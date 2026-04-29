Home / TURISMO / EasyJet garantisce tariffe stabili e stop ai supplementi carburante per viaggi estivi senza sorprese

EasyJet blocca i supplementi carburante per l’estate 2026

EasyJet ed EasyJet holidays hanno annunciato che, per l’intera stagione estiva 2026, non introdurranno alcun supplemento carburante su voli e pacchetti vacanze.

La decisione riguarda tutte le rotte operate dal gruppo, incluse quelle da e per i principali aeroporti italiani ed europei, e si applica sia alle prenotazioni già effettuate sia a quelle future.

L’impegno è stato reso pubblico dal CEO di easyJet holidays, Garry Wilson, che ha spiegato come la compagnia voglia offrire ai clienti certezza sui costi in un contesto di forte volatilità energetica, rafforzando trasparenza tariffaria e competitività nel segmento low cost.

In sintesi:

Nessun supplemento carburante su voli e pacchetti EasyJet per l’estate 2026.

per l’estate 2026. Misura valida per prenotazioni esistenti e future, senza costi extra nascosti.

Nessuna criticità di fornitura carburante, operativi e programmazione regolari.

Confermate tutele “Best Price Guarantee” e “Ultimate Flexibility”.

Prezzi certi, voli regolari e strategia di trasparenza tariffaria

La compagnia ha chiarito che l’assenza di supplementi carburante coprirà l’intera operatività estiva, inclusi i pacchetti vacanza combinati volo+hotel di EasyJet holidays.

Non sono previste modifiche al network né riduzioni di frequenze: il gruppo non segnala alcuna criticità nella disponibilità di carburante e conferma il mantenimento dell’attuale politica prezzi senza ripercussioni operative.

La scelta si inserisce in una strategia di posizionamento competitivo nel mercato leisure, in cui la prevedibilità del costo finale è un elemento determinante per famiglie e viaggiatori attenti al budget.

Garry Wilson ha ribadito che la priorità è rassicurare i clienti: “L’obiettivo è eliminare qualsiasi incertezza legata ai costi e permettere ai clienti di pianificare le vacanze senza sorprese”. In parallelo, restano attive la “Best Price Guarantee”, che tutela rispetto a eventuali ribassi, e la “Ultimate Flexibility”, che facilita cambi e rimborsi.

Cosa cambia per chi prenota e gli effetti sul mercato

Per chi ha già prenotato con EasyJet o intende farlo, la principale novità è la garanzia che il prezzo concordato non subirà extra legati al carburante, anche in caso di tensioni sui mercati energetici.

Questa politica potrebbe spingere concorrenti e tour operator a rivedere le proprie strutture tariffarie, in un contesto in cui la trasparenza dei costi è sempre più determinante nelle scelte di acquisto online.

Per i viaggiatori significa poter pianificare con maggiore affidabilità il budget complessivo di voli e vacanze, riducendo il rischio di sorprese al check-out o in prossimità della partenza.

FAQ

EasyJet applicherà supplementi carburante nell’estate 2026?

Sì, è confermato che EasyJet non applicherà alcun supplemento carburante su voli e pacchetti per l’estate 2026.

La decisione riguarda anche le prenotazioni già effettuate?

Sì, la politica vale sia per le prenotazioni già concluse sia per quelle future, senza alcun costo aggiuntivo successivo.

Ci sono rischi di cancellazioni o riduzioni di voli EasyJet?

No, il gruppo dichiara regolarità dell’operativo e nessuna criticità nella fornitura di carburante per l’estate 2026.

Cosa offre la Best Price Guarantee di EasyJet holidays?

Sì, la “Best Price Guarantee” assicura il miglior prezzo disponibile su specifici pacchetti, con eventuale adeguamento se vengono rilevate tariffe inferiori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.