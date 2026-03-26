Pamela Genini, corpo decapitato e trafugato dalla tomba a Milano

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Femminicidio Genini, salma profanata: cosa è accaduto e cosa sappiamo ora

La salma di Pamela Genini, 29 anni, modella vittima di femminicidio a Milano nell’ottobre scorso per mano dell’ex compagno Gianluca Soncin, è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

Il feretro, sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, è stato aperto lunedì scorso durante il trasferimento dal loculo alla cappella di famiglia: gli operatori hanno scoperto la violazione del corpo e la mutilazione della salma.

La notizia, anticipata dalla trasmissione televisiva “Dentro la notizia” su Canale 5 e confermata all’Ansa, ha sconvolto i familiari e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei cimiteri italiani.

In sintesi:

La salma di Pamela Genini è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza.

è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza. Il feretro era sotto sequestro giudiziario per il processo sul femminicidio a Milano.

La Procura di Bergamo indaga per vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo.

Nel mirino videosorveglianza carente, accessi al cimitero e possibili complicità esterne.

Indagine a Bergamo: reati ipotizzati, piste e prime verifiche

Gli inquirenti di Bergamo hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e chiarire il movente, al momento ignoto. Non è escluso alcuno scenario: dal gesto vandalico isolato a un’azione organizzata con finalità simboliche o personali.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo e analizzando le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al cimitero di Strozza, verificando gli accessi, gli orari e l’eventuale presenza di veicoli sospetti.

Vengono ascoltati operatori cimiteriali, personale comunale e familiari per individuare eventuali anomalie nei giorni precedenti alla scoperta, compresi possibili contatti o richieste anomale legate al feretro di Pamela Genini.

Il fascicolo, coordinato dal procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli, ipotizza i reati di vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo ai sensi dell’articolo 411 del codice penale.

La norma prevede pene da due a sette anni di reclusione, aumentate se il fatto avviene all’interno di un cimitero, come in questo caso.

La decapitazione della salma è valutata come aggravante ulteriore, configurando un livello di profanazione considerato particolarmente grave sotto il profilo etico, religioso e sociale.

Parallelamente, gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti con il procedimento penale per il femminicidio commesso da Gianluca Soncin, pur non emergendo, al momento, elementi concreti che riconducano l’episodio a pressioni o minacce legate al processo.

La Procura mantiene il massimo riserbo, confermando solo che “tutte le piste restano aperte” e che le indagini puntano a ricostruire con precisione tempi, modalità operative e cerchia di possibili autori.

Dolore della famiglia e nuove domande sulla sicurezza dei cimiteri

I familiari di Pamela Genini, già provati da un femminicidio particolarmente violento, hanno espresso sgomento per quella che vivono come una seconda, insensata aggressione. “Non solo abbiamo perso Pamela in modo atroce, ma ora dobbiamo fare i conti con un’ulteriore violenza che non ha senso”, ha dichiarato un parente.

Le autorità locali sollecitano un rafforzamento immediato dei controlli nei cimiteri, in particolare sui feretri sotto sequestro giudiziario: più telecamere, vigilanza privata nelle ore notturne, registri di accesso digitali e protocolli stringenti per l’apertura dei loculi.

La vicenda, pur eccezionale per brutalità, evidenzia criticità strutturali in molti piccoli cimiteri italiani, dove la videosorveglianza è assente o limitata.

Nei prossimi mesi l’inchiesta di Bergamo potrebbe diventare un caso-pilota per aggiornare linee guida ministeriali e regionali sulla gestione delle salme coinvolte in processi penali sensibili, con possibili nuove circolari su sequestro, custodia e trasporto dei feretri.

La risposta istituzionale sarà decisiva per ristabilire fiducia nei familiari delle vittime di reati gravi, che oggi chiedono non solo giustizia in aula ma anche tutela della memoria e dell’integrità dei propri cari dopo la morte.

Il caso Genini rischia così di segnare un precedente in tema di sicurezza cimiteriale e protezione delle prove nei procedimenti per violenza di genere.

FAQ

Cosa è stato scoperto sulla salma di Pamela Genini a Strozza?

È stato accertato che la salma di Pamela Genini è stata trafugata e decapitata mentre il feretro era sotto sequestro giudiziario.

Quali reati contesta la Procura di Bergamo per la profanazione?

La Procura ipotizza vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo ex articolo 411, con pene fino a sette anni, aumentate.

Che ruolo hanno le telecamere nel caso della salma di Pamela Genini?

Le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al cimitero di Strozza vengono analizzate per ricostruire accessi, orari e possibili responsabili.

Cosa chiedono oggi i familiari di Pamela Genini alle istituzioni?

I familiari chiedono verità, individuazione dei responsabili e protocolli di sicurezza più rigidi per tutelare le salme delle vittime di reati.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.