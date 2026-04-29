Home / NEWS / Manfredi Marcucci racconta la rinascita dopo l’incidente al Constellation e il ritorno alla vita normale

Il ritorno alla vita di Manfredi dopo l’inferno di Crans-Montana

Il protagonista è Manfredi Marcucci, sedicenne di Roma, gravemente ustionato nel rogo della discoteca Le Constellation a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2025/2026, dove morirono giovani come Riccardo Minghetti. Oggi, dal suo appartamento a Prati, racconta il difficile percorso tra ricoveri, interventi alla trachea, riabilitazione e terapie laser sulle cicatrici che lo impegneranno per un anno.

Nonostante le ferite e il lutto, è tornato a scuola al liceo francese Chateaubriand, ha ripreso a muoversi da solo per Roma e mantiene un rapporto affettuoso con le famiglie delle vittime. Vuole tornare un giorno a Crans-Montana, che rifiuta di ricordare solo per la tragedia. Il suo caso simbolizza le sfide mediche, psicologiche e sociali dei grandi ustionati adolescenti.

In sintesi:

Sedicenne romano ustionato a Crans-Montana racconta il percorso clinico e psicologico

Intervento risolutivo alla trachea, poi un anno di trattamenti laser sulle cicatrici

Rientro a scuola, sostegno di amici, insegnanti e sconosciuti in Italia e all’estero

Memoria di Riccardo Minghetti e desiderio di tornare un giorno a Crans-Montana

Ricoveri, interventi e riabilitazione: il percorso medico di Manfredi

Sul corpo di Manfredi Marcucci restano segni profondi: ustioni su braccia e schiena, una garza sulla gola dopo l’ultimo intervento chirurgico alla trachea.

Dopo il primo ricovero al Niguarda di Milano e le dimissioni del 7 marzo, il ritorno a casa sembrava la fine dell’incubo. Ma una Tac al Gemelli ha evidenziato una lesione tracheale legata all’intubazione d’emergenza eseguita all’ospedale di Sion.

È seguito un nuovo ricovero: il Gemelli ha gestito il post-trauma, l’intervento risolutivo è stato eseguito in accordo con l’ospedale Sant’Andrea. Ora il focus è sulle ustioni: per un anno, due settimane al mese, Manfredi si sottoporrà a trattamenti laser sulle cicatrici al Sant’Eugenio.

*«È una procedura un po’ fastidiosa, ma necessaria»*, spiega. Il respiro è tornato regolare dopo il periodo più duro, quando non riusciva nemmeno a salire le scale per la mancanza d’aria, vissuta come una *«doccia fredda»* rispetto alla speranza del rientro definitivo a casa.

Affetti, senso di colpa e futuro dopo la tragedia in discoteca

Nonostante il trauma, Manfredi sta ricostruendo il quotidiano: da tre settimane è rientrato al liceo Chateaubriand, con orario ridotto per fisioterapia e cure, e a settembre affronterà la prima parte del Bac.

Ha ripreso a uscire con gli amici, qualche festa, molte serate in casa tra film e videogiochi. Va solo in autobus, il 490 fino a Villa Borghese, come prima dell’incendio. Sta pensando a tornare alle sue passioni, chitarra e basket, ricordando il pallone firmato dagli infermieri del Niguarda.

L’affetto ricevuto lo colpisce più delle cicatrici: messaggi dall’estero, sconosciuti che lo fermano in strada per incoraggiarlo, la costante vicinanza della famiglia di Riccardo Minghetti.

Resta il peso di chi ce l’ha fatta rispetto agli altri feriti ancora ricoverati: *«Mi è stata data una seconda possibilità»*, dice, consapevole che altri ragazzi affrontano un cammino più lungo. L’estate sarà senza sole, mare o montagna: resterà a Roma, la città che voleva rivedere fin dall’inizio.

FAQ

Chi è Manfredi Marcucci e cosa è successo a Capodanno?

Manfredi Marcucci è un sedicenne romano, gravemente ustionato nell’incendio della discoteca Le Constellation a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2025/2026.

Quali interventi medici ha subito dopo l’incendio di Crans-Montana?

Ha affrontato ricoveri al Niguarda, al Gemelli e al Sant’Andrea, con intervento risolutivo alla trachea e un percorso complesso di terapia intensiva e riabilitazione.

In cosa consiste il trattamento laser sulle cicatrici di Manfredi?

Consiste in applicazioni laser due settimane al mese per un anno al Sant’Eugenio, mirate a migliorare elasticità, aspetto e funzionalità delle aree ustionate.

Manfredi è tornato a scuola e alla vita quotidiana?

Sì, è tornato al liceo Chateaubriand con orario ridotto, esce con gli amici, si muove in autobus e sta riprendendo gradualmente passioni e socialità.

Qual è la fonte delle informazioni sull’incendio e su Manfredi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.