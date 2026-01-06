Centro Ustioni Niguarda Milano diventa riferimento europeo: scopri servizi innovativi e cure d’eccellenza

Servizi offerti dal centro ustioni

Centro Ustioni di Ospedale Niguarda garantisce presa in carico immediata e multidisciplinare per ustioni gravi in adulti e bambini, con percorsi clinici standardizzati e consulti rapidi anche a distanza per supportare le strutture del territorio.

È operativo su tutto lo spettro delle patologie da ustione, dal primo intervento alla gestione delle complicanze, fino alla stabilizzazione in vista di terapie intensive dedicate, includendo la futura integrazione con una nuova Terapia Intensiva Pediatrica per estendere la capacità assistenziale.

Il servizio offre continuità tra fase acuta e follow-up, coordinando specialisti di Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale per ricostruzione, controllo del dolore, prevenzione delle infezioni e riabilitazione funzionale.

La teleconsulenza consente attivazioni immediate dai presìdi più remoti, riducendo i tempi decisionali e indirizzando i trasferimenti solo quando clinicamente necessario.

Il modello organizzativo centralizzato rende il centro riferimento unico regionale per la gestione delle urgenze da ustione, con protocolli condivisi e capacità di coordinare il network ospedaliero.

Le risorse dedicate, sostenute da 4,5 milioni di euro della Regione Lombardia, potenziano dotazioni, équipe e flussi operativi per elevare qualità e tempestività delle cure.



▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Integrazione nel polo dell’emergenza-urgenza

Il Centro Ustioni è inserito nel Polo dell’Emergenza-Urgenza di Ospedale Niguarda, operando in continuità con Trauma Center, Pronto Soccorso oltre 100 mila accessi annui, elisuperficie e specialità di Ortopedia e Traumatologia, Maxillo-Facciale, Anestesia e Rianimazione.

La rete integrata consente triage avanzato, attivazione simultanea delle équipe e percorsi rapidi dal territorio alla sala operatoria, con trasferimenti ottimizzati via elisoccorso e protocolli condivisi per la stabilizzazione precoce.

L’operatività h24 si basa su consulti interdipartimentali immediati, gestione del dolore in emergenza, prevenzione delle infezioni e programmazione chirurgica coordinata con le unità critiche, riducendo tempi di attesa e rischio di complicanze.

Il coordinamento centrale abilita consulenze a distanza per ospedali periferici, con indicazioni tempestive su intubazione, fluidoterapia e indicazioni al trasferimento, garantendo supporto anche ai presìdi remoti.

Il potenziamento infrastrutturale finanziato dalla Regione Lombardia sostiene flussi, posti letto e tecnologie, completando l’offerta del Polo e assicurando continuità assistenziale dall’emergenza al follow-up, in attesa dell’estensione pediatrica in terapia intensiva.



Valore europeo e innovazione clinica

Il Centro Ustioni di Ospedale Niguarda si posiziona come hub di riferimento a livello europeo grazie a presa in carico specialistica per adulti e bambini, teleconsulti immediati e capacità di supportare le strutture periferiche con indicazioni operative in tempo reale.

L’investimento della Regione Lombardia da 4,5 milioni di euro ha consentito un upgrade tecnologico e organizzativo che consolida standard elevati di cura, con procedure codificate e un sistema di risposta rapida integrato con il territorio.

Il modello centralizzato riduce la variabilità clinica, accelera decisioni critiche su trasferimenti e interventi e consente la gestione completa delle complicanze, in sinergia con Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia e Maxillo-Facciale.

La prossima attivazione della Terapia Intensiva Pediatrica estenderà il perimetro assistenziale, allineando l’offerta ai benchmark internazionali per la cura delle ustioni in età evolutiva e rafforzando la continuità dall’emergenza alla riabilitazione.

L’integrazione con elisoccorso e Trauma Center abilita un sistema tempo-dipendente coerente con le migliori pratiche europee, con percorsi rapidi dalla scena al trattamento definitivo e consulti a distanza per i presìdi più remoti.



FAQ