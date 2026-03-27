Home / NEWS / Crans Montana il video inedito svela chi ha chiuso la porta prima della strage

Strage di Capodanno a Crans-Montana, cosa emerge dal maxi dossier svizzero

Chi: le Procure di Sion e Roma, i coniugi Moretti, la fotografa Rozerin Ozkaytan, i vertici del Comune di Crans-Montana.

Che cosa: la collaborazione giudiziaria sulla strage al locale Constellation, il dossier da 3.500 pagine e le nuove testimonianze che mettono in discussione la difesa dei Moretti.

Dove: nel Canton Vallese, in Svizzera, con attività d’indagine collegate in Italia.

Quando: dopo l’incendio della notte di Capodanno e la missione in Svizzera del pm romano Stefano Opilio.

Perché: per chiarire dinamica dell’incendio, responsabilità sulla gestione del locale, uso di candele pirotecniche e porte di sicurezza presumibilmente chiuse.

In sintesi:

Il pm Stefano Opilio acquisisce un migliaio di atti dal dossier svizzero di oltre 3.500 pagine.

acquisisce un migliaio di atti dal dossier svizzero di oltre 3.500 pagine. La testimone chiave Rozerin Ozkaytan chiama in causa direttamente Jessica Moretti su show pirotecnico e cameriera col casco.

chiama in causa direttamente su show pirotecnico e cameriera col casco. Un video mostra una porta di sicurezza chiusa con chiavistello, smentendo la versione dei Moretti .

. Indagati anche amministratori comunali, incluso il sindaco Nicolas Féraud, con interrogatori fissati ad aprile.

Collaborazione giudiziaria e contenuti del dossier su Constellation

La missione in Vallese del pm romano Stefano Opilio ha segnato un passaggio chiave nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Dopo il sopralluogo nel locale, il magistrato ha esaminato il dossier del Ministero pubblico vallesano, un fascicolo investigativo che supera le 3.500 pagine, e ha selezionato circa un migliaio di documenti che la Procura di Roma ha formalmente richiesto.

Le autorità italiane, secondo quanto indicato dalla Radiotelevisione svizzera, potranno ricevere inizialmente solo copie prive di nomi, subordinate a una «decisione incidentale» del Ministero pubblico vallesano. Per i documenti contenenti nomi e cognomi sarà necessario il consenso espresso degli interessati.

In parallelo, la magistratura svizzera punta ad acquisire dagli inquirenti italiani i referti delle autopsie sulle vittime, le consulenze medico-legali sui feriti, le analisi dei telefoni cellulari e i verbali delle testimonianze raccolte in Italia, in un quadro di piena reciprocità investigativa.

Testimonianze, video e prossimi interrogatori: lo scenario che cambia

Elemento centrale delle ultime ore è l’interrogatorio di Rozerin Ozkaytan, giovane fotografa del Constellation, sopravvissuta alla strage dopo settimane di coma. Davanti agli inquirenti, la ragazza ha riferito che *«Jessica mi disse di fare delle fotografie e il video allo show con le candele pirotecniche»*, indicando quindi un diretto coinvolgimento di Jessica Moretti nella gestione dello spettacolo pirotecnico all’interno del locale.

Ozkaytan ha inoltre dichiarato che *«Jessica disse a Cyane di salire sulle spalle del collega»*, riferendosi alla cameriera con il casco sulla quale i coniugi Moretti hanno cercato di concentrare le responsabilità dell’innesco dell’incendio. Dopo il rogo, la testimone afferma di aver visto *«Jessica che piangeva»* all’esterno, senza però notarla impegnata nei soccorsi o nell’organizzazione dell’evacuazione. Ha precisato anche di lavorare solo saltuariamente nel locale, senza essere formalmente dipendente.

Sul fronte strutturale, un video acquisito dagli investigatori svizzeri mostra una delle due porte di sicurezza al piano terra chiusa con un chiavistello pochi secondi prima dell’incendio: alle 1.26 un dipendente aprirebbe la porta, farebbe entrare un uomo e poi richiuderebbe con l’attrezzo. Una sequenza che contraddice le dichiarazioni di Jessica Moretti, secondo cui quella porta non veniva mai chiusa, e che si allinea invece alle parole del buttafuori Predrag Jankovic, il quale aveva riferito di aver *«sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori, mentre dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse»*.

I prossimi passaggi investigativi saranno cruciali: il 7 aprile è fissato l’interrogatorio del proprietario Jacques Moretti, mentre il 13 aprile sarà ascoltato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, insieme ad altri quattro amministratori comunali indagati, per chiarire eventuali responsabilità amministrative su controlli, licenze e sicurezza del locale.

Responsabilità, sicurezza e impatto futuro sulle regole dei locali

Le risultanze del maxi dossier svizzero e delle indagini italiane potrebbero ridefinire non solo il quadro delle responsabilità penali dei coniugi Moretti e dei funzionari pubblici coinvolti, ma anche le future norme di sicurezza nei locali notturni europei, in particolare sull’uso di effetti pirotecnici indoor e sulla gestione delle uscite di emergenza.

La convergenza tra testimonianze, video e scambio di atti tra Sion e Roma appare destinata a incidere sulle linee guida per autorizzazioni, controlli e formazione del personale. L’evoluzione del caso Constellation sarà così un banco di prova per conciliare intrattenimento e tutela effettiva della vita dei clienti.

FAQ

Qual è oggi lo stato della collaborazione tra Svizzera e Italia?

La collaborazione è attiva e basata sulla reciprocità. Svizzera e Italia stanno scambiando dossier, autopsie, consulenze medico-legali, analisi dei cellulari e verbali testimonianze.

Che cosa ha detto la fotografa Rozerin Ozkaytan sullo show pirotecnico?

La testimone ha affermato che Jessica Moretti le chiese di fotografare e filmare lo show con candele pirotecniche e di dirigere la cameriera.

Cosa mostra il video sulla porta di sicurezza del Constellation?

Il video mostra alle 1.26 un dipendente aprire la porta di sicurezza, far entrare un uomo e richiuderla con un chiavistello.

Chi sarà interrogato nelle prossime settimane dai magistrati svizzeri?

Saranno sentiti il proprietario Jacques Moretti, cinque amministratori comunali indagati e il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud.

Qual è l’origine delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla Redazione.