Bitcoin supera i 66.000 dollari sulle attese per il Clarity Act Usa

22 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bitcoin supera 66.000 dollari dopo segnali di svolta sul Clarity Act.

supera 66.000 dollari dopo segnali di svolta sul Clarity Act. La Casa Bianca avrebbe accettato una clausola etica richiesta al Senato.

avrebbe accettato una clausola etica richiesta al Senato. Il testo mira a distinguere commodity digitali e titoli finanziari negli Stati Uniti.

Restano ignoti i dettagli dell’accordo e l’esito del voto legislativo.

(Riassunto generato con AI)

Bitcoin reagisce ai segnali sul Clarity Act

Bitcoin è salito sopra i 66.000 dollari nelle ultime ore, mentre l’intero mercato delle criptovalute ha reagito alle indicazioni di un possibile accordo tra la Casa Bianca e alcuni repubblicani del Senato sul Clarity Act. Al centro della notizia c’è il presidente Donald Trump, che secondo quanto riferito dalla giornalista Eleanor Terrett avrebbe accettato una cruciale disposizione etica per sbloccare il disegno di legge sulla struttura dei mercati crypto negli Stati Uniti.

La clausola, la cui formulazione non è stata resa pubblica, sarebbe stata condivisa con un gruppo di senatori repubblicani. Il passaggio conta perché l’etica è stata il principale ostacolo alla prosecuzione della legge, pensata per definire con maggiore chiarezza il confine tra commodity digitali e securities.

Il rialzo ha coinvolto anche Ether, BNB e XRP, in un contesto favorito dal recupero dei titoli asiatici legati ai semiconduttori. I prezzi restano tuttavia esposti all’evoluzione politica: l’intesa segnalata non equivale né alla pubblicazione del testo aggiornato né all’approvazione parlamentare.

La clausola etica resta il passaggio decisivo

Il Clarity Act punta a sostituire anni di supervisione percepita dal settore come basata soprattutto sulle azioni di enforcement, offrendo un quadro regolatorio esplicito per gli asset digitali. La sua traiettoria in Senato dipende però dal superamento della soglia di 60 voti, per la quale servirebbe un sostegno democratico.

Per settimane, i democratici guidati da Elizabeth Warren hanno chiesto norme che impediscano al presidente, agli alti funzionari e alle loro famiglie di trarre profitto dalle criptovalute. La richiesta è diventata più pressante dopo la divulgazione di oltre 1,2 miliardi di dollari di redditi crypto attribuiti a Trump, elemento che ha alimentato le accuse democratiche contro il provvedimento.

L’eventuale accordo rimuoverebbe quindi l’obiezione più visibile, ma non garantirebbe i voti mancanti. Il mercato delle previsioni Polymarket ha portato al 42% la probabilità che la legge venga firmata nel 2026, in aumento dopo la notizia ma ancora lontana dai precedenti massimi attorno al 75%.

I derivati mostrano inoltre open interest in crescita e un’attività rilevante sulle opzioni call di Bitcoin ed Ether, mentre restano presenti strumenti di copertura. È un segnale di interesse per un possibile rialzo, non una conferma che la riforma sia imminente.

Il mercato guarda ora al prossimo testo

Il prossimo indicatore concreto sarà la diffusione di un testo legislativo aggiornato e la verifica dell’effettiva adesione democratica alla clausola etica. Senza questi due elementi, il movimento dei prezzi resta fondato soprattutto sulle aspettative.

Per Bitcoin, l’area dei 68.000 dollari è osservata dagli analisti come soglia tecnica rilevante. Alex Kuptsikevich, chief market analyst di FxPro, ha indicato che un consolidamento sopra quel livello sarebbe un segnale aggiuntivo di inversione rialzista.

L’episodio mostra quanto la regolazione statunitense sia ormai un fattore immediato per la liquidità crypto. Una cornice normativa definita potrebbe incidere sulle decisioni di operatori istituzionali oggi in attesa.

FAQ

Perché Bitcoin è salito sopra 66.000 dollari?

Sì, il rialzo è stato associato alle notizie su un possibile accordo etico della Casa Bianca per il Clarity Act, oltre al recupero dei titoli asiatici dei semiconduttori.

Che cosa regolerebbe il Clarity Act?

Sì, il provvedimento mira a stabilire una distinzione normativa più definita tra commodity digitali e securities, riducendo l’incertezza generata dalla supervisione basata su azioni di enforcement.

Quale ostacolo affronta la legge al Senato?

Sì, la clausola etica resta centrale: i democratici chiedono limiti ai profitti crypto per presidente, alti funzionari e familiari, mentre per l’approvazione servono 60 voti.

Quale livello tecnico osservano gli analisti?

Sì, Alex Kuptsikevich di FxPro indica 68.000 dollari come soglia da monitorare: un consolidamento sopra quel livello rafforzerebbe il segnale di possibile inversione rialzista.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e Decrypt.