Home / NEWS / Garlasco, nuova pista sul delitto: il mistero del muretto si intreccia con una telefonata cruciale

Nuova perizia sul delitto di Garlasco, cosa può cambiare per Stasi

Chi rimette al centro dell’attenzione il delitto di Garlasco è la nuova perizia firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo, depositata in Procura.

Che cosa viene rimesso in discussione sono la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, l’orario della morte e i possibili risvolti per Alberto Stasi, già condannato, e per l’attuale indagato Andrea Sempio.

Dove il confronto pubblico sulle nuove indiscrezioni avverrà è lo studio di Lo Stato delle Cose, il talk di Massimo Giletti su Rai 3.

Quando, oggi lunedì 30 marzo 2026, in prima serata alle 21:20.

Perché la perizia Cattaneo, lo scontrino di Sempio e il mistero del muretto della villetta di via Pascoli potrebbero incidere in modo decisivo sulla lettura giudiziaria e mediatica di uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana.

In sintesi:

La perizia di Cristina Cattaneo propone una nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi .

propone una nuova dinamica dell’omicidio di . In discussione orario della morte, responsabilità di Alberto Stasi e posizione di Andrea Sempio .

e posizione di . Dubbi sull’alibi di Sempio basato sullo scontrino e sul muretto rotto di via Pascoli.

Lo Stato delle Cose su Rai 3 dedica la puntata alle ultime novità.

Perizia Cattaneo, alibi Sempio e muretto: i nodi ancora irrisolti

Affidata alla professoressa Cristina Cattaneo, la nuova perizia sull’omicidio di Chiara Poggi riesamina reperti, tracce e ricostruzioni tecniche del delitto di Garlasco. Secondo le prime indiscrezioni, lo studio proporrebbe una diversa dinamica dell’aggressione e un nuovo orario della morte, punto cardine delle motivazioni che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Al centro dell’attenzione c’è anche Andrea Sempio, oggi unico indagato. Il presunto alibi fondato su uno scontrino riemerge come elemento critico: uno scambio di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile solleva il dubbio che il documento non si riferisca effettivamente al giovane.

Restano inoltre ombre sul muretto rotto della villetta di via Pascoli. Una vecchia telefonata del padre di Chiara agli investigatori indicherebbe che la cinta non era danneggiata prima del 13 agosto 2007. Eppure, secondo le ricostruzioni, né i carabinieri né Alberto Stasi l’avrebbero scavalcata provocando rotture, lasciando aperto un ulteriore fronte investigativo su accessi alternativi alla scena del crimine.

Lo Stato delle Cose, ospiti e temi della puntata su Rai 3

La puntata di stasera di Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti su Rai 3, dedicherà un ampio approfondimento alle novità sul delitto di Garlasco.

In studio, oltre alle indiscrezioni sulla perizia Cattaneo e sullo scontrino di Andrea Sempio, interverranno l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano e il direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani.

La trasmissione affronterà anche il caso delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e ospiterà il consueto intervento di Michele Santoro, in un quadro che intreccia giustizia penale, comunicazione e responsabilità istituzionale. Lo speciale andrà in onda alle 21:20 e sarà disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Un caso simbolo che può influenzare indagini future

L’eventuale revisione dell’impianto tecnico sul delitto di Garlasco potrebbe avere effetti che vanno oltre la posizione di Alberto Stasi e di Andrea Sempio.

Un nuovo inquadramento dell’orario della morte, della scena del crimine e degli accessi alternativi – come il muretto rotto – inciderebbe sugli standard di valutazione delle prove nei casi di omicidio senza testimoni diretti.

L’attenzione sulla perizia della professoressa Cristina Cattaneo conferma il ruolo centrale della medicina legale e delle ricostruzioni forensi avanzate nelle indagini complesse, con possibili ricadute su future richieste di revisione processuale e sull’uso mediatico dei grandi casi irrisolti.

FAQ

Cosa prevede la nuova perizia Cattaneo sul delitto di Garlasco?

La nuova perizia Cattaneo ipotizza una diversa dinamica dell’aggressione e una possibile ricollocazione dell’orario della morte di Chiara Poggi.

Cosa cambia per Alberto Stasi con le nuove analisi?

Le novità potrebbero incidere sulla valutazione delle prove alla base della condanna di Alberto Stasi, alimentando ipotesi di revisione processuale.

Perché l’alibi di Andrea Sempio è di nuovo in discussione?

L’alibi di Andrea Sempio è in discussione perché lo scontrino usato a supporto potrebbe non riferirsi direttamente a lui.

Qual è il problema del muretto rotto nella villetta di via Pascoli?

Il muretto rotto resta un nodo: nessuno tra carabinieri e Alberto Stasi sembra averlo danneggiato scavalcando la recinzione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.