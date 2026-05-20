20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessandra Mussolini e Antonella Elia litigano sulla vittoria del GF Vip

GF Vip 8, duello Mussolini-Elia: perché la finale divide gli ex concorrenti

La finale dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 il 20 maggio 2026, ha visto il trionfo di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. Nella Casa di Cinecittà, le due protagoniste assolute del reality hanno chiuso un percorso molto esposto mediaticamente, tra dinamiche forti e televoti record. La scelta del pubblico, però, ha spaccato le opinioni degli ex concorrenti e delle opinioniste, alcuni dei quali avrebbero preferito una vittoria di Antonella. Il dibattito nato subito dopo la proclamazione racconta non solo il peso televisivo delle due “regine” del programma, ma anche come cambia il gusto del pubblico dei reality in Italia.

In sintesi:

La finale GF Vip 8 si chiude con la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia.

Ex gieffini e opinioniste si dividono: una parte tifava apertamente per Antonella.

Altri concorrenti rivendicano il percorso di Alessandra come decisivo per il successo del reality.

Il duello finale conferma una tendenza: arrivano in fondo le vere protagoniste narrative.

La sfida Mussolini-Elia è stata percepita dagli addetti ai lavori come la conclusione più coerente di un’edizione definita “pazzesca” da diversi ex gieffini. Adriana Volpe ha parlato di due “regine”, pur dichiarando il suo personale tifo per Antonella. Anche Blu Barbara Prezia ha ammesso che avrebbe preferito vedere l’Elia con la corona di vincitrice.

Più prudenti Gionny Scandal, Raimondo Todaro e Marco Berry, che hanno adottato una linea diplomatica, riconoscendo il merito a entrambe le finaliste e sottolineando come il televoto finale non potesse che premiare una tra due percorsi molto forti. Berry ha ironizzato sul soprannome “Abelarda Prunotti”, diventato tormentone social e simbolo della leggerezza con cui il pubblico ha seguito il dualismo tra le due concorrenti.

Reazioni degli ex gieffini e lettura televisiva della vittoria di Alessandra

Subito dopo la proclamazione, il fronte pro-Mussolini si è fatto sentire con decisione. Giovanni Calvario ha definito Alessandra “vera protagonista, divertentissima, esilarante ed esplosiva”, mentre Nicolò Brigante ha parlato apertamente di “Grande Fratello Vip cucito su di lei”, pur riconoscendo i meriti di Antonella. A rafforzare questo racconto ci sono le reazioni entusiaste di Raul Dumitras e Lucia Ilardo, molto legati a Mussolini dentro la Casa: per loro la vittoria era “già scritta dal giorno uno” e rappresenta simbolicamente anche il successo del gruppo delle “cesne”.

Paola Caruso ha sottolineato come Alessandra sia stata “colonna portante” dell’edizione, alludendo anche alle tensioni avute con l’Elia, mentre Francesca Manzini ha esultato con il suo linguaggio riconoscibile, celebrando la “Mussola” e il “tecnicismo centrale”. Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un televoto finale percepito come un vero referendum tra due modelli di intrattenimento: la comicità ruvida e imprevedibile di Elia contro la trasformazione pop di una ex politica come Mussolini, oggi riposizionata come personaggio televisivo pienamente mainstream.

Mai come in questo GF Vip, il duello conclusivo ha messo di fronte le due autentiche protagoniste narrative, senza outsider: una dinamica che richiama format internazionali, con qualcuno che, non a caso, evoca la doppia vittoria alla RuPaul’s Drag Race.

Cosa lascia in eredità questa finale al futuro dei reality italiani

La finale Mussolini-Elia apre uno scenario interessante per il futuro dei reality. Da un lato conferma la centralità di personaggi fortemente connotati, capaci di generare discussione continua fuori e dentro i social. Dall’altro, mostra come il pubblico premi il percorso complessivo, più che la singola performance in finale.

Per il sistema televisivo, il caso Alessandra Mussolini diventa un case study: da figura divisiva della politica a volto d’intrattenimento trasversale, con potenziale ulteriore sfruttamento in palinsesto. La tenuta di Antonella Elia, seconda ma amatissima, lascia aperta la porta a nuovi progetti cuciti sulla sua cifra ironica e polemica. Il messaggio per le prossime edizioni dei reality è chiaro: per arrivare fino in fondo non basta “partecipare”, serve costruire personaggi forti, riconoscibili e narrativamente coerenti.

FAQ

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 8 nel 2026?

Ha vinto Alessandra Mussolini, che ha superato al televoto finale Antonella Elia. Terzo classificato il ballerino e insegnante Raimondo Todaro.

Perché molti ex gieffini avrebbero preferito la vittoria di Antonella Elia?

Molti ex gieffini, tra cui Adriana Volpe e Blu Barbara Prezia, erano emotivamente più legati al percorso televisivo e umano di Antonella Elia.

Qual è stato il ruolo di Alessandra Mussolini in questa edizione del GF Vip?

È stata percepita come “colonna portante”: sempre centrale nelle dinamiche, protagonista di conflitti, ironia e momenti virali sui social.

Che impatto avrà questa finale sulla carriera televisiva delle due finaliste?

Avrà un impatto rilevante: per Alessandra si aprono nuovi ruoli da opinionista; per Antonella possibili format costruiti sulla sua forte riconoscibilità.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.