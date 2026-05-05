Locarno79 celebra Darren Aronofsky con il Pardo d’Onore alla carriera

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Darren Aronofsky riceve il Pardo d’Onore alla carriera a Locarno

Il regista statunitense Darren Aronofsky, autore di film cult come Requiem for a Dream e Il cigno nero, riceverà il Pardo d’Onore alla carriera al Locarno Film Festival 2026. L’omaggio avrà luogo in Piazza Grande, a Locarno, la sera di venerdì 14 agosto 2026, durante la 79esima edizione della manifestazione, in programma dal 5 al 15 agosto. Il riconoscimento arriva per la capacità del cineasta newyorkese di coniugare una poetica radicale e visionaria con un forte impatto emotivo e visivo, spesso segnato da crudezza e tensione estrema. Nel corso della serata speciale verranno presentati due titoli chiave della sua filmografia, The Fountain e Madre!, offrendo al pubblico una sintesi della sua ricerca artistica e spirituale.

In sintesi:

Darren Aronofsky riceve il Pardo d’Onore alla carriera al Locarno Film Festival 2026.

riceve il al Locarno Film Festival 2026. Cerimonia in Piazza Grande il 14 agosto, durante la 79esima edizione del festival.

il 14 agosto, durante la 79esima edizione del festival. Proiezioni speciali di The Fountain e Madre! in omaggio al regista.

Il direttore Giona A. Nazzaro sottolinea l’imprevedibilità e il carattere “aronofskiano” del suo cinema.

Il premio a Darren Aronofsky si inserisce nella tradizione del Locarno Film Festival di valorizzare autori che hanno ridefinito il linguaggio cinematografico contemporaneo. Il regista, nato a New York, ha costruito in oltre due decenni una filmografia segnata da ossessioni ricorrenti: la fragilità del corpo, l’abisso psicologico, il fanatismo religioso, la dipendenza.

Opere come Requiem for a Dream, The Wrestler, Il cigno nero e The Whale hanno imposto uno stile riconoscibile per montaggio frenetico, uso espressivo del suono e crudezza visiva. Parallelamente, Aronofsky si è impegnato sul fronte ambientale, sostenendo campagne per la salvaguardia del pianeta e producendo documentari a tema.

La scelta di Locarno riconosce tanto il valore artistico quanto l’impegno civile del cineasta, confermando la vocazione del festival svizzero a fungere da osservatorio privilegiato sul cinema d’autore internazionale.

L’omaggio di Locarno al cinema visionario di Darren Aronofsky

Durante la serata del 14 agosto in Piazza Grande, il pubblico del Locarno Film Festival 2026 assisterà a un omaggio costruito attorno a due opere centrali di Darren Aronofsky: The Fountain (2006), meditazione sulla mortalità e sull’amore che sfida i confini del tempo, e Madre! (2017), allegoria biblica e apocalittica che ha diviso critica e pubblico per radicalità formale e simbolica.

Queste scelte sintetizzano la doppia anima del regista: da un lato la tensione metafisica e spirituale, dall’altro la volontà di scioccare e disturbare lo spettatore attraverso immagini estreme. Aronofsky ha spesso raccontato personaggi consumati dall’ossessione – atleti, ballerine, artisti, fanatici religiosi – portando il loro corpo e la loro psiche al limite della sopportazione.

Negli ultimi anni il cineasta ha esplorato anche registri più ludici con il film di genere Una scomoda circostanza – Caught Stealing, interpretato da Aaustin Butler e Matt Smith, lettura pulp e ironica di coordinate hitchcockiane. Questa svolta conferma la sua inclinazione all’imprevedibilità, senza rinunciare alla cifra autoriale.

Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha motivato il riconoscimento definendo Aronofsky una delle energie più “vitali e imprevedibili” del nuovo cinema statunitense. Fin dall’esordio con π – Il teorema del delirio, il regista ha rifiutato di compiacere industria e pubblico, preferendo il rischio creativo alla rassicurazione narrativa. Nazzaro sottolinea come il suo cinema abbia dato origine all’aggettivo *“aronofskiano”*, indicativo di uno stile profondamente personale, radicato in temi ossessivi affrontati con radicalità formale.

L’assegnazione del Pardo d’Onore alla carriera a Darren Aronofsky consolida la reputazione di Locarno come piattaforma europea capace di leggere in anticipo le traiettorie del cinema d’autore globale, premiando autori che trasformano ogni film in un atto di sfida, tanto estetica quanto produttiva. Nel 2026, la 79esima edizione del festival si conferma così crocevia tra industria, ricerca artistica e pubblico cinefilo internazionale.

Le prospettive future dopo il Pardo d’Onore a Aronofsky

Il riconoscimento al Locarno Film Festival 2026 potrebbe segnare una nuova fase nella carriera di Darren Aronofsky, consolidandone il ruolo di maestro per una generazione di cineasti interessati a coniugare genere, sperimentazione visiva e profondità psicologica.

L’attenzione crescente verso i temi ambientali e sociali lascia prevedere progetti che amplifichino l’impegno del regista oltre il cinema di finzione, tra documentari, produzioni ibride e iniziative educative. In questo scenario, Locarno si posiziona come hub strategico per dialoghi e coproduzioni, favorendo la circolazione internazionale di opere ad alto tasso autoriale.

Per il festival e per il pubblico europeo, l’omaggio ad Aronofsky non è solo celebrazione del passato, ma una piattaforma per interrogarsi sul futuro del cinema radicale nell’era delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale applicata all’audiovisivo.

FAQ

Quando si svolge il Locarno Film Festival 2026?

Si svolge dal 5 al 15 agosto 2026, con il conferimento del Pardo d’Onore a Darren Aronofsky il 14 agosto in Piazza Grande.

Quali film di Darren Aronofsky saranno proiettati a Locarno?

Saranno proiettati The Fountain e Madre!, scelti come opere rappresentative della dimensione spirituale e allegorica del cinema di Darren Aronofsky.

Perché Darren Aronofsky riceve il Pardo d’Onore alla carriera?

Lo riceve per l’originalità visionaria della sua filmografia, la radicalità formale e l’impatto sull’evoluzione del cinema d’autore contemporaneo internazionale negli ultimi venticinque anni.

Chi è Giona A. Nazzaro e quale ruolo ha a Locarno?

È il direttore artistico del Locarno Film Festival e cura la selezione dei film, gli omaggi e i riconoscimenti agli autori invitati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Locarno?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.