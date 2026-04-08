Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fiorello chiarisce il futuro in Rai e attacca la gestione Piantedosi

Fiorello smentisce il ritorno su Rai1 per lo speciale dedicato a Pippo Baudo

Chi: Fiorello, storico showman Rai. Che cosa: smentisce il presunto ritorno in prima serata su Rai1 per condurre uno speciale dedicato a Pippo Baudo. Dove: dai microfoni del suo programma radiofonico La Pennicanza. Quando: durante una recente puntata, dopo le indiscrezioni sui palinsesti estivi Rai. Perché: per chiarire pubblicamente che non esiste al momento alcun progetto televisivo di prima serata che lo riguardi.

In sintesi:

Fiorello smentisce il ritorno su Rai1 in prima serata per omaggiare Pippo Baudo .

smentisce il ritorno su Rai1 in prima serata per omaggiare . Lo showman usa La Pennicanza per chiarire il gossip sui palinsesti estivi Rai.

per chiarire il gossip sui palinsesti estivi Rai. Nessun nuovo show televisivo in arrivo: per ora resta solo alla radio.

Satira pungente su caso Piantedosi–Claudia Conte e su politica e calcio.

La smentita in diretta e la satira su politica e gossip

Aprendo La Pennicanza, Fiorello affronta subito le indiscrezioni: *“Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… Ma io non so niente!”*. Nessun doppio senso, nessuna strizzata d’occhio: il tono è netto, privo di ironia, con l’obiettivo di spegnere le voci sul presunto evento celebrativo dedicato a Pippo Baudo.

I fan, almeno per ora, devono accontentarsi della presenza quotidiana in radio: nessun progetto di ritorno televisivo è in lavorazione. Chiarito il fraintendimento, Fiorello torna al suo registro più noto: commenta l’attualità con una ricostruzione caricaturale del caso Piantedosi–Claudia Conte, giocando sulle dinamiche sentimental-mediatiche e ribattezzando ironicamente il ministro *“Piantatosi”*.

Lo showman si rivolge poi direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: *“Quando sceglie questi ministri, questi ministri deve prima cercare di capire cosa hanno fatto prima nella vita”*, confermando la sua satira dichiaratamente “filogovernativa” ma non priva di graffi.

Dalla politica al calcio: il telefono immaginario di Fiorello

Nella seconda parte di La Pennicanza, Fiorello sposta il mirino sul calcio e sul cinema, costruendo una finta telefonata al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nella parodia, il patron esalta il tecnico Antonio Conte: *“Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli!”*.

Poi l’affondo sul tema stipendi e produzioni: *“Il contratto? Lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!”*. Un modo per collegare il mondo del pallone al business dell’audiovisivo, territorio che De Laurentiis conosce bene.

In chiusura di puntata, Fiorello allarga lo sguardo all’Italia: *“Chiudiamo con una bella notizia: l’Italia è uno dei paesi più longevi di tutti. Rai1 ringrazia!”*. Una battuta che salda satira demografica e ironia sulla longevità del pubblico della rete ammiraglia.

Prospettive future tra radio, tv e nuovi format

La smentita sullo speciale per Pippo Baudo non chiude però le porte a futuri progetti. La centralità di Fiorello nel sistema Rai, la forza di La Pennicanza e la capacità di incidere sul dibattito pubblico lo rendono un asset strategico per qualunque palinsesto. Le sue incursioni su politica, costume e sport confermano un linguaggio trasversale, ideale per prodotti multipiattaforma, da Rai a streaming e social. È plausibile che un eventuale rientro in prima serata nasca proprio da questo laboratorio radiofonico, oggi vero banco di prova creativo.

FAQ

Fiorello tornerà davvero in prima serata su Rai1 il 7 giugno?

No, al momento Fiorello ha smentito pubblicamente qualsiasi ritorno in prima serata su Rai1 il 7 giugno, dichiarando di non avere progetti confermati.

Che cos’è La Pennicanza, il programma in cui parla Fiorello?

Sì, La Pennicanza è il programma radiofonico quotidiano di Fiorello, uno spazio libero di satira, improvvisazioni, finti collegamenti e commenti sull’attualità politica, televisiva e sportiva.

Cosa ha detto Fiorello sul caso Piantedosi e Claudia Conte?

Sì, Fiorello ha proposto una ricostruzione ironica del rapporto tra Matteo Piantedosi e Claudia Conte, giocando sulle dinamiche sentimentali e mediatiche senza rivendicare alcuna attendibilità fattuale.

Perché Fiorello ha citato Giorgia Meloni durante La Pennicanza?

Sì, Fiorello si è rivolto a Giorgia Meloni per scherzare sulla scelta dei ministri, suggerendo ironicamente di verificarne prima i trascorsi personali e professionali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fiorello?

Sì, questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.