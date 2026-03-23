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Moretti al centro dell’inchiesta sui 1,5 milioni ricevuti da Stato e compagnie assicurative

Indagini sui coniugi Moretti tra incendio di Crans-Montana e finanze opache

Dopo il devastante incendio del bar Constellation a Crans-Montana, i coniugi Jessica e Jacques Moretti, proprietari dell’esercizio, sono finiti al centro di una complessa inchiesta che intreccia responsabilità penali e sospette irregolarità finanziarie. Le verifiche, condotte in Svizzera e in Francia tra il 2015 e il 2026, riguardano presunti casi di riciclaggio di denaro e la gestione di consistenti flussi economici di origine pubblica e assicurativa. Le autorità intendono chiarire se i rilevanti pagamenti ricevuti dalle aziende riconducibili alla coppia siano compatibili con le dichiarazioni fiscali e previdenziali, nonché con le indennità di maternità percepite. Sullo sfondo, la battaglia legale tra difesa e rappresentanti delle vittime: in gioco c’è l’accesso ai documenti finanziari, ritenuti cruciali per eventuali futuri risarcimenti.

In sintesi:

  • La coppia Moretti è indagata dopo l’incendio del bar Constellation a Crans-Montana.
  • Fedpol e autorità francesi verificano possibili ipotesi di riciclaggio di denaro.
  • Dal 2015 al 2026 versati oltre 1,5 milioni di franchi pubblici e assicurativi.
  • Le vittime temono che la separazione dei procedimenti limiti i futuri risarcimenti.

Il nodo dei flussi di denaro e della separazione dei procedimenti

Secondo la ricostruzione del quotidiano svizzero «SonntagsZeitung», la Polizia federale (Fedpol) sta analizzando in dettaglio i movimenti sui conti riconducibili alle imprese dei coniugi Moretti. Parallelamente, anche le autorità francesi hanno aperto un’indagine autonoma, segnale della rilevanza transfrontaliera del caso.

Al centro dello scontro giudiziario vi è la richiesta degli avvocati di Jessica e Jacques Moretti di scindere il filone sul presunto riciclaggio dall’inchiesta penale sull’incendio di Crans-Montana. I legali delle vittime contestano duramente questa strategia, sostenendo che la separazione ridurrebbe drasticamente la loro visibilità sui documenti finanziari, essenziali per quantificare un eventuale patrimonio aggredibile in sede civile.

L’analisi delle transazioni cita «somme considerevoli» provenienti da assicurazioni, indennità di disoccupazione, casse malattia e cassa di compensazione AVS. Tra il 2015 e il 2026 più di 1,5 milioni di franchi sarebbero confluiti dallo Stato e dagli assicuratori nelle aziende della coppia.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la posizione fiscale: mentre Jacques Moretti non avrebbe dichiarato redditi imponibili recenti, Jessica Moretti avrebbe registrato nel 2024 un reddito netto di 252’000 franchi da due attività, il doppio rispetto agli anni precedenti. Dopo la nascita del figlio nel 2025, le entrate legate alle indennità di maternità sarebbero cresciute sensibilmente.

Oltre ai 220 franchi giornalieri di indennità legale, sarebbero intervenuti versamenti di un’assicurazione complementare, tali da portare al pagamento dell’80% del salario regolare, apparentemente per entrambe le attività professionali. Gli inquirenti dovranno stabilire se tali schemi rispettino i requisiti normativi.

Prospettive per le vittime e possibili sviluppi giudiziari futuri

La posta in gioco non è soltanto penale, ma anche patrimoniale. Per le vittime dell’incendio di Crans-Montana, l’accesso ai dati finanziari dei Moretti è centrale per sperare in risarcimenti effettivi e rapidi, qualora fosse accertata una responsabilità. Il tentativo di separare i procedimenti viene letto come una mossa difensiva per circoscrivere la trasparenza sui flussi di denaro.

La complessità del dossier, che incrocia diritto penale economico, assicurazioni sociali e responsabilità civile, lascia prevedere un iter giudiziario lungo, potenzialmente destinato a creare un precedente in materia di coordinamento tra indagini patrimoniali e inchieste su grandi disastri. Fino a una condanna definitiva, per i coniugi Jessica e Jacques Moretti vige la presunzione di innocenza.

FAQ

Chi sono Jessica e Jacques Moretti e cosa gestivano a Crans-Montana?

I coniugi Jessica e Jacques Moretti sono imprenditori, proprietari del bar Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel grave incendio oggetto d’indagine.

Perché Fedpol indaga sui conti dei coniugi Moretti?

Fedpol indaga perché sui conti delle aziende dei Moretti risultano flussi pubblici e assicurativi oltre 1,5 milioni di franchi, potenzialmente riconducibili a irregolarità.

Cosa comporta la separazione tra indagine finanziaria e procedimento sull’incendio?

La separazione comporterebbe, secondo i legali delle vittime, una limitazione all’accesso ai documenti finanziari, riducendo le possibilità di individuare beni per i risarcimenti.

Quali aspetti delle indennità di maternità sono sotto osservazione?

Sono sotto osservazione il cumulo di indennità legali e complementari, fino all’80% del salario, apparentemente riconosciute su due attività di Jessica Moretti.

Qual è l’origine delle informazioni riportate su indagine e posizione dei Moretti?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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