8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Superbonus inefficiente per la Corte Ue, Italia assorbe il 43% dei fondi europei

La notizia in sintesi

La Corte dei conti europea giudica inefficiente il Superbonus italiano finanziato anche dal Pnrr.

L’Italia ha assorbito 13,95 miliardi, pari al 43% dei fondi europei dedicati.

Quattro progetti su cinque mostrano criticità nei dati energetici e amministrativi.

Il confronto europeo segnala costi molto più alti rispetto ad altri Paesi membri.

(Riassunto generato con AI)

La Corte Ue boccia il Superbonus

La Corte dei conti europea ha espresso un giudizio netto sul Superbonus italiano, la misura per le ristrutturazioni edilizie finanziata con risorse nazionali e in parte con il Pnrr. Nel rapporto speciale 20/2026, diffuso secondo quanto riportato oggi, i giudici contabili valutano negativamente l’impatto del provvedimento in Italia, rilevando un impiego inefficiente dei fondi europei.

Il punto centrale riguarda il rapporto tra spesa sostenuta e risultati ottenuti. Il Superbonus, nato per ridurre i consumi energetici degli edifici, alleggerire le bollette e tagliare le emissioni, avrebbe assorbito una quota molto rilevante delle risorse disponibili senza dimostrare, secondo la Corte, un’efficienza comparabile con quella di misure analoghe adottate in altri Paesi dell’Unione. Il giudizio pesa anche perché investe uno dei capitoli più sensibili della transizione energetica europea: l’efficientamento del patrimonio residenziale, che nell’Ue rappresenta il 26 per cento dei consumi energetici.

Costi elevati e controlli fragili

La Corte ricorda che nei Pnrr nazionali sono stati programmati 43 miliardi di euro per l’efficienza energetica delle abitazioni private. Di questi, 13,95 miliardi sono andati all’Italia attraverso il Superbonus: il 43 per cento del totale europeo destinato a questa tipologia di interventi.

Secondo i giudici, il fatto che la misura coprisse fino al 110 per cento dei costi sostenuti “non era coerente con una gestione finanziaria sana” e “non ha rappresentato un uso efficiente dei fondi europei”. L’ultima stima citata nel testo indica un costo complessivo di 172 miliardi per le finanze pubbliche, includendo anche il Supersismabonus da 40 miliardi. Quasi 14 miliardi arrivano dal Pnrr.

Gli obiettivi dichiarati erano ambiziosi: ristrutturare oltre 100mila edifici. Con 13,7 miliardi sono stati ristrutturati 46.922 villette e 13.833 condomini. Nel quadro riportato non emerge invece una presenza riconoscibile dell’edilizia sociale.

Tra i casi simbolici citati compaiono un edificio a Mezzana, in provincia di Trento, con oltre 38 milioni di euro di intervento, un condominio in provincia di Arezzo con oltre 18 milioni e un condominio di Torino con 16,4 milioni. Per le villette, quasi metà dei fondi Pnrr disponibili è stata assorbita da 46.922 unità, per circa 6,5 miliardi complessivi. Il caso più costoso riguarda una villetta a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, con 426.969 euro, seguita da un’altra a Tarzo, in provincia di Treviso.

Il confronto con gli altri Paesi è uno dei passaggi più critici del rapporto. La Corte definisce il Superbonus “di gran lunga” la misura più costosa e meno efficiente tra quelle analizzate: 781 euro per metro quadrato e 9,72 euro per ogni chilowattora risparmiato.

In Lituania il costo stimato è di 1,39 euro per chilowattora; in Belgio varia tra 0,58 e 5,40 euro; a Cipro oscilla tra 0,37 e 0,51 euro. La Corte riconosce però un elemento favorevole all’Italia: i progetti finanziati dal Pnrr richiedevano almeno il 40 per cento di risparmio energetico, una soglia più severa rispetto al requisito europeo medio.

Dati anomali e impatto ancora aperto

Il punto più delicato riguarda il monitoraggio. Secondo la Corte, il sistema si basava sugli attestati di prestazione energetica e le verifiche Enea hanno individuato valori errati o anomali in quasi metà degli Ape. Nel campione esaminato, quattro progetti su cinque presentavano criticità tra classificazioni sbagliate, superfici non corrette e dati mancanti.

Il rapporto richiama anche le valutazioni della Corte dei conti italiana e di Bankitalia: circa il 27 per cento dei progetti approvati avrebbe potuto essere realizzato anche senza finanziamento pubblico. Intanto l’effetto sui conti resta. Nell’ultima relazione sul rendiconto dello Stato, i giudici contabili italiani indicano compensazioni F24 per Superbonus ed ecobonus-sismabonus pari a 38,3 miliardi nel solo 2025, mentre secondo Istat nello stesso anno il deficit italiano è stato del 3,1 per cento del Pil e il debito del 137,1 per cento.

FAQ

Chi ha criticato il Superbonus italiano?

Sì, la Corte dei conti europea ha valutato negativamente la misura nel rapporto speciale 20/2026, parlando di uso inefficiente dei fondi europei.

Quanti fondi Pnrr sono andati al Superbonus?

Sì, il Pnrr ha contribuito con 13,95 miliardi di euro, pari al 43 per cento dei fondi europei destinati all’efficienza energetica delle abitazioni private.

Quanti edifici sono stati ristrutturati?

Sì, secondo i dati riportati sono state ristrutturate 46.922 villette e 13.833 condomini con 13,7 miliardi di euro.

Perché i controlli sono stati giudicati deboli?

Sì, perché le verifiche Enea hanno rilevato valori errati o anomali in quasi metà degli Ape e criticità in quattro progetti su cinque.

Da quali fonti è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.