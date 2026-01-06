Antonella Elia demolisce Valeria Marini: scontro infinito, rivelazioni taglienti e nessuna pace all’orizzonte

Dichiarazioni esplosive di Antonella Elia

Antonella Elia rientra a Bella Ma’ nella puntata del 6 gennaio 2026 e, sollecitata da Pierluigi Diaco sul tema Valeria Marini, rompe gli indugi: “Non la sopporto”. Ammette che l’assenza dal cast era legata alla presenza della collega: “Non sto nella stessa trasmissione con lei”.

Rivendica anche una frustrazione professionale: “Ero gelosa: a lei la prima serata, a me no”. Tono perentorio, zero diplomazia: “È antipatica, lo dico”.

Poi lancia un’autocandidatura: tornare in squadra con un ruolo leggero a Sanremo, “interviste comiche” ai cantanti, consapevole dei rischi: “Faccio gaffe e faccio sorridere”.

Retroscena su Bella Ma’ e proposta di ritorno

Pierluigi Diaco chiarisce che Antonella Elia era prevista nel cast di Bella Ma’, ma l’agente aveva segnalato assenze su una o due puntate; la produzione ha quindi rimandato l’ingresso “quando sarà disponibile per tutte le puntate”.

L’ospite ribadisce l’ostilità verso Valeria Marini e impone l’ultimatum: “O me o lei”, escludendo la coesistenza nello stesso format. Diaco, super partes, sostiene di apprezzarle entrambe per personalità diverse.

Nel frattempo, Elia si propone per rientrare con un compito specifico: interviste ironiche ai cantanti del Festival di Sanremo, giocando sull’autoironia e sulle “gaffe” come cifra comica.

Il conduttore apre uno spiraglio, appellandosi al direttore del daytime Angelo Mellone e alla struttura Rai per valutare il rientro. Elia riconosce l’esperienza in corso da Caterina Balivo, ma definisce Bella Ma’ un varietà “completo” dove poter esprimere creatività tra ballo, canto e conduzione.

Rivalità storica con Valeria Marini

Il gelo tra Antonella Elia e Valeria Marini non nasce oggi: le due protagoniste si scontrano da anni, con attriti culminati anche al Grande Fratello Vip 4.

In quell’edizione la “diva del Bagaglino” sventolò un rosario durante un confronto con la rivale, episodio seguito da accuse incrociate su presunte mani addosso.

La frattura si è estesa oltre il reality, fino ai recenti botta e risposta televisivi, con Elia che ribadisce l’impossibilità di condividere lo stesso programma con Marini.

A “Bella Ma’” il tema è riemerso con forza: Elia respinge ogni ipotesi di distensione, bollando l’idea di una pace come impraticabile.

Anche i segmenti televisivi che furono di Marini, come la “Posta Stellare”, sono diventati oggetto di frecciate, segno di una competizione personale e professionale mai sopita.

Il conduttore Pierluigi Diaco tenta la mediazione, ma la posizione di Elia resta inflessibile: nessun riavvicinamento, nessuna coesistenza.

