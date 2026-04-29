Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elena Santarelli racconta rifiuti, licenziamenti e pressioni nel mondo dello spettacolo

Le accuse di Elena Santarelli e le ombre sulla tv italiana

Elena Santarelli, ospite a Belve su Rai2 con Francesca Fagnani, ha ricostruito alcuni momenti critici della propria carriera televisiva.

Ha raccontato di essere stata allontanata dal ruolo di “meteorina” al TG4 a Milano, agli inizi degli anni Duemila, dopo aver rifiutato un invito a cena dell’allora direttore Emilio Fede, oggi scomparso.

Secondo la showgirl, quel “no” avrebbe inciso sulla mancata conferma in redazione. Le sue parole riaprono il dibattito su dinamiche di potere, molestie e ritorsioni nel mondo dello spettacolo italiano, in un contesto in cui la distanza temporale e la morte del diretto interessato rendono impossibile un contraddittorio diretto.

In sintesi:

Elena Santarelli collega il licenziamento al rifiuto di un invito galante di Emilio Fede .

collega il licenziamento al rifiuto di un invito galante di . Racconta l’occasione mancata a Le Iene , dove le fu preferita Belen Rodriguez .

, dove le fu preferita . Cita il provino per Una moglie bellissima , ruolo poi affidato a Laura Torrisi .

, ruolo poi affidato a . Le sue dichiarazioni alimentano il dibattito su potere e meritocrazia nella tv italiana.

Durante l’intervista, Elena Santarelli ha spiegato di aver iniziato come meteorina al TG4, esperienza durata pochissimi giorni.

Ha dichiarato che, dopo aver rifiutato un invito galante a cena, non sarebbe più stata richiamata: “Secondo me mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. È successo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Parlo di Emilio Fede, facevo la meteorina, ero agli inizi. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora”.

La showgirl ha precisato di provare imbarazzo a fare il nome di Fede, sottolineando che il giornalista non può più replicare: “Magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso”.

Non essendo possibile conoscere la versione dell’ex direttore, il racconto resta unilaterale ma inserito in un quadro ormai ampiamente documentato di testimonianze su rapporti di forza e inviti “non lavorativi” nella televisione dell’epoca.

Carriera tra occasioni mancate, concorrenza e seconde scelte

Oltre all’episodio del TG4, Elena Santarelli ha ripercorso altre tappe decisive della sua carriera.

Ha ricordato la conduzione di una puntata de Le Iene, format ideato da Davide Parenti, esperienza che sembrava preludere a un ruolo stabile: “Mi sono divertita tanto, speravo di continuare, credevo di prendere la conduzione in mano, ma nulla”.

Secondo la sua ricostruzione, al suo posto sarebbe poi arrivata Belen Rodriguez: “Chi mi hanno preferito? Penso Belen, credo sia arrivata lei dopo di me”. Parenti – racconta – le avrebbe fatto i complimenti, definendola “spigliata”, ma senza successivo coinvolgimento.

Un altro nodo è il cinema: tra il 2006 e il 2007 Santarelli ha sostenuto tre provini per il film di Leonardo Pieraccioni Una moglie bellissima. L’agente le avrebbe annunciato che mancava solo la firma, ma alla fine la scelta è ricaduta su Laura Torrisi, poi legata sentimentalmente al regista.

“Lo meritavo più io, i provini erano andati molto bene. Arrivo sempre seconda o terza purtroppo”, ha commentato, collegando la decisione di Pieraccioni alla ricerca di una bellezza “ferilliana”, come già riferito in un’intervista del 2007 a Paolo Giordano per Il Giornale.

Il peso delle testimonianze e il futuro del racconto televisivo

Il racconto di Elena Santarelli si inserisce in un filone di testimonianze che, a distanza di anni, mettono in discussione prassi consolidate della televisione generalista italiana.

Dalle presunte ritorsioni dopo un invito galante rifiutato, alle occasioni professionali sfumate a favore di volti più “spendibili” mediaticamente, emerge un intreccio fra estetica, potere editoriale e meritocrazia.

In prospettiva, dichiarazioni di questo tipo alimentano la richiesta di procedure trasparenti nei casting, di codici etici più stringenti e di spazi in cui le protagoniste possano raccontare il dietro le quinte senza attendere decenni, contribuendo a ridefinire la narrazione pubblica dello spettacolo.

FAQ

Perché Elena Santarelli collega il licenziamento dal TG4 a Emilio Fede?

Sì, Elena Santarelli sostiene che la mancata conferma al TG4 sia seguita al rifiuto di un invito galante di Emilio Fede.

Che ruolo aveva Elena Santarelli al TG4 prima del licenziamento?

Sì, l’ex modella lavorava come “meteorina”, cioè annunciatrice delle previsioni meteo, agli inizi della propria carriera televisiva nazionale.

In che modo Belen Rodriguez entra nel racconto di Elena Santarelli?

Sì, Santarelli afferma che, dopo una puntata a Le Iene, la conduzione stabile sarebbe stata poi affidata a Belen Rodriguez.

Perché il film di Leonardo Pieraccioni è considerato un’occasione mancata?

Sì, dopo tre provini per Una moglie bellissima, Elena Santarelli fu esclusa: il ruolo andò a Laura Torrisi, poi compagna di Pieraccioni.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Elena Santarelli?

Sì, l’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.