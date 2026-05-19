19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fiorello critica Rai e Mediaset per format ripetitivi e poco innovativi

Fiorello accusa Rai e Mediaset di immobilismo sui palinsesti televisivi

Chi parla è Fiorello, storico showman di Rai e Mediaset; cosa denuncia è l’assenza di reale innovazione nei palinsesti generalisti.

Dove è avvenuto lo sfogo? Al Salone del Libro di Torino, durante un incontro pubblico.

Quando? Nel weekend precedente al 19 maggio 2026. Perché? Per evidenziare come, da oltre vent’anni, il prime time italiano riproponga gli stessi format di intrattenimento: da Amici di Maria De Filippi a Ballando con le Stelle, fino a Tale e Quale Show e al “salvifico” Festival di Sanremo.

Con il suo stile diretto, l’artista non si limita alla critica ma rivendica le proprie sperimentazioni, come i programmi mattutini all’alba, e richiama la stagione d’oro del varietà Rai, da Mina a Raffaella Carrà. Sullo sfondo, un pubblico frammentato dall’era digitale e l’urgenza di ripensare il rito collettivo del sabato sera.

In sintesi:

Fiorello accusa Rai e Mediaset di ripetere gli stessi format da oltre vent’anni.

accusa Rai e Mediaset di ripetere gli stessi format da oltre vent’anni. Cita direttamente Amici , Ballando con le Stelle , Tale e Quale Show e Sanremo .

, , e . Rivendica le sue sperimentazioni, come il programma all’alba Viva Rai Due! .

. Analizza il cambiamento del pubblico e la crisi del “rito collettivo” televisivo.

La critica di Fiorello alla tv generalista e il confronto con il passato

Con la consueta schiettezza, Fiorello ha attaccato frontalmente l’immobilismo della tv generalista: “È da almeno vent’anni che in tv, tra Rai e Mediaset, ci stanno riproponendo sempre gli stessi programmi. Il palinsesto del prossimo anno è uguale a quello di quest’anno. Tutti gli anni gli stessi programmi: ‘Ballando con le Stelle’, gli ‘Amici’ di Maria, poi arriverà ‘Tale e Quale’ e poi quelli ‘tali e quali’ e infine ci salverà Sanremo”.

Lo showman ha ricordato di aver tentato strade alternative, anche sacrificando comfort e orari, come con il mattutino Viva Rai Due!: “Mi dicono di fare qualcosa di nuovo! Io ci provo e infatti faccio cose per diversificare. Guarda caso ho fatto un programma alle sette del mattino. Cerco almeno di non fossilizzarmi sui miei successi”.

Nel paragone con la Rai del grande varietà, Fiorello ha evocato la tv di Renzo Arbore, Piero Chiambretti, Mina, Raffaella Carrà, le gemelle Kessler e Pippo Baudo: “Quegli spettacoli erano curati forse anche all’esasperazione”. Oggi, invece, il pubblico sarebbe troppo disperso: “Non esiste più il rito collettivo. Non puoi fare un monologo di dodici minuti: dopo un minuto cambiano canale o scorrono via su TikTok”.

Le sue parole toccano anche un punto industriale: molti titoli storici reggono ancora negli ascolti, ma iniziano a mostrare segni di stanchezza, aprendo lo spazio a nuovi format e linguaggi ibridi tra tv lineare e piattaforme.

Verso quali modelli può evolvere l’intrattenimento italiano

Le considerazioni di Fiorello segnalano una frattura tra linguaggi del passato e consumi digitali contemporanei. Se il “rito collettivo” non è scomparso – lo dimostrano Sanremo con Amadeus e, in parte, l’Eurovision – oggi nasce da eventi percepiti come irripetibili e fortemente social.

Per Rai e Mediaset la sfida è duplice: preservare i brand storici che garantiscono audience e inserzionisti, ma al contempo alleggerire l’effetto “palinsesto fotocopia”, sperimentando in seconda serata, nel daytime e sui canali digitali.

Il richiamo ai varietà curati “all’esasperazione” non è solo nostalgia: indica la necessità di investire nuovamente in scrittura, regia e talenti autoriali capaci di creare appuntamenti riconoscibili anche nell’era di TikTok e delle piattaforme on demand.

FAQ

Perché Fiorello critica Rai e Mediaset sui palinsesti televisivi?

Fiorello sostiene che da oltre vent’anni Rai e Mediaset ripropongano gli stessi format, senza sufficiente sperimentazione e rischio creativo nei palinsesti.

Quali programmi cita Fiorello come esempio di ripetitività?

Cita esplicitamente Amici di Maria De Filippi, Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e il Festival di Sanremo.

In quale occasione Fiorello ha espresso queste critiche alla tv italiana?

Le ha espresse pubblicamente durante un incontro al Salone del Libro di Torino, nel weekend precedente al 19 maggio 2026.

Fiorello sta ancora sperimentando nuovi format in televisione?

Sì, rivendica di sperimentare, citando il programma mattutino all’alba Viva Rai Due! come esempio di scelta non convenzionale.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia televisiva?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.