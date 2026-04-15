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Garlasco, indagini riaperte sui suicidi collegati all’omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, indagini riaperte sui suicidi collegati all’omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, omicidio Poggi e otto suicidi: cosa sappiamo davvero oggi

Chi: la comunità di Garlasco, le famiglie di Chiara Poggi, di Giovanni Ferri, Corrado Cavallini e Michele Bertani, la Procura di Pavia.
Che cosa: una scia di otto suicidi e nuovi interrogativi investigativi, inclusa l’ipotesi di una presenza femminile sulla scena del delitto.
Dove: tra il centro di Garlasco e il Santuario delle Bozzole, luoghi chiave anche per la comunità di recupero locale.

Quando: dall’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 agli sviluppi mediatici e giudiziari tuttora in corso, con una possibile proroga delle indagini oltre maggio.
Perché: la combinazione di morti sospette, orme non attribuite e accertamenti ancora aperti alimenta dubbi sulla piena ricostruzione dei fatti e sulla tenuta delle prime indagini.

In sintesi:

  • Otto suicidi a Garlasco, tra cui quelli di Ferri, Cavallini e Bertani, restano avvolti da molte ombre.
  • La Procura di Pavia valuta se chiudere o prorogare le indagini oltre maggio.
  • Riemerge l’ipotesi di un’orma 36/37 riconducibile a un possibile piede femminile.
  • La narrazione pubblica sovrappone suggestioni seriali a un quadro giudiziario ancora incompleto.

Otto suicidi, un santuario e un caso di omicidio irrisolto

Nel dossier che ruota intorno al delitto di Garlasco si innesta una sequenza di decessi classificati come suicidi, ma mai del tutto metabolizzati dall’opinione pubblica locale.
Tre nomi emergono con forza: Giovanni Ferri, 88 anni; il medico di base Corrado Cavallini; il giovane Michele Bertani. Tutti morti dopo il 2007, in circostanze formalmente compatibili con il gesto volontario, ma dense di criticità investigative e perplessità familiari.

A questi si aggiungono altri episodi, fra cui quello di un ragazzo legato alla comunità di recupero del Santuario delle Bozzole, trovato agonizzante nelle campagne della frazione con una confezione di farmaci vuota in tasca dopo essersi lanciato dalla torre dell’acquedotto.
Il totale dei suicidi nell’area sale così a otto, tutti gravitanti attorno a luoghi e persone toccati, direttamente o indirettamente, dal caso Poggi.

Dal punto di vista giudiziario non esiste un fascicolo unitario che colleghi formalmente questi eventi. Tuttavia, in chiave sociologica e mediatica, la loro reiterazione alimenta la percezione di una “trama parallela”, un mosaico di morti, silenzi e fallimenti investigativi che ricorda – per pura suggestione narrativa, non per sovrapposizione fattuale – l’intreccio di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie.
In questo clima, ogni nuovo dettaglio acquista un peso simbolico che va oltre il singolo atto processuale.

L’orma 36/37 e l’ipotesi di una presenza femminile

Uno degli elementi tecnici più discussi è la contestata impronta rilevata all’interno dell’abitazione di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007.
Analisi successive, rilanciate da Dillinger News e più recentemente da Darkside, hanno riaperto il dibattito sulla natura di quella traccia.

Secondo tali ricostruzioni, l’orma oscillerebbe fra due interpretazioni: un piede nudo con alluce valgo, quindi potenzialmente femminile, oppure una piccola calzatura.
Le dimensioni stimate – numero 36/37 – la collocherebbero comunque in un range riconducibile a un piede di ridotte proporzioni, mai attribuito in modo definitivo a soggetti già noti sulla scena del crimine.

Parallelamente, la morte di Michele Bertani mantiene tratti enigmatici: il giovane, proveniente da una famiglia in vista di Garlasco e frequentatore del Santuario delle Bozzole, viene trovato nel 2016 con un cappio al collo, un nodo scorsoio considerato dagli esperti poco frequente nei suicidi “autoprodotti”.
Nelle settimane precedenti aveva scritto sui social: «La verità sta nelle cose che nessuno sa, la verità nessuno mai te la racconterà», citando il brano La verità dei Club Dogo, uscito nell’estate 2007, la stessa dell’omicidio Poggi.

Oggi la Procura di Pavia lavora in equilibrio fra il dovere di vagliare nuovi spunti e la necessità di non trasformare suggestioni mediatiche in prove. La scelta fra una rapida definizione del fascicolo e l’eventuale proroga oltre maggio influenzerà tanto la traiettoria giudiziaria quanto la fiducia pubblica nelle istituzioni.

Garlasco dopo il clamore: memoria collettiva e prossimi snodi

Il nodo centrale resta duplice: garantire a Chiara Poggi una verità giudiziaria definitiva e, al contempo, restituire coerenza agli eventi collaterali che hanno segnato Garlasco.
L’ipotesi di una presenza femminile in casa, l’orma 36/37 non attribuita, gli otto suicidi e il ruolo del Santuario delle Bozzole compongono una costellazione di elementi che richiedono letture distinte: prove, contesto sociale, memoria emotiva.

Nei prossimi mesi, gli esiti delle valutazioni della Procura di Pavia, l’eventuale uso di nuove tecniche forensi e una possibile ri‑analisi coordinata dei casi di suicidio potrebbero ridisegnare il quadro complessivo.
Finché ciò non avverrà, resterà aperta la domanda cruciale che attraversa la comunità: quale parte di questa storia appartiene ai tribunali e quale, invece, al lungo e faticoso lavoro della memoria collettiva?

FAQ

Quanti suicidi risultano collegati all’area di Garlasco dopo il 2007?

Sono ufficialmente otto i suicidi avvenuti nell’area di Garlasco dopo l’omicidio Poggi, con dinamiche eterogenee e legami più o meno diretti con il contesto investigativo.

Chi era Michele Bertani e perché la sua morte è considerata ambigua?

Lo era un giovane di famiglia influente di Garlasco, frequentatore del Santuario delle Bozzole; il nodo scorsoio e i suoi messaggi precedenti alimentano dubbi sull’ipotesi di suicidio “lineare”.

Cosa si sa oggi dell’orma 36/37 trovata in casa Poggi?

È considerata compatibile con un piede di piccole dimensioni, forse femminile; non è stata attribuita con certezza a persone identificate sulla scena del delitto.

La Procura di Pavia può ancora riaprire piste investigative sul caso Garlasco?

Sì, la Procura di Pavia può prorogare le indagini, disporre nuovi accertamenti tecnici e rivalutare elementi emersi da esami recenti o da approfondimenti giornalistici strutturati.

Da quali fonti provengono le informazioni principali su Garlasco?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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