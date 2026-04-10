Home / NEWS / Delitto di Garlasco diventa teatro civile, avvocati di Alberto Stasi in scena per rileggere il caso

Teatro e cronaca nera: debutta “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”

Al Teatro Diana di Napoli, il 9 aprile, ha debuttato lo spettacolo “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”, ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. In scena, il delitto di Chiara Poggi viene ripercorso come grande inchiesta dal vivo, senza entrare nelle nuove indagini, ma analizzando il percorso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Sul palco, insieme a Brindisi, la Iena Alessandro De Giuseppe e il difensore storico di Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis. Lo spettacolo trasforma il format televisivo “Potresti essere tu” in un confronto pubblico, con l’obiettivo dichiarato di far emergere interrogativi, fragilità probatorie e percezioni collettive su uno dei casi giudiziari più divisivi degli ultimi vent’anni.

In sintesi:

Debutta a Napoli lo spettacolo-inchiesta sul caso di Garlasco con Giuseppe Brindisi .

con . In scena il percorso verso la condanna di Alberto Stasi , non le indagini odierne.

, non le indagini odierne. Partecipano Alessandro De Giuseppe e l’avvocato Antonio De Rensis , assente Giada Bocellari .

e l’avvocato , assente . Replica prevista il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Come il caso Garlasco diventa inchiesta dal vivo a teatro

La produzione chiarisce che lo spettacolo non entra nel merito delle nuove attività investigative, ma si concentra sulla vicenda processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Lo spettacolo importa sul palcoscenico le dinamiche del programma televisivo “Potresti essere tu”, trasformando un caso di cronaca nera irrisolto o controverso in un’analisi pubblica, con ospiti in dialogo serrato sui punti più discussi delle sentenze.

Accanto a Giuseppe Brindisi siedono Alessandro De Giuseppe e l’avvocato Antonio De Rensis, accolto da un gruppo di fan quarantenni che si definiscono “le bambine di De Rensis”. Assente, in questa prima tappa, l’avvocata Giada Bocellari, co-difensore di Stasi, annunciata invece per le repliche milanesi.

Il “dubbio” come protagonista e le prospettive future dello spettacolo

Brindisi apre la serata presentandosi al pubblico con una dichiarazione programmatica: *“Mi chiamo dubbio e proverò a camminare al vostro fianco”*. Da qui si dipana l’analisi dei “sette pilastri” su cui si fonda la condanna di Alberto Stasi.

Il “dubbio” interroga impronte, tempi dell’aggressione, dinamica dell’omicidio e modalità del ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, elementi che da anni dividono esperti e opinione pubblica in due schieramenti opposti: colpevolisti e innocentisti. Al termine delle circa tre ore, Brindisi lascia la platea con una provocazione: *“Alberto Stasi è in carcere da 3772 giorni, quanti tra voi temono che sia in carcere un innocente? Io sono il dubbio e da stasera sono certo di essere anche il vostro dubbio”*.

“Potresti essere tu – Il caso Garlasco” tornerà il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano, con la prevista partecipazione dell’avvocata Giada Bocellari. Mentre le indagini ufficiali cercano ancora di chiarire definitivamente la verità giudiziaria, il teatro diventa laboratorio civile in cui giornalismo, performance e pubblico condividono domande aperte più che risposte definitive.

FAQ

Che cos’è lo spettacolo Potresti essere tu – Il caso Garlasco?

È uno spettacolo-inchiesta teatrale condotto da Giuseppe Brindisi che ripercorre, in forma di confronto pubblico, il percorso giudiziario sul delitto di Chiara Poggi.

Lo spettacolo affronta le nuove indagini sul caso Garlasco?

No, si concentra esclusivamente sulle indagini e sulle sentenze che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, senza entrare nelle attività investigative attualmente in corso.

Chi partecipa sul palco insieme a Giuseppe Brindisi?

Partecipano la Iena Alessandro De Giuseppe e l’avvocato difensore di Stasi, Antonio De Rensis. L’avvocata Giada Bocellari è attesa nelle prossime repliche.

Dove e quando sarà replicato lo spettacolo sul caso Garlasco?

Sarà replicato il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano, con la previsione di coinvolgere nuovamente il pubblico in un dibattito dal vivo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.