8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

George Clooney riceverà il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia 2026.

riceverà il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di 2026. L’83ª edizione della Biennale Cinema si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno apertura e chiusura al Lido.

e condurranno apertura e chiusura al Lido. La decisione è del Cda della Biennale su proposta di Alberto Barbera.

(Riassunto generato con AI)

Clooney premiato alla Mostra di Venezia

George Clooney sarà il protagonista dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026 al Lido, con il conferimento del Leone d’oro alla carriera. La decisione è stata assunta dal Cda della Biennale, che ha accolto la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. Nelle stesse ore è stata ufficializzata anche la conduzione delle serate di apertura e chiusura, affidata all’attrice e regista Greta Scarano e all’attore Nicolas Maupas.

Il riconoscimento assegnato a Clooney valorizza una figura centrale del cinema internazionale, attore, regista e produttore associato a titoli come “Jay Kelly”, “Syriana” e “Good Night and Good Luck”. Nell’accettare il premio, Clooney ha dichiarato: «Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.»

Il peso del premio e il ruolo dei conduttori

L’annuncio rafforza il profilo internazionale della Mostra di Venezia, che continua a legare il proprio palmarès a personalità capaci di incidere come interpreti e autori. Nel caso di George Clooney, il Leone d’oro alla carriera riconosce un percorso trasversale nel sistema audiovisivo globale, costruito tra recitazione, regia e produzione. È un elemento rilevante anche sul piano editoriale e mediatico, perché un nome di questa portata aumenta attenzione e aspettative su un’edizione già proiettata verso una forte visibilità internazionale.

Sul fronte della cerimonia, Greta Scarano e Nicolas Maupas saliranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido per l’inaugurazione di mercoledì 2 settembre e per la chiusura di sabato 12 settembre. In quell’ultima serata saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’83ª Mostra. La scelta di una coppia di conduttori appartenenti a generazioni e percorsi differenti suggerisce una linea di equilibrio tra riconoscibilità artistica e rinnovamento del racconto televisivo e pubblico dell’evento.

Verso un’edizione ad alta visibilità

La combinazione tra il Leone d’oro alla carriera a George Clooney e la presenza di Greta Scarano e Nicolas Maupas alla guida delle due serate istituzionali definisce già alcuni assi portanti dell’edizione 2026: prestigio, continuità e apertura a un pubblico ampio. In attesa del programma completo, la Biennale delinea così un impianto capace di parlare sia all’industria sia agli spettatori, con un annuncio che concentra attenzione sul valore simbolico del premio e sulla centralità della cerimonia finale, momento in cui si deciderà il bilancio artistico della Mostra.

FAQ

Chi riceverà il Leone d’oro alla carriera?

Sì, sarà George Clooney a ricevere il Leone d’oro alla carriera dell’83ª Mostra di Venezia.

Quando si terrà la Mostra di Venezia 2026?

Sì, l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è in programma dal 2 al 12 settembre 2026.

Chi condurrà apertura e chiusura?

Sì, le due cerimonie saranno condotte da Greta Scarano e Nicolas Maupas alla Sala Grande del Lido.

Chi ha deciso il premio a Clooney?

Sì, la decisione è del Cda della Biennale su proposta del direttore artistico Alberto Barbera.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Sorrisi e Canzoni Tv.