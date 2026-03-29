michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Elettra Lamborghini sorprende con Alta marea e zittisce le critiche

Elettra Lamborghini sorprende con Alta marea e zittisce le critiche

Elettra Lamborghini sorprende a Canzonissima con “Alta marea”

Chi: Elettra Lamborghini, erede della famiglia automobilistica e artista pop italiana. Cosa: una intensa interpretazione di “Alta marea” di Antonello Venditti. Dove: nello studio Rai di Canzonissima, seconda puntata della nuova edizione. Quando: nei giorni scorsi, con eco immediata sui social. Perché: per mostrare il proprio percorso di studio vocale e dedicare il brano alla cavalla scomparsa Lolita, ribaltando i pregiudizi sul suo talento canoro.

La performance ha colpito pubblico televisivo e utenti digitali, generando commenti entusiasti e numeri rilevanti di visualizzazioni, like e condivisioni su Instagram e altre piattaforme.

In sintesi:

  • Interpretazione di “Alta marea” a Canzonissima rivela una nuova dimensione vocale di Elettra Lamborghini.
  • I social premiano l’esibizione: commenti positivi, condivisioni e migliaia di interazioni in poche ore.
  • La cover è anche una dedica personale e commossa alla cavalla Lolita, recentemente scomparsa.
  • L’artista rivendica anni di studio di canto e un percorso di crescita oltre l’immagine pop.

Una cover che cambia la percezione pubblica di Elettra Lamborghini

La versione di “Alta marea” proposta da Elettra Lamborghini a Canzonissima ha messo in pausa l’immaginario fatto di hit estive, autoironia e coreografie sensuali. Al loro posto, voce in primo piano, arrangiamento pulito e un approccio interpretativo più maturo e contenuto.

Molti utenti, dopo aver visto la clip circolare su Instagram, X e TikTok, hanno ammesso di aver sottovalutato le sue capacità vocali. Commenti come “Non potete dire che non sappia cantare”, “Sei stata pazzesca”, “Emozione pura” o “Studiare canto e migliorarsi le fa onore” riassumono un cambio di percezione raro per una figura spesso letta solo in chiave leggera.

L’artista ha scelto di affrontare un classico del repertorio di Antonello Venditti, brano ad alto tasso emotivo e ben radicato nella memoria collettiva italiana: una scelta rischiosa per chi viene ancora identificata soprattutto con il pop da classifica. La resa live, però, ha mostrato controllo dell’intonazione, dinamica studiata e partecipazione emotiva coerente con il testo.

La dedica a Lolita e il percorso di crescita artistica futura

Oltre all’aspetto televisivo, la performance di Elettra Lamborghini ha avuto una forte valenza personale. La cantante ha legato la propria interpretazione di “Alta marea” alla memoria della cavalla Lolita, recentemente scomparsa, trasformando la cover in una dedica privata ma condivisa con il pubblico.

Questo elemento biografico rafforza l’immagine di un’artista meno caricaturale e più consapevole, impegnata nello studio del canto e nella costruzione di un repertorio che vada oltre il tormentone stagionale. La risposta positiva del pubblico apre scenari interessanti: maggiore spazio a brani melodici nei live, possibili incursioni in progetti televisivi musicali di taglio più autoriale e, soprattutto, un rebranding progressivo che potrebbe consolidarla come interprete oltre che come personaggio.

FAQ

Perché l’esibizione di Elettra Lamborghini a Canzonissima ha fatto notizia?

L’esibizione ha fatto notizia perché ha evidenziato un netto miglioramento tecnico e interpretativo, smentendo molti pregiudizi sul suo talento vocale e coinvolgendo il pubblico televisivo e social.

Cosa ha cantato Elettra Lamborghini durante la seconda puntata di Canzonissima?

Elettra Lamborghini ha cantato il brano “Alta marea” di Antonello Venditti, reinterpretandolo in chiave personale con un approccio più sobrio e concentrato sulla voce.

Come hanno reagito i social alla cover di “Alta marea” di Elettra Lamborghini?

I social hanno reagito positivamente, con migliaia di like, condivisioni e commenti come “Sei stata pazzesca” e “Emozione pura”, riconoscendo impegno e crescita.

A chi è dedicata la versione di “Alta marea” di Elettra Lamborghini?

La versione è dedicata alla cavalla Lolita, recentemente scomparsa, a cui Elettra Lamborghini era profondamente legata, aggiungendo alla performance una forte componente emotiva personale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Elettra Lamborghini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache