Ford Kuga Plug-in Ibrida problemi batteria soluzioni e rimborsi garantiti ai proprietari in Italia

Difetti alla batteria e rischio di cortocircuito

Ford Kuga Plug-in è al centro di un’importante criticità tecnica legata alle batterie ad alta tensione, che ha portato al richiamo urgente da parte della casa automobilistica. La problematica consiste in un potenziale difetto interno alle celle della batteria, in grado di causare cortocircuiti con conseguenze gravi per la sicurezza del veicolo e degli occupanti. Ford ha prontamente emesso una comunicazione ufficiale rivolta ai proprietari, invitandoli a non ricaricare la batteria né ad utilizzare la modalità elettrica fino a nuovo aggiornamento o intervento.



Questo malfunzionamento interessa specificamente le batterie delle varianti plug-in della Kuga, compromettendo la funzionalità primaria del sistema ibrido ricaricabile. La presenza di un cortocircuito interno rappresenta un rischio serio, potenzialmente innescando surriscaldamenti e problemi di affidabilità. Per questo motivo, la casa madre ha sospeso l’uso della modalità elettrica come misura preventiva essenziale, limitando così l’auto a un funzionamento esclusivamente termico fino alla risoluzione del guasto.

Attualmente manca un metodo diagnostico immediato per individuare con esattezza quali veicoli siano affetti dal difetto, poiché il software specifico necessario alla valutazione delle batterie sarà disponibile solo verso la fine di giugno. Nel frattempo, questo tema rappresenta una criticità urgente per i possessori della Ford Kuga Plug-in, sia sotto il profilo della sicurezza che dell’affidabilità dell’autoveicolo.

Impatto sull’uso quotidiano e sui costi di gestione

La sospensione dell’utilizzo della modalità elettrica sulla Ford Kuga Plug-in impatta pesantemente sull’esperienza quotidiana di guida, privando il veicolo della sua principale caratteristica ecologica e di risparmio. I proprietari si trovano infatti costretti a usare esclusivamente il motore termico, con un inevitabile aumento nei consumi di carburante e un incremento importante delle spese di gestione. La possibilità di circolare in modalità elettrica, particolarmente utile nelle aree urbane soggette a restrizioni ambientali, è al momento del tutto preclusa, compromettendo l’efficacia del sistema ibrido plug-in.

Secondo stime qualificate, chi percorre circa 20.000 chilometri all’anno vedrà lievitare i costi di carburante di circa 100 euro, una cifra significativa che, seppur non elevatissima, rappresenta comunque un disagio ingiustificato per chi ha scelto una plug-in proprio per contenere i consumi e ridurre l’impatto ambientale. L’impossibilità di ricaricare la batteria e l’assenza della quota elettrica di percorrenza si traducono in una perdita concreta di efficienza e un aumento della spesa, che vanifica in parte gli investimenti fatti nell’acquisto del mezzo.

Alla luce di queste limitazioni imposte dalla situazione tecnica, il valore commerciale e la convenienza della Ford Kuga Plug-in ne risultano indeboliti, con ripercussioni non solo sulle tasche dei clienti ma anche sul prestigio del modello all’interno di un mercato sempre più attento alla sostenibilità. È dunque fondamentale monitorare l’evoluzione degli interventi di Ford e la tempistica di risoluzione del problema, a tutela sia della sicurezza che della soddisfazione dei proprietari.

Come richiedere il rimborso Ford per i proprietari

Per ottenere il rimborso da Ford relativo ai disagi causati dal malfunzionamento della batteria della Kuga Plug-in, è indispensabile seguire con precisione la procedura ufficiale messa a disposizione dall’azienda. Ford non riconosce infatti alcun indennizzo in modo automatico: la richiesta deve essere formalizzata attraverso il canale dedicato.

Il primo passo consiste nell’accedere al sito ufficiale Ford e inserire il codice VIN del proprio veicolo per verificare se è inclusa tra le unità soggette al richiamo. Solo dopo la conferma di coinvolgimento si potrà procedere con la compilazione della domanda di rimborso, che necessita dell’invio di documentazione comprovante il costo addizionale sostenuto a causa del blocco della modalità elettrica.

Per assistere i proprietari, è stata attivata da Altroconsumo la piattaforma gratuita “Reclama Facile”, un servizio online attraverso il quale è possibile preparare e inviare correttamente la richiesta senza errori formali, minimizzando così tempi e rischi di rigetto. Rimane fondamentale conservare tutte le fatture relative alle spese di carburante incrementali sostenute durante il periodo in cui la batteria non è stata utilizzabile.

Il rimborso previsto ammonta a 120 euro, una cifra che, se pur contenuta, rappresenta un riconoscimento tangibile del disagio economico. Tuttavia, la presentazione della domanda è un passo obbligatorio per vedersi accreditare l’importo, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Pertanto, i proprietari della Ford Kuga Plug-in sono invitati ad agire tempestivamente e con la massima attenzione seguendo le istruzioni fornite da Ford e dagli enti di tutela dei consumatori.