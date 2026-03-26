michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Pamela Genini, corpo decapitato e trafugato dalla tomba a Milano

Pamela Genini, corpo decapitato e trafugato dalla tomba a Milano

Femminicidio Genini, salma profanata: cosa è accaduto e cosa sappiamo ora

La salma di Pamela Genini, 29 anni, modella vittima di femminicidio a Milano nell’ottobre scorso per mano dell’ex compagno Gianluca Soncin, è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.
Il feretro, sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, è stato aperto lunedì scorso durante il trasferimento dal loculo alla cappella di famiglia: gli operatori hanno scoperto la violazione del corpo e la mutilazione della salma.
La notizia, anticipata dalla trasmissione televisiva “Dentro la notizia” su Canale 5 e confermata all’Ansa, ha sconvolto i familiari e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei cimiteri italiani.

In sintesi:

  • La salma di Pamela Genini è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza.
  • Il feretro era sotto sequestro giudiziario per il processo sul femminicidio a Milano.
  • La Procura di Bergamo indaga per vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo.
  • Nel mirino videosorveglianza carente, accessi al cimitero e possibili complicità esterne.

Indagine a Bergamo: reati ipotizzati, piste e prime verifiche

Gli inquirenti di Bergamo hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e chiarire il movente, al momento ignoto. Non è escluso alcuno scenario: dal gesto vandalico isolato a un’azione organizzata con finalità simboliche o personali.
Le forze dell’ordine stanno acquisendo e analizzando le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al cimitero di Strozza, verificando gli accessi, gli orari e l’eventuale presenza di veicoli sospetti.
Vengono ascoltati operatori cimiteriali, personale comunale e familiari per individuare eventuali anomalie nei giorni precedenti alla scoperta, compresi possibili contatti o richieste anomale legate al feretro di Pamela Genini.

Il fascicolo, coordinato dal procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli, ipotizza i reati di vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo ai sensi dell’articolo 411 del codice penale.
La norma prevede pene da due a sette anni di reclusione, aumentate se il fatto avviene all’interno di un cimitero, come in questo caso.
La decapitazione della salma è valutata come aggravante ulteriore, configurando un livello di profanazione considerato particolarmente grave sotto il profilo etico, religioso e sociale.

Parallelamente, gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti con il procedimento penale per il femminicidio commesso da Gianluca Soncin, pur non emergendo, al momento, elementi concreti che riconducano l’episodio a pressioni o minacce legate al processo.
La Procura mantiene il massimo riserbo, confermando solo che “tutte le piste restano aperte” e che le indagini puntano a ricostruire con precisione tempi, modalità operative e cerchia di possibili autori.

Dolore della famiglia e nuove domande sulla sicurezza dei cimiteri

I familiari di Pamela Genini, già provati da un femminicidio particolarmente violento, hanno espresso sgomento per quella che vivono come una seconda, insensata aggressione. “Non solo abbiamo perso Pamela in modo atroce, ma ora dobbiamo fare i conti con un’ulteriore violenza che non ha senso”, ha dichiarato un parente.
Le autorità locali sollecitano un rafforzamento immediato dei controlli nei cimiteri, in particolare sui feretri sotto sequestro giudiziario: più telecamere, vigilanza privata nelle ore notturne, registri di accesso digitali e protocolli stringenti per l’apertura dei loculi.
La vicenda, pur eccezionale per brutalità, evidenzia criticità strutturali in molti piccoli cimiteri italiani, dove la videosorveglianza è assente o limitata.

Nei prossimi mesi l’inchiesta di Bergamo potrebbe diventare un caso-pilota per aggiornare linee guida ministeriali e regionali sulla gestione delle salme coinvolte in processi penali sensibili, con possibili nuove circolari su sequestro, custodia e trasporto dei feretri.
La risposta istituzionale sarà decisiva per ristabilire fiducia nei familiari delle vittime di reati gravi, che oggi chiedono non solo giustizia in aula ma anche tutela della memoria e dell’integrità dei propri cari dopo la morte.
Il caso Genini rischia così di segnare un precedente in tema di sicurezza cimiteriale e protezione delle prove nei procedimenti per violenza di genere.

FAQ

Cosa è stato scoperto sulla salma di Pamela Genini a Strozza?

È stato accertato che la salma di Pamela Genini è stata trafugata e decapitata mentre il feretro era sotto sequestro giudiziario.

Quali reati contesta la Procura di Bergamo per la profanazione?

La Procura ipotizza vilipendio di cadavere e furto di parti del corpo ex articolo 411, con pene fino a sette anni, aumentate.

Che ruolo hanno le telecamere nel caso della salma di Pamela Genini?

Le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al cimitero di Strozza vengono analizzate per ricostruire accessi, orari e possibili responsabili.

Cosa chiedono oggi i familiari di Pamela Genini alle istituzioni?

I familiari chiedono verità, individuazione dei responsabili e protocolli di sicurezza più rigidi per tutelare le salme delle vittime di reati.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache