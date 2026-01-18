Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla

Orario del match

Flavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. Il match è fissato per l’1:00 italiana di domenica 18 gennaio sulla John Cain Arena, sessione serale locale con condizioni indoor/outdoor variabili a seconda del tetto dell’impianto. L’orario notturno in Italia implica temperature più miti a Melbourne, fattore che potrebbe influire sul rimbalzo della palla e sulla gestione del servizio.

L’inizio programmato alle 1:00 è soggetto a eventuali slittamenti legati alla durata degli incontri precedenti sullo stesso campo. Si consiglia di considerare un margine di 30-60 minuti per eventuali ritardi operativi o pause tecniche. La programmazione ufficiale del torneo conferma la collocazione nel primo slot della sessione notturna.

La scelta della John Cain Arena garantisce visibilità di cartello al debutto di Cobolli, reduce dal successo in Coppa Davis, e offre condizioni di gioco stabili anche in caso di vento o caldo intenso. L’accesso del pubblico in sessione serale potrebbe aumentare la pressione agonistica ma anche l’intensità del ritmo sin dai primi game.

Precedenti tra i giocatori

Non esistono confronti ufficiali tra Flavio Cobolli e Arthur Fery a livello ATP: il match di Melbourne costituirà il primo incrocio in carriera. La lettura tattica si baserà quindi su forma recente e caratteristiche individuali, con il n. 22 del mondo opposto al n. 185 del ranking. L’assenza di riferimenti diretti aumenta il peso dei primi game nel definire ritmo e geometrie dello scambio.

Cobolli arriva dal traino emotivo del trionfo in Coppa Davis, fattore che può incidere sulla gestione dei momenti chiave. Fery, giocatore solido e rapido di braccio, cercherà di accorciare i punti variando traiettorie e altezze per togliere comfort al palleggio dell’azzurro. Dettagli come percentuale di prime e resa sulla seconda potrebbero risultare determinanti sul veloce australiano.

Con nessun head-to-head registrato, pesano i dati generali: maggiore esperienza di tabellone Slam per Cobolli, mentre Fery punta sull’effetto sorpresa e su un piano partita aggressivo. L’inerzia potrebbe oscillare in base alla qualità in risposta e alla tenuta mentale nelle fasi di chiusura set.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Flavio Cobolli e Arthur Fery sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili su smart TV e piattaforme abilitate. La copertura riguarda l’intero programma degli Australian Open 2026, con telecronaca e approfondimenti dedicati. Gli utenti possono accedere anche tramite app ufficiali e decoder compatibili con i canali Eurosport.

In streaming, l’evento è fruibile su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, che veicolano il segnale di Eurosport con palinsesto live e contenuti on demand. La diretta è inoltre disponibile su Discovery+ e HBO Max, con opzioni di multicanale e selezione dei campi. Si consiglia di verificare i piani attivi e l’eventuale geolocalizzazione dei contenuti prima del via.

Per garantire qualità e stabilità durante il match in notturna italiana, è raccomandata una connessione stabile in banda larga per lo streaming. In caso di incontri prolungati sul campo precedente, la piattaforma scelta mostrerà gli aggiornamenti di programmazione in tempo reale. Restano valide le funzioni di pausa e restart sulle app supportate.

FAQ