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Risparmio gestito accelera sull’intelligenza artificiale in Italia con nuovi investimenti da 70 milioni

Risparmio gestito accelera sull’intelligenza artificiale in Italia con nuovi investimenti da 70 milioni

Intelligenza artificiale nel risparmio gestito italiano, investimenti in forte crescita

Le società italiane di asset management stanno investendo tra 60 e 70 milioni di euro l’anno in intelligenza artificiale.
Accade a Milano, dove il 6 maggio, durante il Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, il tema è al centro della seconda giornata.
L’Ai viene descritta come una forza strutturale che sta ridisegnando economie e mercati, imponendo nuovi investimenti in infrastrutture e competenze.

Secondo Giovanni Sandri, presidente del comitato Digital e Fintech di Assogestioni, l’obiettivo è accelerare processi e decisioni senza sostituire il giudizio umano, cogliendo opportunità di lungo periodo in infrastrutture digitali, energia, mercati privati e credito.

In sintesi:

  • Le Sgr italiane investono 60-70 milioni l’anno in intelligenza artificiale.
  • Assogestioni considera l’Ai una forza strutturale, oltre la fase sperimentale.
  • L’Ai impatta processi, analisi dati e decisioni senza rimpiazzare l’uomo.
  • BlackRock stima 5.000-8.000 miliardi di dollari di Capex Ai entro il 2030.

Come l’Ai sta cambiando strategie e infrastrutture del risparmio gestito

Nel suo intervento al Salone del Risparmio, Giovanni Sandri ha chiarito che l’Ai nel settore finanziario non è più sperimentale ma industriale. “È una forza strutturale che sta ridisegnando economie e mercati”, ha sottolineato.

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Per scalare davvero, servono investimenti rilevanti in software, data center e reti, con impatti diretti sulla capacità delle Sgr di analizzare dati, gestire rischi e personalizzare i portafogli.
Sandri ha evidenziato come l’Ai stia già velocizzando i processi operativi e ampliando la profondità delle analisi, migliorando la qualità delle decisioni di investimento.

L’Ai, tuttavia, non viene presentata come sostituto del gestore umano, ma come strumento abilitante: “migliora la qualità delle decisioni, senza sostituire il giudizio umano”, ha precisato il presidente del comitato Digital e Fintech di Assogestioni, delineando un modello di collaborazione uomo-macchina centrato sulla responsabilità fiduciaria verso i risparmiatori.

Opportunità strutturali e scenari futuri per portafogli e mercati

Il quadro tracciato da Assogestioni si inserisce in una dinamica globale. Il BlackRock Investment Institute prevede entro il 2030 ulteriori 5.000-8.000 miliardi di dollari di Capex legato all’Ai, con un massiccio sviluppo di infrastrutture fisiche.

Secondo Giovanni Sandri, questo processo di buildout sta ridefinendo priorità industriali, catene del valore e allocazione del capitale.
Per i portafogli, ciò apre opportunità strutturali non solo nell’infrastruttura digitale ed energetica, ma anche nei mercati privati e nel credito, ambiti dove l’analisi avanzata dei dati può migliorare selezione degli asset e pricing del rischio.

Per il risparmio gestito italiano, la sfida sarà trasformare gli attuali 60-70 milioni l’anno in Ai in un vantaggio competitivo duraturo, conciliando innovazione tecnologica, solidità dei processi di controllo e tutela dei risparmiatori.

FAQ

Quanto investono oggi le Sgr italiane in intelligenza artificiale?

Attualmente le società di gestione italiane investono complessivamente tra 60 e 70 milioni di euro l’anno in soluzioni e infrastrutture di intelligenza artificiale.

In che modo l’Ai migliora il lavoro dei gestori di fondi?

L’Ai supporta i gestori accelerando i processi, ampliando la capacità di analisi dei dati e affinando il controllo dei rischi, senza sostituire il giudizio umano.

Perché gli investimenti in Ai sono rilevanti per i mercati finanziari?

Gli investimenti in Ai sono rilevanti perché influenzano infrastrutture, catene del valore e allocazione del capitale, creando nuove opportunità settoriali e trasformando i modelli di business finanziari.

Quali settori potrebbero beneficiare di più dell’Ai nei portafogli?

Beneficiano soprattutto infrastrutture digitali, energia, mercati privati e credito, dove l’Ai consente analisi più accurate, maggiore efficienza operativa e una migliore selezione degli investimenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sull’Ai nel risparmio gestito?

Questa analisi è stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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