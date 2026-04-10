michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Trump spinge i giganti del petrolio Usa, export di greggio in forte rialzo con margini extra

Trump spinge i giganti del petrolio Usa, export di greggio in forte rialzo con margini extra

Crisi nello Stretto di Hormuz, boom dell’export Usa e fiammata inflazionistica

La guerra innescata dall’amministrazione Donald Trump contro l’Iran sta ridisegnando il mercato globale dell’energia, con epicentro nello Stretto di Hormuz, dove transita un quinto del petrolio mondiale.
Nel Golfo Persico, traffico marittimo quasi paralizzato e infrastrutture danneggiate da droni e missili comprimono l’offerta e alimentano una forte volatilità dei prezzi.
In questo vuoto si inseriscono i produttori petroliferi statunitensi, che vedono esplodere l’export di greggio verso l’Asia, mentre i consumatori globali subiscono una nuova ondata di inflazione energetica e rincari di benzina e gasolio per il riscaldamento.

In sintesi:

  • Esportazioni di petrolio Usa in aprile stimate a 5,2 milioni di barili al giorno.
  • Transiti nello Stretto di Hormuz crollati da 140 a 15 navi al giorno.
  • Prezzi al consumo Usa: energia +12,5%, benzina +18,9%, gasolio riscaldamento +44,2%.
  • Mercato petrolifero più rigido: offerta ridotta, logistica sotto stress, volatilità in aumento.

Esportazioni Usa in ascesa e strozzature nello Stretto di Hormuz

Secondo le stime di Kpler, riportate da Il Sole 24 Ore, le esportazioni di greggio degli Stati Uniti potrebbero salire in aprile a 5,2 milioni di barili al giorno, rispetto ai 3,9 milioni di marzo e a una media di circa 4 milioni nel 2025.
Si tratterebbe di un balzo di circa il 30%, nonostante quotazioni superiori di 30-40 dollari rispetto alla media di mercato, segnale di una domanda forzata più che di competitività di prezzo.
La riorganizzazione dei flussi globali è evidente: 68 petroliere vuote stanno navigando verso gli Stati Uniti per caricare, contro le 24 in mare a fine febbraio, prima degli attacchi all’Iran.

Circa metà dei volumi, 2,5 milioni di barili al giorno (+82% su base mensile), è destinata all’Asia, l’area più colpita dal crollo delle forniture dal Golfo Persico, dove le spedizioni di greggio sono scese da 15 a 7 milioni di barili al giorno e la produzione è calata di 11 milioni.
I dati di BBC Verify mostrano che, dopo l’annuncio di una tregua di due settimane, solo 15 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, contro una media di 140 al giorno prima del conflitto; appena quattro erano petroliere.
Nel Golfo risultano bloccate circa 800 navi, secondo Lloyd’s List, mentre Sultan Ahmed Al Jaber (Abu Dhabi National Oil Co) chiarisce che lo stretto “non è aperto”, ma sottoposto a passaggi “limitati, condizionati e controllati”, con pedaggi annunciati da Teheran.

Impatto su inflazione globale e prospettive del mercato petrolifero

La chiusura parziale di Hormuz, unita ai danni a infrastrutture e giacimenti, fa sì che anche lo scenario più favorevole – cessate il fuoco stabile e accordo politico rapido – implichi tempi lunghi per un ritorno alla piena operatività.
L’export Usa, pur svolgendo un ruolo di tampone come produzione del primo esportatore mondiale, non può rimpiazzare integralmente il Golfo Persico: pesano limiti logistici (capacità portuali, numero di petroliere, rotte più lunghe verso l’Asia) e differenze di qualità del greggio, con molte raffinerie asiatiche ottimizzate per barili mediorientali.
Il risultato è un mercato strutturalmente più rigido, dove offerta ridotta, rotte instabili e colli di bottiglia logistici continuano a sostenere i prezzi.

Negli Stati Uniti, la tensione energetica si traduce in una nuova fiammata dell’inflazione: a marzo i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,3% anno su anno (+0,9% su base mensile), trainati da un balzo dell’energia del 12,5% rispetto al +0,5% di febbraio.
La benzina è salita del 18,9%, il gasolio da riscaldamento del 44,2%, aggravando i costi per famiglie e imprese.
Come sottolinea Sultan Ahmed Al Jaber, *“ogni giorno che lo Stretto rimane chiuso, le conseguenze si aggravano: forniture in ritardo, mercati irrigiditi, prezzi più alti, impatto su economie e famiglie in tutto il mondo”*.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così cruciale per il petrolio mondiale?

Lo è perché, prima del conflitto, attraverso Hormuz transitava circa un quinto del petrolio mondiale, rendendolo uno snodo vitale per forniture globali.

Quanto è aumentato l’export di petrolio degli Stati Uniti?

È aumentato in modo significativo: le stime indicano 5,2 milioni di barili al giorno in aprile, circa il 30% in più rispetto a marzo.

Qual è l’effetto della crisi di Hormuz sui prezzi al consumo Usa?

L’effetto è fortemente inflazionistico: a marzo energia +12,5%, benzina +18,9%, gasolio da riscaldamento +44,2%, contribuendo a un’inflazione annua del 3,3%.

Perché il greggio Usa non può sostituire integralmente quello del Golfo?

Non può perché esistono limiti logistici, rotte più lunghe e differenze nella qualità del greggio rispetto agli impianti ottimizzati per barili mediorientali.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa crisi energetica?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache