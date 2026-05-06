Home / EDITORE3 / Salone del Risparmio apre con un boom di presenze e supera quota 7900 partecipanti nella giornata inaugurale

Salone del Risparmio 2025, numeri record alla sedicesima edizione a Milano

Oltre 7.900 partecipanti, di cui 1.600 collegati in streaming su FR|Vision, hanno inaugurato la XVI edizione del Salone del Risparmio, principale appuntamento europeo dedicato al risparmio gestito.

L’evento, ideato da Assogestioni, si svolge all’Allianz MiCo di Milano e online, fino al 7 maggio.

Operatore, autorità di vigilanza e investitori istituzionali e retail si confrontano su scenari di mercato, innovazione finanziaria e strategie per una gestione più efficiente e consapevole dei patrimoni.

In sintesi:

Oltre 7.900 partecipanti alla prima giornata del Salone del Risparmio 2025.

1.600 utenti collegati in streaming sulla piattaforma video ufficiale FR|Vision.

Evento ideato da Assogestioni all’Allianz MiCo di Milano e online.

Seconda giornata con conferenze, tavole rotonde e networking specializzato.

Numeri, format e ruolo strategico del Salone del Risparmio

La sedicesima edizione del Salone del Risparmio consolida il posizionamento di hub europeo per il settore del risparmio gestito.

La combinazione tra presenza fisica all’Allianz MiCo di Milano e partecipazione digitale su FR|Vision amplia la platea a consulenti finanziari, SGR, banche, assicurazioni e investitori evoluti.

Il programma, esteso fino al 7 maggio, prevede conferenze plenarie, sessioni tecniche, tavole rotonde e spazi di networking rivolti a professionisti, regulator e stakeholder di filiera.

Sotto la regia di Assogestioni, il Salone rimane osservatorio privilegiato su regolamentazione, innovazione di prodotto, educazione finanziaria e sostenibilità degli investimenti.

La seconda giornata, in calendario mercoledì 6 maggio, offre un’agenda fitta di incontri dedicati a scenari macroeconomici, strategie multi-asset e trasformazione digitale dei servizi di investimento.

Il format ibrido e i numeri della prima giornata confermano la centralità dell’appuntamento per chi opera professionalmente nel risparmio gestito in Italia e in Europa.

Prospettive per operatori e investitori dopo il Salone

Il forte coinvolgimento registrato al Salone del Risparmio indica una domanda crescente di competenze, dati affidabili e soluzioni d’investimento personalizzate.

Le evidenze emerse nelle sessioni di lavoro orienteranno l’evoluzione dell’offerta di prodotti, la consulenza alla clientela retail e istituzionale e il dialogo con le autorità.

La dimensione digitale, attraverso FR|Vision, lascia prevedere un’estensione nel tempo dei contenuti formativi e di aggiornamento, con ricadute misurabili su educazione finanziaria, trasparenza e qualità delle decisioni d’investimento.

FAQ

Che cos’è il Salone del Risparmio e chi lo organizza

Il Salone del Risparmio è il principale evento italiano sul risparmio gestito, ideato e organizzato da Assogestioni, associazione delle società di gestione del risparmio.

Quanti partecipanti ha registrato la prima giornata del Salone

La prima giornata ha registrato oltre 7.900 partecipanti complessivi, di cui 1.600 collegati da remoto tramite la piattaforma di streaming FR|Vision.

Dove si svolge il Salone del Risparmio e fino a quando

L’evento si svolge all’Allianz MiCo di Milano e online fino al 7 maggio, con accesso fisico e digitale ai contenuti.

Chi può trarre vantaggio dalla partecipazione al Salone

Possono trarne beneficio consulenti finanziari, gestori, banche, assicurazioni, investitori istituzionali e investitori privati interessati ad aggiornamento professionale e educazione finanziaria.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia sul Salone del Risparmio

La notizia è stata elaborata congiuntamente da informazioni ufficiali e contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.