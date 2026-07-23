Gemini 3.5 Flash Cyber trova 55 vulnerabilità nel motore JavaScript V8

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Google DeepMind presenta Gemini 3.5 Flash Cyber , modello specializzato nella sicurezza software.

presenta , modello specializzato nella sicurezza software. Nel motore V8 ha individuato 55 vulnerabilità confermate secondo dati di Google .

ha individuato 55 vulnerabilità confermate secondo dati di . L’accesso resterà limitato a governi e partner fidati tramite CodeMender .

. La distribuzione controllata risponde al rischio di impieghi sia difensivi sia offensivi.

(Riassunto generato con AI)

Gemini 3.5 Flash Cyber, focus sulla sicurezza

Google DeepMind ha presentato Gemini 3.5 Flash Cyber, un modello di intelligenza artificiale dedicato alla ricerca, validazione e correzione delle vulnerabilità software. Il sistema, derivato da Gemini 3.5 Flash attraverso un fine-tuning specifico, sarà inizialmente usato in ambienti controllati e distribuito tramite l’agente CodeMender a governi e partner considerati affidabili.

L’annuncio riguarda la cybersicurezza applicata a grandi codebase, inclusi i software interni di Google come Chrome, Android, Cloud, Ads e YouTube. La scelta di non prevedere un accesso pubblico generale dipende dal carattere dual use della tecnologia: può agevolare la scoperta e la risoluzione dei difetti, ma anche l’individuazione di falle sfruttabili in attacchi informatici.

Secondo i risultati diffusi dall’azienda, nel motore JavaScript V8, utilizzato da Chrome, il modello ha individuato 55 vulnerabilità uniche confermate. Dieci di questi problemi non sarebbero stati rilevati dagli altri modelli inclusi nel confronto, un dato che rafforza l’obiettivo dichiarato della specializzazione: aumentare la copertura dell’analisi senza rallentare l’esame dei percorsi di esecuzione.

I test su V8 e il ruolo di CodeMender

Gemini 3.5 Flash Cyber è progettato per esplorare molti percorsi di esecuzione e distinguere un comportamento anomalo da una vulnerabilità concreta. Nei test su V8, Google indica 55 problemi confermati, rispetto ai 47 attribuiti a Gemini 3.5 Flash e ai 36 di Claude Opus 4.6.

Il confronto suggerisce un vantaggio della versione cyber rispetto al modello generalista da cui deriva. Va però considerato che le cifre pubblicate provengono prevalentemente da valutazioni interne di Google, mentre i risultati dei modelli concorrenti citati sono quelli dichiarati dai rispettivi fornitori: un limite rilevante per leggere i benchmark con la necessaria prudenza.

Il modello opera con CodeMender, agente che può coordinare più istanze, assegnare compiti a sub-agenti, aggregare gli esiti e produrre un singolo rapporto finale. Sul benchmark CyberGym, il sistema può richiamare fino a cinque volte Gemini 3.5 Flash Cyber prima di completare la propria valutazione.

Le risorse indicate per l’addestramento comprendono OSV.dev, archivio con oltre 700.000 vulnerabilità open source, e più di dieci anni di risultati generati da OSS-Fuzz. In base alle informazioni diffuse, CodeMender è già stato impiegato per trovare e risolvere problemi nei codebase di Chrome, Android e YouTube.

La sicurezza diventa un vincolo di distribuzione

La capacità tecnica che rende il modello utile alla difesa spiega anche la cautela nel rilascio. In un altro test interno, Google DeepMind afferma che il sistema avrebbe trovato in due ore problemi di esecuzione remota e una vulnerabilità di corruzione della memoria su API pubbliche.

Avrebbe inoltre generato un exploit RCE in grado di aggirare le protezioni ASLR e W^X. Il programma pilota con governi e partner fidati diventa quindi il passaggio decisivo: permette di supervisionare ricerca, verifica e patch prima che risultati potenzialmente sensibili circolino più ampiamente.

Non è stato comunicato un calendario per un’eventuale disponibilità generale. L’esito del pilot stabilirà se l’automazione della correzione potrà avanzare senza amplificare i rischi operativi legati alla scoperta automatizzata delle vulnerabilità.

FAQ

Chi potrà usare Gemini 3.5 Flash Cyber?

Sì, inizialmente potranno accedervi soltanto governi e partner fidati attraverso CodeMender, senza un rilascio pubblico generale annunciato.

Quante vulnerabilità ha trovato nel motore V8?

Sì, Google dichiara 55 vulnerabilità uniche confermate in V8, contro 47 rilevate da Gemini 3.5 Flash.

Come funziona CodeMender con il nuovo modello?

Sì, CodeMender coordina più istanze, assegna attività a sub-agenti e sintetizza i risultati in un rapporto unico.

Perché Google limita la distribuzione del modello?

Sì, il limite risponde al rischio dual use: il modello può preparare patch difensive ma anche identificare falle ed elaborare exploit.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì. La nostra Redazione ha svolto un’analisi approfondita e una verifica incrociata su Tom’s Hardware e punto-informatico.it, incluso l’articolo firmato da Luca Colantuoni.