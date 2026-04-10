Home / NEWS / Trump spinge i giganti del petrolio Usa, export di greggio in forte rialzo con margini extra

Crisi nello Stretto di Hormuz, boom dell’export Usa e fiammata inflazionistica

La guerra innescata dall’amministrazione Donald Trump contro l’Iran sta ridisegnando il mercato globale dell’energia, con epicentro nello Stretto di Hormuz, dove transita un quinto del petrolio mondiale.

Nel Golfo Persico, traffico marittimo quasi paralizzato e infrastrutture danneggiate da droni e missili comprimono l’offerta e alimentano una forte volatilità dei prezzi.

In questo vuoto si inseriscono i produttori petroliferi statunitensi, che vedono esplodere l’export di greggio verso l’Asia, mentre i consumatori globali subiscono una nuova ondata di inflazione energetica e rincari di benzina e gasolio per il riscaldamento.

In sintesi:

Esportazioni di petrolio Usa in aprile stimate a 5,2 milioni di barili al giorno.

Transiti nello Stretto di Hormuz crollati da 140 a 15 navi al giorno.

Prezzi al consumo Usa: energia +12,5%, benzina +18,9%, gasolio riscaldamento +44,2%.

Mercato petrolifero più rigido: offerta ridotta, logistica sotto stress, volatilità in aumento.

Esportazioni Usa in ascesa e strozzature nello Stretto di Hormuz

Secondo le stime di Kpler, riportate da Il Sole 24 Ore, le esportazioni di greggio degli Stati Uniti potrebbero salire in aprile a 5,2 milioni di barili al giorno, rispetto ai 3,9 milioni di marzo e a una media di circa 4 milioni nel 2025.

Si tratterebbe di un balzo di circa il 30%, nonostante quotazioni superiori di 30-40 dollari rispetto alla media di mercato, segnale di una domanda forzata più che di competitività di prezzo.

La riorganizzazione dei flussi globali è evidente: 68 petroliere vuote stanno navigando verso gli Stati Uniti per caricare, contro le 24 in mare a fine febbraio, prima degli attacchi all’Iran.

Circa metà dei volumi, 2,5 milioni di barili al giorno (+82% su base mensile), è destinata all’Asia, l’area più colpita dal crollo delle forniture dal Golfo Persico, dove le spedizioni di greggio sono scese da 15 a 7 milioni di barili al giorno e la produzione è calata di 11 milioni.

I dati di BBC Verify mostrano che, dopo l’annuncio di una tregua di due settimane, solo 15 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, contro una media di 140 al giorno prima del conflitto; appena quattro erano petroliere.

Nel Golfo risultano bloccate circa 800 navi, secondo Lloyd’s List, mentre Sultan Ahmed Al Jaber (Abu Dhabi National Oil Co) chiarisce che lo stretto “non è aperto”, ma sottoposto a passaggi “limitati, condizionati e controllati”, con pedaggi annunciati da Teheran.

Impatto su inflazione globale e prospettive del mercato petrolifero

La chiusura parziale di Hormuz, unita ai danni a infrastrutture e giacimenti, fa sì che anche lo scenario più favorevole – cessate il fuoco stabile e accordo politico rapido – implichi tempi lunghi per un ritorno alla piena operatività.

L’export Usa, pur svolgendo un ruolo di tampone come produzione del primo esportatore mondiale, non può rimpiazzare integralmente il Golfo Persico: pesano limiti logistici (capacità portuali, numero di petroliere, rotte più lunghe verso l’Asia) e differenze di qualità del greggio, con molte raffinerie asiatiche ottimizzate per barili mediorientali.

Il risultato è un mercato strutturalmente più rigido, dove offerta ridotta, rotte instabili e colli di bottiglia logistici continuano a sostenere i prezzi.

Negli Stati Uniti, la tensione energetica si traduce in una nuova fiammata dell’inflazione: a marzo i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,3% anno su anno (+0,9% su base mensile), trainati da un balzo dell’energia del 12,5% rispetto al +0,5% di febbraio.

La benzina è salita del 18,9%, il gasolio da riscaldamento del 44,2%, aggravando i costi per famiglie e imprese.

Come sottolinea Sultan Ahmed Al Jaber, *“ogni giorno che lo Stretto rimane chiuso, le conseguenze si aggravano: forniture in ritardo, mercati irrigiditi, prezzi più alti, impatto su economie e famiglie in tutto il mondo”*.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così cruciale per il petrolio mondiale?

Lo è perché, prima del conflitto, attraverso Hormuz transitava circa un quinto del petrolio mondiale, rendendolo uno snodo vitale per forniture globali.

Quanto è aumentato l’export di petrolio degli Stati Uniti?

È aumentato in modo significativo: le stime indicano 5,2 milioni di barili al giorno in aprile, circa il 30% in più rispetto a marzo.

Qual è l’effetto della crisi di Hormuz sui prezzi al consumo Usa?

L’effetto è fortemente inflazionistico: a marzo energia +12,5%, benzina +18,9%, gasolio da riscaldamento +44,2%, contribuendo a un’inflazione annua del 3,3%.

Perché il greggio Usa non può sostituire integralmente quello del Golfo?

Non può perché esistono limiti logistici, rotte più lunghe e differenze nella qualità del greggio rispetto agli impianti ottimizzati per barili mediorientali.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa crisi energetica?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.