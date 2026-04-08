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Iva Zanicchi rivela la verità sulla frase shock pronunciata a Verissimo

Iva Zanicchi rivela la verità sulla frase shock pronunciata a Verissimo

Iva Zanicchi chiarisce la finta storia del corteggiatore anziano

Chi: la cantante e conduttrice Iva Zanicchi. Cosa: ha smentito, con ironia, la presunta relazione con “un uomo vecchio che la corteggia”, raccontata a Verissimo. Dove: in diretta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Quando: nell’intervista successiva alla puntata pasquale del talk di Silvia Toffanin. Perché: per chiarire che quella confidenza era solo una battuta, frutto della sua voglia di far ridere, e per ribadire il legame ancora fortissimo con il compagno scomparso Fausto Pinna.

In sintesi:

  • Iva Zanicchi ammette che il “corteggiatore anziano” raccontato a Verissimo non esiste.
  • La cantante spiega che la frase era una battuta per sorprendere Silvia Toffanin.
  • Ricorda il compagno Fausto Pinna, morto nell’agosto 2024, che sogna spesso.
  • Nei sogni, Pinna la invita a non restare sola, ma lei rifiuta un nuovo compagno.

Dal sorriso a Verissimo alla verità raccontata in radio

Ospite di Verissimo nella puntata di Pasqua, Iva Zanicchi aveva confidato a Silvia Toffanin di essere corteggiata da “un uomo vecchio”, lasciando intendere un possibile nuovo interesse sentimentale.

A Un Giorno da Pecora, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, l’artista ha però rimesso la scena nella giusta prospettiva: “Se è vero che c’è un vecchio che mi corteggia, come ho raccontato a ‘Verissimo’? La verità è che per amore di battuta io dico qualunque cosa, ammiratori ne ho ma non c’è nessuno in particolare”.

L’obiettivo, ammette, era colpire la conduttrice: L’ho detto soprattutto per scandalizzare Silvia. Quella cosa l’ha colpita molto, ho visto che le piaceva l’idea che una vecchia potesse avere un fidanzato. Ma mettersi in casa un vecchio della mia età e fargli da badante anche no….

Dietro la battuta, resta il dolore per la perdita di Fausto Pinna, il produttore e compagno di una vita, morto nell’agosto 2024.

Il lutto per Fausto Pinna e la scelta di restare sola

Chiarita la non esistenza del misterioso corteggiatore, Iva Zanicchi utilizza lo spazio radiofonico per raccontare il proprio equilibrio affettivo dopo la morte di Fausto Pinna.

“Sogno spesso il mio compagno e in sogno, un paio di volte, mi ha detto ‘non voglio che tu stia sola’ e ‘sarei contento se ti trovassi un compagno’. Io però gli ho risposto, in sogno, ‘grazie ma non voglio’”, confida la cantante. Il dialogo onirico, più che preludere a un nuovo amore, conferma la centralità di Pinna nella sua vita emotiva.

All’Aquila di Ligonchio basta immaginarsi “su una spiaggia con un ragazzo che conoscevo quando ero giovane” per risvegliarsi serena. La dimensione del sogno, più che la realtà di un nuovo partner, le offre oggi consolazione e continuità affettiva.

FAQ

Iva Zanicchi ha davvero un nuovo compagno anziano?

No, Iva Zanicchi ha spiegato chiaramente che il presunto “uomo vecchio che la corteggia” era solo una battuta raccontata a Verissimo.

Dove Iva Zanicchi ha smentito la storia del corteggiatore?

Sì, la smentita è arrivata nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, durante una conversazione con Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Chi era Fausto Pinna nella vita di Iva Zanicchi?

Sì, Fausto Pinna è stato il suo storico compagno e produttore musicale, scomparso nell’agosto 2024, figura centrale nella vita privata e professionale di Iva.

Iva Zanicchi intende cercare un nuovo compagno?

No, secondo quanto riferito, nei sogni Pinna la incoraggia a non restare sola, ma lei ribadisce di non volere un nuovo compagno.

Qual è la fonte delle informazioni su Iva Zanicchi e Fausto Pinna?

Sì, questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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