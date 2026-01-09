Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna tornano in prima serata: sfida di ascolti e sorprese imperdibili

Programmazione speciale di gennaio e febbraio

Rai 1 e Canale 5 riportano in prima serata i loro game show di punta con appuntamenti speciali tra gennaio e febbraio. Venerdì 9 e venerdì 16 gennaio andrà in onda su Canale 5 lo spin-off La Ruota dei Campioni, due tornei autoconclusivi con i protagonisti che hanno conquistato i montepremi più alti dell’attuale stagione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Per Rai 1, lo speciale di Affari Tuoi è previsto in occasione di San Valentino: venerdì 13 febbraio sarà proposto Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte, evoluzione del format dedicato alle coppie.

Le serate evento rientrano in una programmazione mirata a valorizzare brand consolidati con formule speciali in fascia premium.

FAQ

Quando va in onda La Ruota dei Campioni?

Venerdì 9 e venerdì 16 gennaio in prima serata su Canale 5 .

Venerdì 9 e venerdì 16 gennaio in prima serata su . Qual è lo speciale di Affari Tuoi previsto?

Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte , in onda venerdì 13 febbraio su Rai 1 .

, in onda venerdì 13 febbraio su . Qual è il concept de La Ruota dei Campioni?

Due tornei autoconclusivi con i campioni che hanno vinto i montepremi più alti della stagione.

Due tornei autoconclusivi con i campioni che hanno vinto i montepremi più alti della stagione. Qual è la ricorrenza legata allo speciale di Affari Tuoi?

San Valentino .

. Su quali reti vanno in onda gli speciali?

Rai 1 per Affari Tuoi e Canale 5 per La Ruota della Fortuna.

per Affari Tuoi e per La Ruota della Fortuna. In che fascia sono programmati gli speciali?

In prima serata.

Format rinnovati e spin-off previsti

Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte riprende la formula matrimoniale già sperimentata, sostituendo i tradizionali pacchisti con una coppia prossima alle nozze. La dinamica prevede il supporto in studio di amici, parenti e presenze vip, a presidiare i pacchi e a scandire le scelte strategiche.

Il progetto rilegge l’esperienza di “Viva gli Sposi” del 2021, calibrando ritmo e narrazione sulla ricorrenza di San Valentino, con focus emotivo e meccaniche di gioco invariate sul fronte premi.

Su Canale 5, La Ruota dei Campioni propone due tornei autoconclusivi con i migliori concorrenti della stagione, valorizzando la componente di performance e memoria lessicale tipica del format. La struttura resta fedele al gioco classico, con round a eliminazione e montepremi potenziati per sfide ad alta intensità.

Entrambi gli spin-off mantengono brand identity e riconoscibilità televisiva, introducendo cornici tematiche e casting mirati per massimizzare l’appeal in prime time senza snaturare le regole-cardine dei due game show.

Ospiti vip e coppie protagoniste

Nel prime time di Rai 1, i pacchi di Affari Tuoi saranno presidiati da amici e parenti della coppia in gara, con l’inserimento di ospiti vip a supporto del racconto e dei momenti clou. La scelta privilegia fidanzati prossimi al matrimonio, centrando l’elemento emotivo e la complicità decisionale al posto dei tradizionali pacchisti regionali.

La presenza di volti noti è pensata per impreziosire la messa in scena, generare picchi di attenzione e rafforzare la componente di intrattenimento senza alterare la meccanica dei premi.

Sul fronte Canale 5, La Ruota dei Campioni richiama i migliori concorrenti dell’attuale stagione in un perimetro competitivo, con cameo musicali e comici a sostegno del ritmo. Nel primo appuntamento sono attesi i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci, funzionali a intermezzi di spettacolo e traino social.

FAQ

Chi presidia i pacchi nello speciale di Affari Tuoi?

Amici, parenti della coppia e ospiti vip.

Amici, parenti della coppia e ospiti vip. Chi sono i protagonisti in gara ad Affari Tuoi?

Una coppia di innamorati prossima al matrimonio.

Una coppia di innamorati prossima al matrimonio. Quali ospiti sono previsti a La Ruota dei Campioni?

I Ricchi e Poveri e Andrea Pucci nel primo appuntamento.

I e nel primo appuntamento. I pacchisti regionali sono presenti nello speciale?

No, sono sostituiti da rete di affetti e vip.

No, sono sostituiti da rete di affetti e vip. Che profilo hanno i concorrenti de La Ruota dei Campioni?

Campioni che hanno ottenuto i montepremi più alti della stagione.

Campioni che hanno ottenuto i montepremi più alti della stagione. Qual è il ruolo degli ospiti vip?

Valorizzare ritmo e spettacolo senza modificare le regole di gioco.

Strategie di rete e obiettivi di ascolto

Le scelte di Rai e Mediaset rispondono a una logica di ottimizzazione dei costi e massimizzazione del rendimento in prime time, puntando su brand ad alta riconoscibilità per presidiare serate sensibili. Il rafforzamento di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna mira a consolidare share e permanenza media attraverso formati già rodati e spin-off a rischio contenuto.

La conferma arriva dalle parole del dirigente Williams Di Liberatore: gli ascolti della serata per la Lotteria Italia hanno sancito la tenuta del format e la volontà di ulteriori sperimentazioni in fascia alta. L’obiettivo è intercettare pubblico familiare e generalista, aumentando la cross-promotion tra day-time e prime time.

In parallelo, Canale 5 capitalizza sui “campioni” per elevare la competizione e stimolare la conversazione social, con innesti vip a supporto del traino. L’impostazione riduce la necessità di sviluppi originali complessi, preservando marginalità e garantendo stabilità di palinsesto in un mercato competitivo.

FAQ