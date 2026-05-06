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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Salone del Risparmio sfida mercati instabili: geopolitica e intelligenza artificiale guidano la seconda giornata

Salone del Risparmio sfida mercati instabili: geopolitica e intelligenza artificiale guidano la seconda giornata

Geopolitica e finanza al centro dei nuovi equilibri globali

Chi: economisti, analisti e manager di primo piano, tra cui Paolo Gentiloni, Federico Rampini, Dario Fabbri, Giulio Tremonti.

Che cosa: una serie di conferenze dedicate a geopolitica, mercati e autonomia strategica europea.

Dove: in un importante forum finanziario europeo organizzato da primarie case di gestione internazionali.

Quando: nella stessa giornata, tra le 9:45 e il primo pomeriggio, in sessioni parallele e complementari.

Perché: per analizzare come le tensioni tra Stati Uniti, Cina e Europa ridefiniscono investimenti, risparmio e competitività, offrendo chiavi di lettura operative a investitori e policy maker.

In sintesi:

  • Focus su autonomia strategica europea e sfide competitive globali per economia e mercati.
  • Approfondimenti su risparmio, investimenti e rischi geopolitici nello scacchiere geo-economico mondiale.
  • Confronto tra analisti e accademici su rapporti tra Stati Uniti, Cina ed Europa.
  • Case di gestione internazionali usano la geopolitica come bussola per le strategie di portafoglio.

Conferenze geopolitiche e strategie di investimento tra Europa, USA e Cina

La giornata si apre alle 9:45 con la conferenza Dialogo sul futuro globale: autonomia strategica e competitività europea, promossa da UBS e incentrata sul ruolo dell’Unione Europea tra tensioni internazionali e politiche industriali. Protagonisti del confronto sono il commissario europeo Paolo Gentiloni e la giornalista Silvia Berzoni, chiamati a discutere margini reali di autonomia europea in ambito energetico, tecnologico e militare.

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Alle 11:30 Pictet Asset Management organizza la sessione Geopolitically Incorrect con Paolo Paschetta, l’editorialista Federico Rampini e il geopolitologo Dario Fabbri. Il panel affronta, con taglio critico, le fratture sistemiche tra blocchi regionali e il loro impatto su supply chain, valute e debito sovrano.

Alle 12:15 Janus Henderson Investors propone Lo scacchiere geo-economico globale: le prossime mosse per risparmio, mercati e investimenti con Gianluca Serafini, Carlo Bastasin e Federico Pons. L’obiettivo è tradurre gli scenari geopolitici in scelte tattiche e strategiche di portafoglio. In parallelo, Allianz Global Investors organizza un panel dedicato a Stati Uniti, Cina e nuovo equilibrio globale con Giulio Tremonti, Giuliano Noci, Enzo Corsello e Mariangela Pira, per valutare rischi di decoupling, competizione tecnologica e nuove aree di crescita.

Geopolitica come driver stabile delle decisioni finanziarie

La concentrazione di panel geopolitici in un’unica giornata evidenzia come il rischio politico sia ormai componente strutturale delle decisioni di investimento. Non è più un fattore esogeno, ma una variabile da incorporare nei modelli di valutazione, dall’asset allocation alle strategie settoriali.

Il confronto tra accademici, policy maker e gestori consente di integrare analisi macro, scenari regolatori e implicazioni sui flussi di capitale. La crescente frammentazione tra blocchi economici, le politiche industriali difensive e la pressione sulle catene del valore rendono indispensabile, per risparmiatori e investitori istituzionali, una lettura aggiornata delle dinamiche tra Europa, Stati Uniti e Cina. In questo contesto, eventi come questi diventano laboratori di scenari utili per anticipare shock e cogliere opportunità in settori chiave come energia, difesa e tecnologia.

FAQ

Perché la geopolitica influenza sempre più i mercati finanziari?

La geopolitica incide direttamente su energia, commercio e tecnologia, modificando inflazione, profitti aziendali e valutazioni. Per questo i gestori integrano scenari politici nelle decisioni di asset allocation.

Cosa significa autonomia strategica europea per investitori e risparmiatori?

Significa politiche industriali, energetiche e tecnologiche meno dipendenti da attori esterni, con ricadute su settori come difesa, rinnovabili, semiconduttori e infrastrutture critiche.

Come possono i piccoli risparmiatori gestire il rischio geopolitico?

Possono diversificare per area geografica e settore, privilegiare strumenti liquidi e fondi con gestione attiva, verificando sempre orizzonte temporale e profilo di rischio.

Perché Stati Uniti e Cina sono centrali nei nuovi equilibri globali?

Perché guidano innovazione tecnologica, controllo delle filiere produttive strategiche e potenza militare, condizionando commercio, valute e politiche industriali degli altri blocchi.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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