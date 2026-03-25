Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fedez e Chiara Ferragni riappaiono uniti alla festa di Leone

Fedez, Ferragni e la nuova compagna: compleanno di Leone cambia la famiglia

Chi: Fedez, Chiara Ferragni, il figlio Leone e la nuova compagna Giulia Honegger.

Che cosa: reunion dei genitori per l’ottavo compleanno del primogenito, con la presenza della nuova partner del rapper, incinta.

Dove: festa di compleanno in un lasergame, immortalata dai fotografi di «Diva e Donna».

Quando: nel giorno del compleanno di Leone, che coincide con la Festa del Papà.

Perché: garantire una celebrazione condivisa al figlio, pur in un contesto familiare allargato e profondamente mutato.

In sintesi:

Fedez e Chiara Ferragni si rivedono al compleanno di Leone in clima disteso.

Con Fedez c’è Giulia Honegger, indicata come nuova compagna e incinta.

La festa al lasergame segna il passaggio a un modello di famiglia allargata.

Per il compleanno di Vittoria, pochi giorni dopo, il rapper non era presente.

La festa per gli 8 anni di Leone Lucia Ferragni si trasforma in un passaggio chiave nella narrativa pubblica della ex coppia più esposta d’Italia. Tra battaglie laser e tatuaggi fake di Labubu, Fedez sceglie di presentarsi con Giulia Honegger, immortalata accanto a lui nelle immagini diffuse da «Diva e Donna».

Mentre Chiara Ferragni affida ai social una dedica dal registro intimo – «8 anni fa mi hai reso mamma, ti amo verso l’infinito e oltre» – il rapper ufficializza, di fatto, un nuovo assetto affettivo: secondo le ricostruzioni, la nuova compagna sarebbe in attesa di un figlio.

La riunione per il taglio della torta, con una statuina raffigurante Leone, certifica una co‑genitorialità che cerca una normalizzazione pubblica, ma con una composizione familiare ormai diversa da quella raccontata per anni sui social.

Famiglia allargata e co-genitorialità: cosa cambia dopo il compleanno di Leone

Il compleanno di Leone, coincidente con la Festa del Papà, diventa una tappa simbolica nel percorso post‑separazione di Fedez e Chiara Ferragni. La decisione di presentarsi insieme alla festa, pur con la presenza di Giulia Honegger, segnala una gestione pragmatica del rapporto per tutelare la centralità dei figli.

Il contrasto con quanto accaduto appena quattro giorni dopo è netto: per i 5 anni di Vittoria Lucia Ferragni, il rapper risulta assente dalla festa principale organizzata dall’ex moglie, preferendo un momento separato dedicato esclusivamente alla bambina. Due compleanni ravvicinati, due strategie diverse, che riflettono equilibri ancora in fase di assestamento.

La probabile gravidanza di Honegger apre a una famiglia ulteriormente allargata per Fedez, destinata a modificare narrazione pubblica, dinamiche di co‑genitorialità e percezione mediatica di una delle ex coppie più seguite in Italia.

Nuovi equilibri familiari e prossime mosse sotto i riflettori

L’uscita pubblica di Giulia Honegger al fianco di Fedez in un contesto familiare rappresenta un test cruciale per i futuri equilibri tra ex coniugi, figli e nuovo nucleo in arrivo.

Se confermata, la gravidanza accelererà la definizione di ruoli, visibilità sui social e gestione condivisa delle celebrazioni familiari, con impatto diretto sulla comunicazione dei protagonisti e sulle strategie di tutela dei minori in un contesto di costante esposizione mediatica.

FAQ

Chi ha partecipato al compleanno di Leone Lucia Ferragni?

Erano presenti Fedez, Chiara Ferragni, il festeggiato Leone, amici e familiari, oltre a Giulia Honegger, nuova compagna del rapper.

Giulia Honegger è ufficialmente la nuova compagna di Fedez?

Sì, la presenza al compleanno di Leone, documentata da «Diva e Donna», viene letta come ufficializzazione pubblica della relazione.

Giulia Honegger è incinta del terzo figlio di Fedez?

Sì, secondo le ricostruzioni giornalistiche Giulia Honegger aspetterebbe un figlio da Fedez; i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni dettagliate.

Perché Fedez non era alla festa di compleanno di Vittoria?

È avvenuta una scelta organizzativa diversa: Fedez non era alla festa principale di Vittoria, preferendo celebrarla in un momento separato.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione sulla famiglia Ferragni-Fedez?

Il contenuto deriva da elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.