Home / NEWS / Garlasco, il computer di Chiara Poggi riporta al centro dell’indagine i messaggi rimasti finora inesplorati

Garlasco, il computer di Chiara Poggi riapre le domande sull’indagine

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, gli inquirenti tornano sul vecchio computer della famiglia di Garlasco.

Nel 2025, la Procura di Pavia ha riaperto un filone d’indagine concentrato sui dati informatici.

Al centro ci sono messaggi del 2006 collegati al nome di Andrea Sempio, amico di lunga data di Marco Poggi, fratello di Chiara.

Gli accertamenti digitali non mettono in discussione la condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima.

Ma gli inquirenti vogliono capire perché il nome di Sempio, già indagato e poi archiviato, riemerga ora tra le tracce informatiche.

L’obiettivo è valutare, con strumenti tecnologici più evoluti, il reale significato probatorio di quei dati e la loro corretta collocazione temporale.

In sintesi:

Riesame del computer di Chiara Poggi e dei dati digitali familiari

e dei dati digitali familiari Messaggi del 2006 collegano il nome di Andrea Sempio al pc

al pc Procura di Pavia riapre un filone d’indagine su Sempio, già archiviato

riapre un filone d’indagine su Sempio, già archiviato Confermata la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni

Come il pc di casa Poggi torna al centro dell’inchiesta

Il vecchio computer della famiglia Poggi, usato quotidianamente in casa e anche da Marco Poggi con i suoi amici, diventa di nuovo reperto chiave.

Secondo ricostruzioni giornalistiche, un’analisi mirata degli archivi digitali avrebbe individuato messaggi del 2006 legati al nome di “Andrea Sempio”.

La circostanza è rilevante per la cronologia: quelle tracce digitali sarebbero anteriori di oltre un anno al delitto del 13 agosto 2007.

Non si tratta, però, di una prova automatica di relazione stabile o di responsabilità penale.

In un’abitazione frequentata da adolescenti e amici, un computer può contenere giochi, chat, file condivisi e contatti transitati per molte ragioni.

La Repubblica ha riferito che tra il 2021 e il 2022 il pc e altri reperti furono riconsegnati alla famiglia, per poi essere nuovamente richiesti dagli inquirenti con la riapertura del 2025.

Sulla tastiera sarebbero state individuate in passato tracce potenzialmente compatibili con Sempio, ma il quadro tecnico completo non è pubblico.

In un’intervista, la madre, Rita Poggi, ha ricordato che Sempio frequentava la villetta e *giocava con Marco sia al piano superiore, dove si trovava il computer, sia al piano inferiore*.

Un richiamo alla prudenza interpretativa: nelle inchieste di lunga durata, il rischio è confondere la semplice compatibilità con una prova certa.

Le possibili conseguenze future del riesame informatico

Il ritorno al pc di casa Poggi mostra come i grandi cold case italiani vengano riletti attraverso strumenti digitali più avanzati.

Il nuovo filone su Andrea Sempio non annulla la sentenza su Alberto Stasi, ma potrebbe arricchire il quadro documentale.

Le verifiche su messaggi, metadati e tracce sulle periferiche puntano a chiarire la natura dei rapporti tra i protagonisti, distinguendo contatti ordinari da elementi potenzialmente rilevanti.

Se emergeranno incongruenze temporali o nuove compatibilità, potrebbero aprirsi ulteriori accertamenti tecnici e testimonianze integrative.

Per l’opinione pubblica, il caso di Garlasco resta un banco di prova sulla capacità della giustizia di confrontarsi con la memoria digitale: un terreno dove ogni dato va letto nel contesto d’uso reale, evitando letture suggestive ma prive di riscontro oggettivo.

FAQ

Perché il computer di Chiara Poggi è tornato centrale nel caso Garlasco?

Il computer è centrale perché conserva dati, messaggi e tracce informatiche del 2006, riesaminati oggi con tecnologie più avanzate per verificarne il reale valore probatorio.

Chi è Andrea Sempio e quale ruolo ha nell’inchiesta di Garlasco?

Andrea Sempio è amico di lunga data di Marco Poggi. È stato indagato, poi archiviato, e nuovamente iscritto nel registro nell’ultimo filone investigativo.

La condanna di Alberto Stasi può essere messa in discussione dalle nuove analisi?

No, al momento la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni resta valida. Il nuovo filone integra l’impianto investigativo senza annullare la sentenza passata in giudicato.

Cosa indicano i messaggi del 2006 trovati sul pc di casa Poggi?

Indicano la possibile presenza del nome di Andrea Sempio tra i dati del 2006. Il loro significato giuridico dipenderà da contesto, contenuto e cronologia verificata.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.