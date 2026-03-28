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Vincenzo De Luca invoca carcere per i genitori del bosco che non vaccinano e tengono i figli a casa

Vincenzo De Luca invoca carcere per i genitori del bosco che non vaccinano e tengono i figli a casa

De Luca attacca i genitori della “famiglia nel bosco” abruzzese

Chi: l’ex governatore campano Vincenzo De Luca, oggi candidato sindaco di Salerno. Che cosa: propone “tre anni di carcere” per i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, accusandoli di aver violato diritti fondamentali dei figli. Dove: vicenda originata nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, ora al centro del dibattito nazionale. Quando: reazioni successive all’allontanamento dei tre minori e all’incontro dei genitori con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Perché: al centro ci sono mancata scolarizzazione, assenza di vaccini e condizioni igienico-sanitarie giudicate inadeguate, che per De Luca configurano responsabilità penali verso i minori.

In sintesi:

  • La famiglia viveva isolata nei boschi di Palmoli senza scuola, vaccini, luce e riscaldamento.
  • La procura ha disposto l’allontanamento dei tre figli e il collocamento in struttura protetta.
  • Vincenzo De Luca chiede il carcere per i genitori, accusandoli di gravi omissioni.
  • Il caso divide tra libertà educativa e tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Il caso della famiglia nel bosco e la posizione di De Luca

I protagonisti sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori dei tre bambini che vivevano in una casa in pietra nei boschi di Palmoli, senza elettricità, riscaldamento, scuola e vaccini. L’intervento della procura ha portato all’allontanamento dei minori e al loro inserimento in una struttura protetta, innescando un acceso confronto pubblico.

L’incontro tra la coppia e il presidente del Senato Ignazio La Russa ha amplificato il caso, spostandolo dal piano locale a quello nazionale. In questo contesto è arrivata la presa di posizione di Vincenzo De Luca, che ha ricordato gli aspetti sanitari ed educativi più critici: mancata vaccinazione, assenza di controlli pediatrici, igiene carente, condizioni abitative rudimentali. «Quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre bambini… vivevano come animali in un tugurio», ha dichiarato.

L’ex governatore lega il caso alla propria esperienza nella gestione della pandemia e del fronte no-vax in Campania, indicando la protezione della salute dei minori come priorità assoluta rispetto a ogni scelta di vita “alternativa”.

Diritti dei minori, libertà educativa e possibili sviluppi futuri

Per De Luca, il trauma dell’allontanamento dei tre bambini è reale, ma la responsabilità ricade interamente sui genitori: «Pensavano di fare la vita bucolica rovinando tre ragazzini». La vicenda riapre un fronte sensibile: fino a che punto la libertà educativa e di stile di vita può comprimere diritti essenziali come salute, istruzione e controllo medico?

Il caso potrebbe diventare un precedente per future linee guida su istruzione parentale, stili di vita off‑grid e obblighi vaccinali, spingendo Parlamento e autorità di garanzia a definire meglio i confini tra autonomia familiare e intervento pubblico a tutela dei minori.

FAQ

Chi è la coppia coinvolta nel caso della famiglia nel bosco?

Si tratta di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che vivevano con tre figli isolati nei boschi di Palmoli, in condizioni prive di servizi essenziali.

Cosa contesta esattamente Vincenzo De Luca ai genitori di Palmoli?

De Luca contesta mancata vaccinazione, assenza di scuola e controlli pediatrici, igiene carente e condizioni abitative inadeguate, ritenendo queste scelte lesive dei diritti fondamentali dei minori.

Perché i tre bambini sono stati allontanati dalla famiglia?

I bambini sono stati allontanati su decisione della procura, che ha disposto il collocamento in struttura protetta per tutelare salute, istruzione e sicurezza complessiva dei minori.

Quale ruolo ha avuto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel caso?

Ignazio La Russa ha incontrato la coppia, contribuendo a portare il caso all’attenzione nazionale e alimentando il dibattito politico e mediatico.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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