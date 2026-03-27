michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Crans Montana il video inedito svela chi ha chiuso la porta prima della strage

Crans Montana il video inedito svela chi ha chiuso la porta prima della strage

Strage di Capodanno a Crans-Montana, cosa emerge dal maxi dossier svizzero

Chi: le Procure di Sion e Roma, i coniugi Moretti, la fotografa Rozerin Ozkaytan, i vertici del Comune di Crans-Montana.
Che cosa: la collaborazione giudiziaria sulla strage al locale Constellation, il dossier da 3.500 pagine e le nuove testimonianze che mettono in discussione la difesa dei Moretti.
Dove: nel Canton Vallese, in Svizzera, con attività d’indagine collegate in Italia.

Quando: dopo l’incendio della notte di Capodanno e la missione in Svizzera del pm romano Stefano Opilio.
Perché: per chiarire dinamica dell’incendio, responsabilità sulla gestione del locale, uso di candele pirotecniche e porte di sicurezza presumibilmente chiuse.

In sintesi:

  • Il pm Stefano Opilio acquisisce un migliaio di atti dal dossier svizzero di oltre 3.500 pagine.
  • La testimone chiave Rozerin Ozkaytan chiama in causa direttamente Jessica Moretti su show pirotecnico e cameriera col casco.
  • Un video mostra una porta di sicurezza chiusa con chiavistello, smentendo la versione dei Moretti.
  • Indagati anche amministratori comunali, incluso il sindaco Nicolas Féraud, con interrogatori fissati ad aprile.

Collaborazione giudiziaria e contenuti del dossier su Constellation

La missione in Vallese del pm romano Stefano Opilio ha segnato un passaggio chiave nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Dopo il sopralluogo nel locale, il magistrato ha esaminato il dossier del Ministero pubblico vallesano, un fascicolo investigativo che supera le 3.500 pagine, e ha selezionato circa un migliaio di documenti che la Procura di Roma ha formalmente richiesto.

Le autorità italiane, secondo quanto indicato dalla Radiotelevisione svizzera, potranno ricevere inizialmente solo copie prive di nomi, subordinate a una «decisione incidentale» del Ministero pubblico vallesano. Per i documenti contenenti nomi e cognomi sarà necessario il consenso espresso degli interessati.

In parallelo, la magistratura svizzera punta ad acquisire dagli inquirenti italiani i referti delle autopsie sulle vittime, le consulenze medico-legali sui feriti, le analisi dei telefoni cellulari e i verbali delle testimonianze raccolte in Italia, in un quadro di piena reciprocità investigativa.

Testimonianze, video e prossimi interrogatori: lo scenario che cambia

Elemento centrale delle ultime ore è l’interrogatorio di Rozerin Ozkaytan, giovane fotografa del Constellation, sopravvissuta alla strage dopo settimane di coma. Davanti agli inquirenti, la ragazza ha riferito che *«Jessica mi disse di fare delle fotografie e il video allo show con le candele pirotecniche»*, indicando quindi un diretto coinvolgimento di Jessica Moretti nella gestione dello spettacolo pirotecnico all’interno del locale.

Ozkaytan ha inoltre dichiarato che *«Jessica disse a Cyane di salire sulle spalle del collega»*, riferendosi alla cameriera con il casco sulla quale i coniugi Moretti hanno cercato di concentrare le responsabilità dell’innesco dell’incendio. Dopo il rogo, la testimone afferma di aver visto *«Jessica che piangeva»* all’esterno, senza però notarla impegnata nei soccorsi o nell’organizzazione dell’evacuazione. Ha precisato anche di lavorare solo saltuariamente nel locale, senza essere formalmente dipendente.

Sul fronte strutturale, un video acquisito dagli investigatori svizzeri mostra una delle due porte di sicurezza al piano terra chiusa con un chiavistello pochi secondi prima dell’incendio: alle 1.26 un dipendente aprirebbe la porta, farebbe entrare un uomo e poi richiuderebbe con l’attrezzo. Una sequenza che contraddice le dichiarazioni di Jessica Moretti, secondo cui quella porta non veniva mai chiusa, e che si allinea invece alle parole del buttafuori Predrag Jankovic, il quale aveva riferito di aver *«sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori, mentre dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse»*.

I prossimi passaggi investigativi saranno cruciali: il 7 aprile è fissato l’interrogatorio del proprietario Jacques Moretti, mentre il 13 aprile sarà ascoltato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, insieme ad altri quattro amministratori comunali indagati, per chiarire eventuali responsabilità amministrative su controlli, licenze e sicurezza del locale.

Responsabilità, sicurezza e impatto futuro sulle regole dei locali

Le risultanze del maxi dossier svizzero e delle indagini italiane potrebbero ridefinire non solo il quadro delle responsabilità penali dei coniugi Moretti e dei funzionari pubblici coinvolti, ma anche le future norme di sicurezza nei locali notturni europei, in particolare sull’uso di effetti pirotecnici indoor e sulla gestione delle uscite di emergenza.

La convergenza tra testimonianze, video e scambio di atti tra Sion e Roma appare destinata a incidere sulle linee guida per autorizzazioni, controlli e formazione del personale. L’evoluzione del caso Constellation sarà così un banco di prova per conciliare intrattenimento e tutela effettiva della vita dei clienti.

FAQ

Qual è oggi lo stato della collaborazione tra Svizzera e Italia?

La collaborazione è attiva e basata sulla reciprocità. Svizzera e Italia stanno scambiando dossier, autopsie, consulenze medico-legali, analisi dei cellulari e verbali testimonianze.

Che cosa ha detto la fotografa Rozerin Ozkaytan sullo show pirotecnico?

La testimone ha affermato che Jessica Moretti le chiese di fotografare e filmare lo show con candele pirotecniche e di dirigere la cameriera.

Cosa mostra il video sulla porta di sicurezza del Constellation?

Il video mostra alle 1.26 un dipendente aprire la porta di sicurezza, far entrare un uomo e richiuderla con un chiavistello.

Chi sarà interrogato nelle prossime settimane dai magistrati svizzeri?

Saranno sentiti il proprietario Jacques Moretti, cinque amministratori comunali indagati e il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud.

Qual è l’origine delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache