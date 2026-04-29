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Daniela Martani accusa Francesca Manzini per il tradimento della loro amicizia

Daniela Martani accusa Francesca Manzini per il tradimento della loro amicizia

Daniela Martani attacca Francesca Manzini dopo il Grande Fratello Vip

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Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, l’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi Daniela Martani è intervenuta sui social criticando duramente l’imitatrice Francesca Manzini. Il commento è arrivato mentre il reality affrontava in studio il tema del misterioso fidanzato della concorrente.
Secondo Martani, le due donne erano molto legate prima che Manzini diventasse un volto noto della tv, ma il rapporto si sarebbe incrinato con l’arrivo della popolarità.
Lo sfogo, pubblicato su X (ex Twitter) il 29 aprile 2026, ha riaperto il dibattito sul cambiamento dei rapporti personali nel mondo dello spettacolo e sul peso della notorietà nelle amicizie di lunga data.

In sintesi:

  • Daniela Martani accusa Francesca Manzini di aver interrotto l’amicizia dopo il successo televisivo.
  • Lo sfogo nasce mentre in tv si parla del fidanzato “misterioso” di Francesca Manzini.
  • Post e tweet del 2015 confermano un passato di reale vicinanza tra le due.
  • Martani riattualizza anche il suo duro scontro con Selvaggia Lucarelli sul Grande Fratello Vip.

Nel suo messaggio, Daniela Martani ricostruisce un’amicizia fatta di pranzi, tempo condiviso e frequenti visite reciproche a casa.
“Cara Francesca Manzini, mi chiedo spesso come mai, quando cercavi di entrare nel mondo dello spettacolo e nessuno ti dava ascolto, eravamo così vicine (…). Poi è arrivato il tuo successo e sei sparita. Oggi, quando ci incontriamo, a malapena mi saluti. Sei stata una grande delusione”, scrive l’ex hostess di Alitalia.
A sostegno del passato rapporto, Martani richiama vecchi post social: nel 2015 la definiva su Facebook e su X “meravigliosa attrice e imitatrice”, in una serata in cui si scherzava sulla sua scelta vegana. All’epoca Francesca Manzini era ancora legata soprattutto alla radio, impegnata in programmi come “Vieni avanti Kiss Kiss”, “Stile libero” e “Stanza Selvaggia” di Selvaggia Lucarelli su Radio m2o.

Lo sfogo di Martani e i nodi tra amicizie, tv e coerenza

Il nuovo attacco di Daniela Martani si inserisce in una narrazione che la vede spesso critica verso il sistema televisivo e i suoi protagonisti.
Negli ultimi mesi, oltre a Francesca Manzini, Martani ha puntato il dito anche contro Selvaggia Lucarelli, oggi opinionista del Grande Fratello Vip.
In un video diffuso sui social, l’ex gieffina ha accusato la giornalista di incoerenza per aver accettato il ruolo nel reality dopo averne contestato in passato format e conduttrice.

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“Basta, io non voglio più stare zitta (…) Selvaggia Lucarelli ha deciso di accettare il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, nonostante abbia parlato male del programma e di Ilary Blasi (…). Però i soldi di Mediaset adesso le fanno comodo, eh? Lei critica Ilary Blasi per aver capitalizzato l’infelicità, mentre la Lucarelli non ha fatto altro nella sua vita che monetizzare con il disprezzo verso gli altri. Viva la coerenza della Lucarelli, questa è la sua statura morale”, afferma Martani.
In realtà, gli interventi pubblici di Selvaggia Lucarelli su Blasi si sono spesso limitati a frecciatine ironiche, poi sdrammatizzate dalla stessa conduttrice. Resta però un lungo passato di attriti personali tra Lucarelli e Martani, fatto di polemiche social e persino accuse di aggressione con un oggetto (“una sorta di pigna”) rivolte alla ex hostess.

Le possibili ricadute mediatiche sul Grande Fratello Vip

Lo sfogo di Daniela Martani contro Francesca Manzini e la nuova bordata a Selvaggia Lucarelli potrebbero alimentare ulteriori dinamiche narrative attorno al Grande Fratello Vip.
In un reality sempre più intrecciato con il dibattito social, il racconto delle amicizie spezzate e delle presunte incoerenze mediatiche ha un impatto diretto sulla reputazione dei personaggi e sulla percezione di autenticità del programma.
Resta da capire se Francesca Manzini o Selvaggia Lucarelli decideranno di rispondere pubblicamente alle accuse di Martani o se la vicenda resterà confinata al circuito social, continuando però a influenzare la narrazione intorno ai protagonisti di questa edizione.

FAQ

Perché Daniela Martani ha attaccato pubblicamente Francesca Manzini?

Martani sostiene che Manzini, una volta diventata famosa, avrebbe interrotto ogni reale vicinanza, limitandosi oggi a saluti formali e freddi.

Da quanto tempo Daniela Martani e Francesca Manzini si conoscono?

Si conoscono almeno dal 2015, quando Martani pubblicava post e tweet affettuosi, definendo Manzini “meravigliosa attrice e imitatrice”.

Qual è il ruolo di Selvaggia Lucarelli nel Grande Fratello Vip?

Selvaggia Lucarelli ricopre il ruolo di opinionista, offrendo commenti critici e analitici sulle dinamiche dei concorrenti in studio.

Perché Daniela Martani parla di incoerenza riferita a Selvaggia Lucarelli?

Martani ritiene incoerente che Lucarelli accetti il ruolo di opinionista dopo aver criticato il programma e la conduttrice Ilary Blasi.

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