Khamenei sotto la lente: i dati social svelano il vero peso del suo consenso

Indicatori chiave del consenso digitale

Dati social come proxy del consenso: nei regimi chiusi i numeri pubblici degli account ufficiali offrono segnali utili sulla tenuta della narrazione. Due metriche risultano decisive: il volume totale delle interazioni ai post e la variazione dei follower in finestre temporali omogenee. Questi indicatori, letti in serie storica, evidenziano l’allineamento o l’erosione del sostegno attorno a una leadership.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il confronto tra periodi consecutivi consente di isolare trend strutturali, riducendo l’effetto di eventi sporadici o di picchi non organici. Il calo persistente di like e commenti indica perdita di attenzione e adesione narrativa; la frenata nell’acquisizione di nuovi follower, o la contrazione netta, segnala scarsa capacità di attrazione verso pubblici esterni al nucleo già fidelizzato.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La segmentazione per lingua degli account ufficiali permette di misurare la tenuta in aree geografiche e diasporiche specifiche. Un crollo di engagement su profili in Urdu, inglese o arabo ha implicazioni differenti rispetto al profilo in farsi, che intercetta l’audience domestica. In parallelo, l’analisi incrociata tra piattaforme (X, Instagram, Facebook) consente di valutare la coerenza del segnale: crescita sincronizzata su più canali rafforza l’ipotesi di consenso in espansione; divergenze marcate suggeriscono campagne tattiche o audience non sovrapponibili.

Declino dell’engagement degli account di Khamenei

I sei profili ufficiali di Ali Khamenei su X hanno registrato nell’ultimo semestre una contrazione sistematica di like e commenti rispetto al periodo precedente, segnalando un indebolimento dell’attenzione organica. Il calo risulta più marcato sui canali in Urdu, inglese e arabo, ovvero le lingue chiave per pubblico regionale e internazionale.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’account in Urdu (circa 130 mila follower) mostra una flessione del 79% nelle interazioni, un dato che evidenzia disaffezione rapida nelle audience del subcontinente. Gli account in inglese (2,1 milioni di follower) e in arabo (825 mila) perdono entrambi il 65% delle interazioni, indicando una riduzione trasversale della capacità di mobilitare engagement fuori dal perimetro domestico.

All’interno del paniere delle metriche, l’account in Urdu evidenzia anche un -80% nei like, mentre quello in farsi registra un -92% nell’acquisizione di nuovi follower, elemento che suggerisce un rallentamento critico nella penetrazione presso il pubblico interno. In aggregato, la traiettoria è coerente: meno interazioni, minore attrattività e progressiva erosione della reach effettiva, con segnali di affaticamento delle narrative istituzionali su più verticali linguistiche.

Crescita accelerata dei profili di Reza Pahlavi

L’account Instagram di Reza Pahlavi ha aggiunto oltre 4 milioni di nuovi follower tra il 1° settembre 2025 e l’11 gennaio 2026, con un balzo del +541% rispetto al semestre precedente. I 41 post pubblicati nello stesso periodo hanno totalizzato 30.063.290 like, pari a un incremento del 247% nel confronto tra semestri.

La crescita non è confinata a una sola piattaforma: su X l’account di Pahlavi aumenta del 31%, mentre la pagina Facebook raggiunge 657 mila seguaci, in progresso del 127%. Il segnale è coerente su più canali e indica un allargamento dell’audience oltre la fanbase storica.

Il ritmo di acquisizione su Instagram, superiore alla media del periodo precedente, suggerisce una capacità di penetrazione in nuovi segmenti, inclusi pubblici diasporici e internazionali. La combinazione tra volume di nuovi follower e intensità dei like evidenzia un engagement non episodico ma strutturale, sostenuto da una produzione di contenuti capace di attivare reazioni ripetute e distribuite.

FAQ

  • Quali dati indicano la crescita di Reza Pahlavi su Instagram?
    Oltre 4 milioni di nuovi follower nel periodo 1/9/2025–11/1/2026 e 30.063.290 like su 41 post.
  • Qual è la variazione percentuale dei nuovi follower su Instagram?
    +541% rispetto al semestre precedente.
  • Come si è mosso l’account di Reza Pahlavi su X?
    Incremento del 31% nello stesso intervallo temporale.
  • Quanti follower ha la pagina Facebook di Reza Pahlavi e quanto è cresciuta?
    657 mila seguaci, in aumento del 127%.
  • Perché la crescita è definita strutturale e non episodica?
    Per la coerenza del trend su più piattaforme e l’alto rapporto tra nuovi follower e like.
  • Quanti post hanno generato i 30 milioni di like su Instagram?
    41 contenuti pubblicati nel periodo considerato.
  • Qual è la fonte giornalistica dei dati citati?
    Articolo di riferimento: dominio o testata dell’articolo di ispirazione indicato nel brief.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com