Streep e del cast originale.
Sui social hanno circolato video in cui l’artista arriva sulle note di Runway, brano inciso con Doechii per la colonna sonora.

La linea narrativa di continuità con il primo film è stata sottolineata da Anne Hathaway, che ha ammesso in conferenza stampa: “Non lo nego, la pressione c’è (…) Ma è lo stesso team che ha realizzato il primo film (…) David Frankel mi ha fatta apparire al meglio e ha costruito un film che chiaramente il pubblico ama”.
Una dichiarazione che conferma la volontà degli autori di preservare tono, ritmo e ironia del cult del 2006.

Sul fronte moda, il red carpet ha rispettato le aspettative: Meryl Streep in Givenchy, Anne Hathaway in Louis Vuitton, Emily Blunt in Schiaparelli, a rimarcare la fusione tra cinema mainstream e haute couture. La new entry Simone Ashley, già protagonista in Bridgerton, si posiziona come ponte con il pubblico più giovane, mentre account come Il Mio Viaggio a New York hanno documentato in tempo reale la serata, amplificando la portata virale dell’evento.

Colonna sonora strategica e impatto culturale atteso

Le indiscrezioni sul ruolo di Lady Gaga nel progetto vanno oltre il semplice sostegno promozionale: si parla di cinque brani inediti scritti ad hoc per il film.
Tra i titoli circolati: Shape Of A Woman (già trapelata in parte su X), Energy con la DJ coreana Peggy Gou, French Lessons con Chappell Roan, Kiki – possibile featuring con Madonna – e la già nota Runway.

Pur restando voci non confermate dagli studios, l’architettura della tracklist suggerisce una colonna sonora pensata come prodotto autonomo, in grado di dominare classifiche e playlist nel 2026.
Per il franchise, l’operazione rappresenta un aggiornamento mirato: riportare Il Diavolo Veste Prada al centro della conversazione globale intrecciando nostalgia, cultura fashion e pop contemporaneo, con un potenziale forte impatto su box office, streaming e licensing musicale.

FAQ

Quando esce Il Diavolo Veste Prada 2 al cinema in Italia?

Attualmente le fonti ufficiali non hanno confermato una data italiana precisa, ma l’uscita è prevista entro il 2026, in parallelo al lancio internazionale programmato dagli studios.

Lady Gaga appare anche come attrice nel film o solo in colonna sonora?

Al momento le anticipazioni parlano soprattutto di un coinvolgimento musicale esteso. Non è stato ancora ufficializzato un cameo recitato di Lady Gaga nel cast principale o secondario.

La colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2 sarà disponibile in streaming?

Sì, è altamente probabile: le major pubblicano abitualmente le soundtrack complete su Spotify, Apple Music e piattaforme digitali, spesso in contemporanea con l’uscita cinematografica o poco prima del debutto globale.

Simone Ashley che ruolo potrebbe avere nel nuovo film?

Le informazioni ufficiali sul personaggio di Simone Ashley sono ancora riservate, ma il posizionamento promozionale suggerisce un ruolo centrale nelle nuove dinamiche professionali e generazionali dell’industria moda.

Da quali fonti provengono le informazioni su premiere e colonna sonora?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione specializzata in spettacolo.

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