Home / NEWS / Garlasco, nuova pista sul muretto di casa Poggi: frattura attribuita alla fuga dell’assassino

Delitto di Garlasco, le nuove ombre su orario e accesso alla villetta

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il caso torna centrale nel dibattito giudiziario italiano. Le dichiarazioni dell’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, rilanciano interrogativi su orario del delitto, dinamica dell’aggressione e modalità di ingresso nella villetta di via Pascoli. Le nuove consulenze medico-legali e informatiche, depositate a circa un anno dalla riapertura delle indagini, mettono in discussione alcuni capisaldi dell’impianto accusatorio consolidato nei processi precedenti. Il confronto pubblico, alimentato dalle trasmissioni televisive “Mattino 5” e “Ore 14 Sera”, ruota attorno a un punto chiave: quanto sono solide, dal punto di vista scientifico e logico, le ricostruzioni che hanno portato alla condanna definitiva di Stasi e alla chiusura processuale del caso?

In sintesi:

Contestata la finestra oraria 9:12-9:35, ritenuta frutto dell’impostazione accusatoria.

Nuove perizie medico-legali ipotizzano agonia più lunga e morte non immediata.

Ipotesi ingresso alternativo dalla porzione di muretto danneggiata della villetta.

Riesaminati ruolo della bicicletta, tempi di fuga e “pulizia” dell’assassino.

Orario del delitto, nuove perizie e ipotesi sull’accesso alla villetta

Al centro dello scontro c’è la finestra oraria dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo una narrazione circolata di recente, sarebbe stato il giudice Stefano Vitelli a fissare l’omicidio tra le 9:12 e le 9:35. L’avvocata Giada Bocellari parla invece apertamente di *«bufala»*, ricordando che *«è l’accusa che deve proporre l’ipotesi accusatoria, non il giudice»*.

La legale definisce *«la vergogna di questo processo»* il metodo con cui l’intervallo sarebbe stato costruito, ritenendo che la fascia temporale sia stata “modellata” sulla mancanza di alibi di Alberto Stasi in quei minuti più che su dati scientifici inoppugnabili. Le nuove valutazioni medico-legali, tra cui quella della dottoressa Cristina Cattaneo, ipotizzano una possibile agonia più prolungata e una morte non istantanea, ampliando così il margine di incertezza sull’orario effettivo.

In parallelo, acquisisce peso la relazione del perito informatico Paolo Dal Checco, chiamato ad analizzare i computer di Stasi e Poggi: eventuali log, accessi e file potrebbero ridefinire gli spostamenti digitali delle due figure chiave, incidendo su timeline e compatibilità degli alibi.

La difesa introduce poi un’ipotesi alternativa sull’accesso dell’assassino. Secondo Bocellari, non è affatto certo che Chiara abbia aperto la porta al suo killer: *«La porta poteva essere chiusa ma non a chiave»*. Da qui lo scenario di un ingresso “silenzioso”, senza campanello, o tramite scavalcamento del muretto di recinzione della villetta di Garlasco. Una porzione del muretto risultava danneggiata e, secondo quanto riferito, quel danno non sarebbe riconducibile né a Stasi né alle forze dell’ordine.

Il padre di Chiara Poggi avrebbe inoltre sostenuto che il muretto fosse integro prima della partenza della famiglia, alimentando il sospetto di un accesso clandestino. Sullo sfondo restano il nodo della bicicletta avvistata intorno alle 9:10, l’antifurto disattivato alle 9:12 e il rebus del comportamento dell’assassino: tempi strettissimi per colpire, ripulire, far sparire abiti e arma, e rientrare in una apparente normalità.

Quali sviluppi possibili e perché il caso resta un laboratorio giudiziario

Le nuove consulenze e le critiche di Giada Bocellari non riaprono automaticamente il processo, ma trasformano il “delitto di Garlasco” in un laboratorio sul rapporto tra scienza forense, costruzione dell’ipotesi accusatoria e ruolo del giudice.

Ogni elemento oggi riesaminato – dall’agonia di Chiara Poggi all’accesso dal muretto, dalla bicicletta all’informatica forense – potrebbe incidere sulle valutazioni di eventuali future iniziative difensive, come richieste straordinarie di revisione o nuovi accessi agli atti.

Per l’opinione pubblica e per gli operatori del diritto, il caso resta un banco di prova: quanto è sostenibile, nel tempo, una verità processuale fondata su finestre orarie strette, assenza di arma e abiti, e una scena del crimine priva di tracce decisive? Le risposte, più che nelle trasmissioni tv, passeranno dal vaglio di atti, perizie e decisioni giudiziarie.

FAQ

Perché l’orario 9:12-9:35 del delitto di Garlasco è contestato?

È contestato perché, secondo la difesa di Alberto Stasi, deriverebbe soprattutto dall’impostazione accusatoria e dall’assenza di alibi, non da evidenze medico-legali oggettivamente inconfutabili.

Cosa sostengono le nuove perizie medico-legali sul caso Chiara Poggi?

Affermano la possibilità di una agonia più lunga e di una morte non immediata, rendendo meno rigida la collocazione temporale dell’omicidio e aprendo a scenari alternativi sulla dinamica.

Perché il muretto danneggiato della villetta di Garlasco è importante?

È importante perché potrebbe indicare un ingresso alternativo dell’assassino, diverso dalla porta principale, e non riconducibile né a Alberto Stasi né agli inquirenti intervenuti.

Qual è il ruolo delle analisi informatiche sui computer di Stasi e Poggi?

È determinante per chiarire orari di utilizzo, accessi e attività digitali, fornendo riscontri oggettivi su movimenti e compatibilità degli alibi nel giorno del delitto.

Quali sono le fonti alla base della ricostruzione del delitto di Garlasco?

Sono costituite, affermativamente, da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.