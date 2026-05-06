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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Salone del Risparmio al centro dei mercati con oltre cento conferenze su investimenti e finanza personale

Salone del Risparmio al centro dei mercati con oltre cento conferenze su investimenti e finanza personale

Salone del Risparmio 2026, Milano al centro del risparmio gestito europeo

Il Salone del Risparmio 2026, in corso all’Allianz MiCo di Milano, conferma il proprio ruolo di hub europeo del risparmio gestito, con quasi 8.000 partecipanti nella prima giornata, inclusi 1.600 utenti in streaming su FR|Vision. L’evento, organizzato da Assogestioni, riunisce in tre giorni oltre 300 relatori e più di 100 conferenze dedicate a mercati, regolamentazione e innovazione finanziaria.

Al centro del dibattito, la necessità di trasformare la liquidità ferma in investimenti produttivi, rafforzare il mercato dei capitali italiano e sostenere il finanziamento delle imprese. La presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota, evidenzia il divario tra peso della Borsa italiana e Pil nazionale e sollecita un cambio di passo su governance, engagement e accesso ai mercati.

In sintesi:

  • Quasi 8.000 partecipanti al Salone del Risparmio 2026, 1.600 collegati su FR|Vision.
  • Oltre 300 relatori e più di 100 conferenze su tre giornate di lavori.
  • Gota: eccesso di liquidità ferma penalizza sviluppo del mercato dei capitali.
  • Focus su previdenza complementare, mercati privati, IA, clima e leadership inclusiva.

Liquidità ferma, mercato dei capitali debole e sfida per le imprese

La seconda giornata del Salone del Risparmio 2026 è dominata da conferenze, tavole rotonde e networking, con un’attenzione particolare al nodo strutturale della liquidità non investita. Maria Luisa Gota sottolinea come l’elevata quota di risparmio parcheggiata su strumenti a basso rendimento stia frenando la crescita del mercato dei capitali italiano.

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“La quantità molto rilevante di risparmio che rimane parcheggiata in forme di liquidità a basso rendimento rallenta lo sviluppo del nostro mercato dei capitali, fattore che rende più problematico il finanziamento delle imprese”, spiega la presidente di Assogestioni.

Il disallineamento è evidente: “La nostra Borsa pesa solo per lo 0,8% della capitalizzazione mondiale, nonostante il Pil italiano rappresenti il 2% di quello globale”, ricorda Gota. Per ridurre questo gap, Assogestioni richiama la necessità di incentivare l’accesso delle aziende al listino, promuovendo best practice su engagement e corporate governance, così che le imprese trovino nel mercato un interlocutore stabile con cui condividere obiettivi industriali e strategie di crescita.

I nuovi driver: previdenza, privati, IA, clima e leadership inclusiva

Il percorso delle conferenze istituzionali del Salone del Risparmio 2026 prosegue per tutte le tre giornate nella sala principale dell’Allianz MiCo, con altri sette appuntamenti centrati sui nodi strategici del settore. In primo piano la previdenza complementare, cruciale per canalizzare risparmio di lungo periodo verso l’economia reale, e i mercati privati, sempre più rilevanti per finanziare imprese non quotate.

Spazio anche alla regolamentazione europea, che ridisegna i modelli di business degli operatori del risparmio gestito, e all’intelligenza artificiale, destinata a trasformare analisi, gestione e relazione con il cliente.

Completano l’agenda i focus su transizione climatica e leadership inclusiva, temi che intrecciano rischi, opportunità di investimento e responsabilità sociale, delineando la traiettoria futura di un’industria chiamata a coniugare performance, sostenibilità e fiducia degli investitori.

FAQ

Che cos’è il Salone del Risparmio 2026 e chi lo organizza?

Il Salone del Risparmio 2026 è il principale evento italiano sul risparmio gestito, organizzato da Assogestioni all’Allianz MiCo di Milano.

Quanti partecipanti e contenuti prevede l’edizione 2026?

L’edizione 2026 registra quasi 8.000 partecipanti, di cui 1.600 in streaming, con oltre 300 relatori e più di 100 conferenze.

Perché la liquidità ferma è considerata un problema per l’Italia?

La liquidità ferma riduce gli investimenti produttivi, rallenta lo sviluppo del mercato dei capitali e rende più complesso il finanziamento delle imprese italiane.

Quali sono i temi strategici affrontati al Salone del Risparmio?

Vengono affrontati previdenza complementare, mercati privati, regolamentazione europea, intelligenza artificiale, transizione climatica e leadership inclusiva per il settore del risparmio gestito.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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