Home / NEWS / Garlasco, nuove rivelazioni inquietanti su Alberto Stasi scuotono l’inchiesta e riaccendono i sospetti

Delitto di Garlasco, il consulente Capra rilancia i dubbi su Alberto Stasi

Nel dibattito ancora aperto sul delitto di Garlasco, il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, torna a puntare l’attenzione su Alberto Stasi. Durante la trasmissione Ore 14 Sera, condotta da Milo Infante, Capra ha ribadito la propria totale sfiducia sull’imprevedibilità dell’imputato, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Il confronto televisivo, avvenuto in studio a Roma il 26 marzo, si concentra sulle incongruenze logiche e scientifiche del percorso di Stasi dopo il delitto e sul contenuto del suo computer. Il caso riemerge ora anche alla luce delle nuove verifiche informatiche sui dispositivi della vittima, che potrebbero rappresentare uno degli ultimi tasselli d’indagine rimasti aperti.

In sintesi:

Marzio Capra ribadisce forti perplessità sul comportamento di Alberto Stasi dopo il delitto.

ribadisce forti perplessità sul comportamento di dopo il delitto. Milo Infante evidenzia le lacune logiche fra la ricostruzione giudiziaria e le prove materiali.

evidenzia le lacune logiche fra la ricostruzione giudiziaria e le prove materiali. La tesi universitaria e i file pornografici di Stasi tornano al centro del confronto mediatico.

Le verifiche informatiche su pc e dati digitali restano un nodo investigativo cruciale.

Le contraddizioni sul rientro a casa e il ruolo della tesi

Nella ricostruzione proposta in studio, Milo Infante sintetizza lo scenario: “Alberto Stasi uccide la fidanzata, poi corre a casa in bicicletta, senza farsi la doccia e pulirsi, si mette davanti al computer tranquillamente, ma si era già liberato di vestiti e arma del delitto? Dove? Non si sa”. Il conduttore rileva come i controlli effettuati lungo il tragitto non abbiano mai restituito tracce di abiti o strumenti compatibili con l’omicidio.

Interpellato su questo punto, Marzio Capra risponde con estrema cautela tecnica: non esistono testimoni oculari sulle condizioni in cui Stasi rientrò a casa, né elementi certi sulla sua eventuale presenza al computer “nudo sporco di sangue”. Capra ricorda come in criminologia non sia raro che soggetti appena dopo un delitto assumano comportamenti apparentemente freddi o incongruenti, citando casi di pluriomicidi che sarebbero andati a mangiare da McDonald’s subito dopo il crimine.

L’attenzione si sposta quindi sulla tesi universitaria di Alberto Stasi. Infante sottolinea: “A me aveva colpito che durante l’interrogatorio avesse chiesto ai carabinieri di avere una copia della tesi, significa che evidentemente aveva in mente di finire velocemente”. Capra propone però una lettura alternativa: la tesi potrebbe essere stata evocata come parte dell’alibi, più che come segnale di normalità.

La pornografia sul pc di Stasi e le possibili ricadute future

Nella parte più dura del confronto, il genetista Marzio Capra ricorda i contenuti digitali trovati nel computer di Alberto Stasi. “È una persona che ha migliaia di file oggettivamente critici, io li ho visti e mi facevano schifo, anche se non sono un bacchettone”, afferma in diretta, riferendosi alla collezione di materiale pornografico. Da qui la sua conclusione netta: “Da una persona che colleziona quel tipo di pornografia mi aspetto oggettivamente di tutto”.

Queste valutazioni, pur non costituendo una prova diretta dell’omicidio di Chiara Poggi, alimentano il dibattito pubblico sulla personalità di Stasi e sull’impatto dei contenuti digitali nei processi penali. In parallelo, l’attenzione resta alta sulle ultime analisi informatiche relative al pc di Chiara e agli altri dispositivi, considerate dagli inquirenti come uno degli ultimi fronti per chiarire definitivamente tempi, movimenti e possibili interazioni online prima del delitto. La prospettiva è quella di una chiusura delle verifiche tecniche, che potrebbe non mutare il verdetto ma ridefinire la narrativa giudiziaria e mediatica del caso.

FAQ

Chi è Marzio Capra e quale ruolo ha nel caso Garlasco?

Marzio Capra è il genetista consulente della famiglia Poggi e ha seguito le perizie scientifiche sul delitto di Garlasco, intervenendo spesso come esperto nei media.

Perché la tesi universitaria di Alberto Stasi è considerata rilevante?

La tesi è ritenuta rilevante perché Stasi ne chiese copia durante l’interrogatorio, elemento interpretato da alcuni come alibi, da altri come tentativo di mostrarsi sereno.

Che cosa è stato trovato nel computer di Alberto Stasi?

Nel computer di Stasi sono stati rinvenuti migliaia di file pornografici, definiti da Capra “oggettivamente critici”, utilizzati in aula per delinearne la personalità, non come unica prova d’accusa.

Le nuove analisi informatiche possono riaprire il processo sul delitto?

Attualmente no: la condanna è definitiva. Eventuali nuove evidenze digitali potrebbero, al massimo, motivare richieste di revisione, subordinate a requisiti legali molto stringenti.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.