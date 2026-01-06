Centro Ustioni Niguarda Milano diventa riferimento europeo: scopri servizi innovativi e cure d’eccellenza

Centro Ustioni Niguarda Milano diventa riferimento europeo: scopri servizi innovativi e cure d’eccellenza

Servizi offerti dal centro ustioni

Centro Ustioni di Ospedale Niguarda garantisce presa in carico immediata e multidisciplinare per ustioni gravi in adulti e bambini, con percorsi clinici standardizzati e consulti rapidi anche a distanza per supportare le strutture del territorio.
È operativo su tutto lo spettro delle patologie da ustione, dal primo intervento alla gestione delle complicanze, fino alla stabilizzazione in vista di terapie intensive dedicate, includendo la futura integrazione con una nuova Terapia Intensiva Pediatrica per estendere la capacità assistenziale.
Il servizio offre continuità tra fase acuta e follow-up, coordinando specialisti di Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale per ricostruzione, controllo del dolore, prevenzione delle infezioni e riabilitazione funzionale.
La teleconsulenza consente attivazioni immediate dai presìdi più remoti, riducendo i tempi decisionali e indirizzando i trasferimenti solo quando clinicamente necessario.
Il modello organizzativo centralizzato rende il centro riferimento unico regionale per la gestione delle urgenze da ustione, con protocolli condivisi e capacità di coordinare il network ospedaliero.
Le risorse dedicate, sostenute da 4,5 milioni di euro della Regione Lombardia, potenziano dotazioni, équipe e flussi operativi per elevare qualità e tempestività delle cure.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Integrazione nel polo dell’emergenza-urgenza

Il Centro Ustioni è inserito nel Polo dell’Emergenza-Urgenza di Ospedale Niguarda, operando in continuità con Trauma Center, Pronto Soccorso oltre 100 mila accessi annui, elisuperficie e specialità di Ortopedia e Traumatologia, Maxillo-Facciale, Anestesia e Rianimazione.
La rete integrata consente triage avanzato, attivazione simultanea delle équipe e percorsi rapidi dal territorio alla sala operatoria, con trasferimenti ottimizzati via elisoccorso e protocolli condivisi per la stabilizzazione precoce.
L’operatività h24 si basa su consulti interdipartimentali immediati, gestione del dolore in emergenza, prevenzione delle infezioni e programmazione chirurgica coordinata con le unità critiche, riducendo tempi di attesa e rischio di complicanze.
Il coordinamento centrale abilita consulenze a distanza per ospedali periferici, con indicazioni tempestive su intubazione, fluidoterapia e indicazioni al trasferimento, garantendo supporto anche ai presìdi remoti.
Il potenziamento infrastrutturale finanziato dalla Regione Lombardia sostiene flussi, posti letto e tecnologie, completando l’offerta del Polo e assicurando continuità assistenziale dall’emergenza al follow-up, in attesa dell’estensione pediatrica in terapia intensiva.

Valore europeo e innovazione clinica

Il Centro Ustioni di Ospedale Niguarda si posiziona come hub di riferimento a livello europeo grazie a presa in carico specialistica per adulti e bambini, teleconsulti immediati e capacità di supportare le strutture periferiche con indicazioni operative in tempo reale.
L’investimento della Regione Lombardia da 4,5 milioni di euro ha consentito un upgrade tecnologico e organizzativo che consolida standard elevati di cura, con procedure codificate e un sistema di risposta rapida integrato con il territorio.
Il modello centralizzato riduce la variabilità clinica, accelera decisioni critiche su trasferimenti e interventi e consente la gestione completa delle complicanze, in sinergia con Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia e Maxillo-Facciale.
La prossima attivazione della Terapia Intensiva Pediatrica estenderà il perimetro assistenziale, allineando l’offerta ai benchmark internazionali per la cura delle ustioni in età evolutiva e rafforzando la continuità dall’emergenza alla riabilitazione.
L’integrazione con elisoccorso e Trauma Center abilita un sistema tempo-dipendente coerente con le migliori pratiche europee, con percorsi rapidi dalla scena al trattamento definitivo e consulti a distanza per i presìdi più remoti.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Qual è il ruolo del Centro Ustioni di Ospedale Niguarda?
    È il riferimento unico regionale per la gestione delle ustioni gravi, con presa in carico multidisciplinare e teleconsulti immediati.
  • Come supporta gli ospedali periferici?
    Attiva consulti a distanza in tempo reale, fornendo indicazioni su stabilizzazione, trasferimento e priorità terapeutiche.
  • Quali specialità collaborano nella cura del paziente ustionato?
    Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, con coordinamento centralizzato.
  • Quali innovazioni sono state introdotte grazie ai finanziamenti?
    Potenziamento tecnologico, protocolli standardizzati, aumento dei posti letto e ottimizzazione dei flussi operativi.
  • È prevista un’estensione pediatrica?
    Sì, con la nuova Terapia Intensiva Pediatrica dedicata alla gestione avanzata dei pazienti pediatrici ustionati.
  • In che modo il Centro si integra con l’emergenza-urgenza?
    Opera in rete con Trauma Center, Pronto Soccorso ed elisoccorso per percorsi tempo-dipendenti fino alla sala operatoria.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com