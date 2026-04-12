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Riccardo Minghetti, a Crans-Montana una borsa di studio onora il sedicenne vittima dell’incendio in discoteca

Riccardo Minghetti, a Crans-Montana una borsa di studio onora il sedicenne vittima dell’incendio in discoteca

Congresso Uil Scuola Lazio e borsa di studio per Riccardo Minghetti

Chi: il sindacato Uil Scuola Lazio, guidato dal segretario regionale Saverio Pantuso, insieme alle comunità scolastiche romane.
Che cosa: congresso regionale e istituzione di una borsa di studio in memoria di Riccardo Minghetti.
Dove: all’istituto «Galileo Galilei» all’Esquilino, con il coinvolgimento del liceo scientifico «Stanislao Cannizzaro» all’Eur.

Quando: lunedì mattina, apertura dei lavori alle 9.30.
Perché: per confrontarsi su lavoro, qualità dell’istruzione, diritto allo studio e per trasformare il lutto per la tragedia di Crans-Montana in un impegno concreto verso le giovani generazioni.

In sintesi:

  • Al via il congresso regionale Uil Scuola Lazio al «Galileo Galilei» all’Esquilino.
  • Al centro: valorizzazione del personale, qualità della didattica e diritto allo studio.
  • Istituita una borsa di studio in memoria dello studente Riccardo Minghetti.
  • Iniziativa simbolica per trasformare il dolore in responsabilità collettiva nella scuola.

Il congresso regionale e il significato della nuova borsa di studio

Il congresso regionale della Uil Scuola Lazio si apre con lo slogan «Nelle scuole, tra la gente. Coerenza e rispetto», a sottolineare una scelta precisa: portare il confronto sindacale dentro gli istituti, vicino a docenti, personale Ata, studenti e famiglie.
Nel programma dei lavori trovano spazio i nodi strutturali della scuola laziale: precarietà del personale, carichi di lavoro, adeguamento degli organici, qualità dell’istruzione e strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio, in particolare nelle aree urbane più fragili.

Durante il congresso, il segretario regionale Saverio Pantuso annuncerà l’istituzione di una borsa di studio dedicata alla memoria di Riccardo Minghetti, studente del liceo «Stanislao Cannizzaro» all’Eur, morto nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera.
Alla consegna del riconoscimento parteciperà la dirigente scolastica del liceo, Pina Tomao. Pantuso spiega che l’iniziativa vuole sostenere concretamente «il percorso formativo delle giovani generazioni» e trasformare il ricordo del ragazzo in un impegno stabile verso la comunità scolastica.

Dalla memoria alla progettazione del futuro della scuola laziale

La borsa di studio dedicata a Riccardo Minghetti non ha solo un valore simbolico, ma apre un fronte di riflessione più ampio: come le istituzioni scolastiche e il sindacato possono accompagnare gli studenti in percorsi di crescita sicuri, inclusivi e di qualità.
L’iniziativa, incardinata in un congresso dedicato alla dignità del lavoro nella scuola, indica la volontà di collegare memoria, responsabilità e politiche formative di lungo periodo. Il riconoscimento, rivolto agli studenti del liceo «Stanislao Cannizzaro», potrà diventare un modello replicabile in altri istituti del Lazio, rafforzando il legame tra comunità educante, famiglie e territorio.

Nel solco delle richieste della Uil Scuola Lazio su organici, formazione e sicurezza, la scelta di ricordare Riccardo attraverso il sostegno allo studio segnala una direzione precisa: investire sui giovani come risposta più concreta a ogni tragedia che colpisce il mondo scolastico.

FAQ

Che cos’è il congresso regionale Uil Scuola Lazio 2026?

È un appuntamento sindacale regionale che riunisce delegati e rappresentanti della Uil Scuola Lazio per discutere lavoro, didattica, diritto allo studio e prospettive della scuola pubblica.

Dove si svolge il congresso Uil Scuola Lazio e a che ora inizia?

Si svolge all’istituto «Galileo Galilei» all’Esquilino, a Roma. L’apertura dei lavori è fissata per le ore 9.30 di lunedì mattina.

Chi era lo studente Riccardo Minghetti ricordato dalla borsa di studio?

Era uno studente del liceo scientifico «Stanislao Cannizzaro» all’Eur, morto prematuramente nella tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera.

A chi è destinata la nuova borsa di studio intitolata a Riccardo Minghetti?

È destinata agli studenti del liceo scientifico «Stanislao Cannizzaro», con l’obiettivo dichiarato di sostenere concretamente il loro percorso formativo e il diritto allo studio.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sulla scuola nel Lazio?

È stata elaborata sulla base di una rielaborazione giornalistica congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro della nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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