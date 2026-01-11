Italiani volontari in Ucraina: il reportage esclusivo che svela chi sono e perché combattono

Arruolamento italiano in ucraina

Kiev diventa crocevia di una nuova ondata di volontari: giovani italiani indossano toppe con la bandiera gialloblù e avviano le pratiche per unirsi alle Forze Armate ucraine. Tra loro c’è Andrea Cappelletti, 25 anni, di Cantù, che mostra i passaggi dell’arruolamento mentre attraversa Piazza Maidan, davanti ai memoriali con le foto dei caduti italiani. “Ho messo in conto di morire, meglio che restare a guardare”, afferma, definendosi pronto a partire.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il nome di battaglia scelto è “Velite”, richiamo ai portatori d’acqua in prima linea nell’antica Roma: dopo anni di missioni di aiuti tra Kherson e Povkorosk, ora l’obiettivo è il fronte. A dicembre ha lasciato il lavoro di designer in Italia e ha avviato l’iter per entrare nel 411º reggimento come pilota di droni d’attacco.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Con lui anche N., 34 anni, di Verona, da dieci giorni a Kiev: ex programmatore, ha scelto di non informare la famiglia. Il gruppo, composto da ragazzi provenienti da Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si dice convinto della tenuta ucraina: “Non arrendersi è decisivo; a Mosca mancherà la motivazione”.

Motivazioni europeiste e scelte personali

La scelta dei volontari italiani è radicata in un’idea di Europa come progetto politico e civile, non solo geografico. Citano Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene come riferimento culturale, vedendo nella difesa di Kiev un tassello della costruzione europea. L’adesione al fronte, spiegano, non nasce da spirito avventuriero ma da una visione di responsabilità condivisa.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Per Andrea Cappelletti l’impegno umanitario non basta più: “La pace senza difesa resta un auspicio”. La decisione arriva dopo anni di consegne di aiuti tra Kherson e Povkorosk, diventata ora scelta militare con il nominativo “Velite”. La consapevolezza del rischio personale è esplicita, accettata come conseguenza di un dovere percepito.

N., 34 anni, ex programmatore di Verona, interpreta l’arruolamento come passaggio di fase: chiuso un ciclo professionale, apre uno civile-militare in nome di un’Europa “diversa”. Il gruppo italiano condivide un’aspettativa di vittoria legata alla motivazione: resistere, dicono, logorerà la volontà russa più dei numeri.

Supporto dell’associazione stur e impatto sulle famiglie

L’associazione STURSupport the Ukrainian Resistance — coordina una rete di una quindicina di volontari e decine di donatori, fornendo cibo italiano, medicinali e attrezzature mediche al fronte. Oltre alla logistica, gestisce uno sportello di supporto psicosociale per i parenti dei ragazzi che scelgono l’arruolamento, riconoscendo il carico emotivo di chi resta in Italia.

Le famiglie affrontano dissensi e silenzi: il padre di Andrea Cappelletti, impegnato negli aiuti umanitari, non condivide il passaggio alle armi; altri, come il 34enne di Verona, non informano i propri cari. STUR media, orienta e accompagna, spiegando procedure e rischi, e creando canali di comunicazione con i reparti ucraini.

Un gruppo di amici ventenni da Verona, Emilia-Romagna e Toscana trova nella struttura un riferimento per documenti, trasferimenti e contatti in Kiev. L’associazione monitora lo stress post-partenza, offre colloqui periodici ai familiari e fa da cerniera tra necessità operative e tutela dei legami affettivi, senza promettere rientri né esiti.

FAQ

  • Chi è STUR?
    Associazione italiana che supporta la resistenza ucraina con aiuti e accompagnamento ai volontari.
  • Quanti sono i volontari seguiti?
    Una ventina di italiani impegnati al fronte, con una rete di una quindicina di attivisti e decine di donatori.
  • Quali servizi offre STUR alle famiglie?
    Sportello psicosociale, orientamento su procedure, contatti con reparti e monitoraggio dello stress.
  • Che tipo di aiuti materiali invia STUR?
    Cibo italiano, medicinali e attrezzature mediche destinate alle unità ucraine.
  • Qual è il profilo dei volontari citati?
    Giovani italiani, tra cui un 25enne di Cantù e un 34enne di Verona, con precedenti esperienze civili.
  • Come vengono gestiti i dissensi familiari?
    Mediazione, informazione sui rischi e colloqui periodici post-partenza.
  • Fonte giornalistica?
    ANSA — ansa.it.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com