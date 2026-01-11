Khamenei sotto la lente: i dati social svelano il vero peso del suo consenso

Indicatori chiave del consenso digitale

Dati social come proxy del consenso: nei regimi chiusi i numeri pubblici degli account ufficiali offrono segnali utili sulla tenuta della narrazione. Due metriche risultano decisive: il volume totale delle interazioni ai post e la variazione dei follower in finestre temporali omogenee. Questi indicatori, letti in serie storica, evidenziano l’allineamento o l’erosione del sostegno attorno a una leadership.

Il confronto tra periodi consecutivi consente di isolare trend strutturali, riducendo l’effetto di eventi sporadici o di picchi non organici. Il calo persistente di like e commenti indica perdita di attenzione e adesione narrativa; la frenata nell’acquisizione di nuovi follower, o la contrazione netta, segnala scarsa capacità di attrazione verso pubblici esterni al nucleo già fidelizzato.

La segmentazione per lingua degli account ufficiali permette di misurare la tenuta in aree geografiche e diasporiche specifiche. Un crollo di engagement su profili in Urdu, inglese o arabo ha implicazioni differenti rispetto al profilo in farsi, che intercetta l’audience domestica. In parallelo, l’analisi incrociata tra piattaforme (X, Instagram, Facebook) consente di valutare la coerenza del segnale: crescita sincronizzata su più canali rafforza l’ipotesi di consenso in espansione; divergenze marcate suggeriscono campagne tattiche o audience non sovrapponibili.

Declino dell’engagement degli account di Khamenei

I sei profili ufficiali di Ali Khamenei su X hanno registrato nell’ultimo semestre una contrazione sistematica di like e commenti rispetto al periodo precedente, segnalando un indebolimento dell’attenzione organica. Il calo risulta più marcato sui canali in Urdu, inglese e arabo, ovvero le lingue chiave per pubblico regionale e internazionale.

L’account in Urdu (circa 130 mila follower) mostra una flessione del 79% nelle interazioni, un dato che evidenzia disaffezione rapida nelle audience del subcontinente. Gli account in inglese (2,1 milioni di follower) e in arabo (825 mila) perdono entrambi il 65% delle interazioni, indicando una riduzione trasversale della capacità di mobilitare engagement fuori dal perimetro domestico.

All’interno del paniere delle metriche, l’account in Urdu evidenzia anche un -80% nei like, mentre quello in farsi registra un -92% nell’acquisizione di nuovi follower, elemento che suggerisce un rallentamento critico nella penetrazione presso il pubblico interno. In aggregato, la traiettoria è coerente: meno interazioni, minore attrattività e progressiva erosione della reach effettiva, con segnali di affaticamento delle narrative istituzionali su più verticali linguistiche.

Crescita accelerata dei profili di Reza Pahlavi

L’account Instagram di Reza Pahlavi ha aggiunto oltre 4 milioni di nuovi follower tra il 1° settembre 2025 e l’11 gennaio 2026, con un balzo del +541% rispetto al semestre precedente. I 41 post pubblicati nello stesso periodo hanno totalizzato 30.063.290 like, pari a un incremento del 247% nel confronto tra semestri.

La crescita non è confinata a una sola piattaforma: su X l’account di Pahlavi aumenta del 31%, mentre la pagina Facebook raggiunge 657 mila seguaci, in progresso del 127%. Il segnale è coerente su più canali e indica un allargamento dell’audience oltre la fanbase storica.

Il ritmo di acquisizione su Instagram, superiore alla media del periodo precedente, suggerisce una capacità di penetrazione in nuovi segmenti, inclusi pubblici diasporici e internazionali. La combinazione tra volume di nuovi follower e intensità dei like evidenzia un engagement non episodico ma strutturale, sostenuto da una produzione di contenuti capace di attivare reazioni ripetute e distribuite.

