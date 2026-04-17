Home / TURISMO / Super El Niño in Italia, rischio alluvioni estreme e ondate di calore prolungate con aria rovente sahariana

Super El Niño imminente: cosa cambierà per clima globale e Italia

Un nuovo super El Niño sta rapidamente prendendo forma nell’Oceano Pacifico, con un marcato riscaldamento delle acque superficiali rilevato dai centri di ricerca internazionali.

Secondo le ultime proiezioni dei climatologi, l’evento, atteso tra il 2026 e il 2027, potrebbe raggiungere una forte intensità e alterare la circolazione atmosferica su scala planetaria.

In Europa e in Italia, il fenomeno è associato a una maggiore probabilità di estati con ondate di calore prolungate e anomalamente intense, accompagnate da un incremento del rischio di alluvioni ed eventi meteorologici estremi.

Gli esperti collegano infatti il possibile super El Niño a un ulteriore salto delle temperature medie globali, con effetti diretti sulla frequenza e sulla severità di piogge violente, siccità e squilibri dei principali sistemi atmosferici.

In sintesi:

Nuovo super El Niño in formazione nel Pacifico con rapido riscaldamento delle acque.

in formazione nel Pacifico con rapido riscaldamento delle acque. Atteso un forte aumento delle temperature globali tra 2026 e 2027.

Per l’ Italia rischio di estati roventi e alluvioni più frequenti.

rischio di estati roventi e alluvioni più frequenti. Circolazione atmosferica globale destabilizzata, con meteo più estremo e imprevedibile.

Come il super El Niño può stravolgere meteo europeo e italiano

Il fenomeno El Niño è un’oscillazione naturale del sistema climatico che nasce nel Pacifico tropicale ma influenza, a catena, tutti i principali bacini oceanici, incluso l’Atlantico.

Quando è particolarmente intenso, come nel caso di un super El Niño, l’anomalo calore in mare altera i grandi centri di alta e bassa pressione e ridisegna i percorsi delle correnti a getto.

In questo contesto, i modelli indicano una tendenza a spingere più a nord l’Anticiclone Subtropicale Africano, convogliando verso il Mediterraneo l’aria rovente proveniente dal Sahara, con picchi termici molto oltre la media stagionale.

Ciò significa, per l’Italia, estati potenzialmente caratterizzate da lunghi periodi di caldo eccezionale, alternati a episodi di piogge violente e concentrate, capaci di innescare alluvioni, frane e danni infrastrutturali.

La climatologa Serena Giacomin, direttrice scientifica di Italian Climate Network, spiega al Corriere della Sera che il super El Niño “sconvolge la circolazione atmosferica globale, è una sorta di gigantesca macchina termodinamica”.

Secondo Giacomin, “possiamo prevedere che il 2027 sarà un anno molto caldo. E un’atmosfera molto calda significa molta energia in gioco”, energia che si traduce in un “meteo molto estremizzato” anche alle nostre latitudini.

Prospettive future e sfide per adattamento e prevenzione in Italia

Se il super El Niño confermerà le attuali proiezioni, i prossimi anni rappresenteranno un banco di prova cruciale per le politiche di adattamento al clima in Italia.

Le ondate di calore più lunghe e intense richiederanno piani strutturati per la tutela della salute pubblica, l’approvvigionamento idrico e la gestione del rischio incendi.

Parallelamente, l’aumento del rischio di alluvioni imporrà investimenti mirati nella manutenzione del territorio, nel potenziamento dei sistemi di allerta e nella pianificazione urbana resiliente.

L’evoluzione del super El Niño sarà quindi un indicatore chiave non solo per il monitoraggio scientifico del clima globale, ma anche per misurare la capacità del Paese di trasformare le previsioni in azioni concrete di prevenzione e mitigazione dei danni.

FAQ

Che cos’è il fenomeno El Niño in termini climatici?

El Niño è un riscaldamento anomalo del Pacifico tropicale orientale che altera la circolazione atmosferica globale, influenzando temperature, piogge ed eventi estremi su vasta scala.

Perché si parla di super El Niño per i prossimi anni?

Si parla di super El Niño perché le simulazioni indicano un’anomalia termica molto elevata nel Pacifico, capace di produrre impatti globali particolarmente intensi e persistenti.

Come potrebbe cambiare l’estate in Italia con il super El Niño?

L’estate potrebbe diventare più calda e lunga, con ondate di calore eccezionali, alternanza di temporali violenti, rischio di alluvioni e maggior pressione su sanità e risorse idriche.

Quali misure possono ridurre i danni da eventi meteorologici estremi?

Servono piani di adattamento locale, manutenzione idrogeologica, sistemi di allerta precoce, edilizia resiliente e strategie di risparmio idrico coordinate tra enti nazionali e regionali.

Da quali fonti provengono le informazioni su El Niño in questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.