19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessio Di Ponzio racconta l’emozione inattesa del secondo posto ad Amici

Alessio Di Ponzio, secondo posto ad Amici 25 ma trionfo nel ballo

Il ballerino pugliese Alessio Di Ponzio, 19 anni, è il protagonista di uno dei percorsi più discussi di Amici 25. Dopo l’ingresso nel 2024 e il ritiro forzato per un grave infortunio a gennaio 2025, è rientrato nell’edizione successiva del talent di Canale 5, raggiungendo la finale. Nella serata conclusiva, andata in onda dagli studi Elios di Roma, ha vinto la categoria ballo, mentre il titolo assoluto è andato al cantante Lorenzo Salvetti. Pur dato per favorito da molti fan e scommettitori, Alessio ha reagito con lucidità e gratitudine, sottolineando come il successo di categoria sia per lui la conferma di un percorso di rinascita personale e professionale dopo lo stop per l’infortunio.

In sintesi:

Alessio Di Ponzio vince la categoria ballo ad Amici 25 ma non il titolo assoluto.

vince la categoria ballo ad Amici 25 ma non il titolo assoluto. Il ballerino rientrava in gara dopo un grave infortunio che lo aveva fermato nel 2025.

Il televoto premia il cantante Lorenzo Salvetti con il 48,60% dei voti finali.

con il 48,60% dei voti finali. Colleghi e vincitori delle passate edizioni sostengono pubblicamente Alessio sui social.

Dal ritiro per infortunio al riscatto nel serale di Amici 25

Il percorso di Alessio Di Ponzio rappresenta uno dei casi più emblematici di resilienza nel talent di Maria De Filippi. Entrato nella scuola a settembre 2024, il ballerino era stato costretto a lasciare il programma a gennaio 2025 per un serio infortunio, con una carriera improvvisamente sospesa. La produzione gli ha poi concesso un rientro straordinario nell’edizione successiva, scelta che ha cambiato la narrativa del serale 2026.

Pochi minuti dopo la finale, ai microfoni di Witty Tv, Alessio ha spiegato: “Questo secondo percorso in realtà non me l’aspettavo così. Sono partito un po’ spaventato dal ritornare qua, perché dopo un lungo periodo di fermo dubitavo un po’ di me stesso… Ce l’ho fatta, mi sento abbastanza e sono pronto ad affrontare questo futuro”. Il successo nel ballo arriva infatti al termine di un serale in cui il 19enne ha progressivamente alzato il livello tecnico ed espressivo, dimostrando di aver recuperato sia fisicamente sia mentalmente.

Nel rush conclusivo, la “coppa grande” del programma è sfuggita per una manciata di voti: Alessio ha perso il confronto diretto con Lorenzo Salvetti, che ha chiuso con il 48,60% del televoto. Bastava un ulteriore 1,41% per ribaltare l’esito. Nonostante ciò, nelle interviste post puntata il ballerino non è apparso abbattuto, ma concentrato sulle prospettive professionali fuori dal perimetro televisivo.

Ringraziamenti, sostegno dei colleghi e prospettive future

Dopo la prima notte lontano dalla “casetta”, Alessio Di Ponzio ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento. Ha definito la vittoria nella categoria ballo “un onore immenso”, sottolineando il ruolo centrale di Maria De Filippi, della produzione, degli autori e di tutte le figure tecniche che non compaiono in video. Un passaggio particolare è stato riservato al suo professore, Emanuel Lo, descritto come colui che “ha sempre creduto in me lottando insieme a me”.

La legittimazione professionale è arrivata anche dal mondo interno al talent. Il vincitore di Amici 24, Daniele Doria, ha commentato con un cuore e un affettuoso “cucciolo mio”. L’ex vincitrice Giulia Stabile ha scritto: “Sempre al tuo fianco”, mentre Mattia Zenzola gli ha dedicato un “Bravissimo! Sono tanto felice per te, perché sei speciale”.

Significativo anche il messaggio dei ballerini di Choros Ballet, che hanno fatto eco a molti spettatori: “Meritavi l’altra coppa, quella grande”. Il consenso trasversale del comparto danza indica un potenziale immediato per ingaggi teatrali, compagnie contemporanee e produzioni televisive. Lo stesso Alessio ha promesso di continuare a lavorare “con i piedi per terra”, rivendicando il diritto di “prendersi tutto” ciò che arriverà dopo il programma.

FAQ

Chi è Alessio Di Ponzio e da dove viene?

Alessio Di Ponzio è un ballerino pugliese, 19 anni, emerso televisivamente grazie alla partecipazione ad Amici 25 su Canale 5.

Che risultato ha ottenuto Alessio Di Ponzio ad Amici 25?

Alessio ha vinto la categoria ballo di Amici 25 e ha chiuso al secondo posto nella classifica generale del talent.

Perché si parla di ritorno dopo l’infortunio di Alessio?

Si parla di ritorno perché Alessio aveva abbandonato Amici a gennaio 2025 per un grave infortunio, rientrando nell’edizione successiva.

Quanto ha inciso il televoto nella sconfitta contro Lorenzo Salvetti?

Il televoto è stato decisivo: Lorenzo Salvetti ha vinto con il 48,60% dei voti, superando Alessio di appena l’1,41%.

Qual è la fonte di questa ricostruzione giornalistica su Amici 25?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.