Grimilde Disneyland licenziata: la rivelazione dell’identità che ha sconvolto i fan e cambiato il parco

Motivi del licenziamento e rottura dell’incantesimo

Sabrina Von B, 27 anni, ha confermato di non lavorare più a Disneyland dopo otto anni nei panni della Regina Grimilde. La decisione, rivelata a People, è legata alla scoperta online della sua identità, vista come una violazione della regola aziendale che tutela la “magia” dei personaggi.

Secondo l’attrice, la crescente viralità dei suoi video ha spinto utenti a cercare il suo nome reale, minando l’anonimato richiesto ai performer. Per contratto non poteva rivelarsi, e ha dichiarato di aver rispettato tale vincolo fino alla fine.

Il distacco sarebbe quindi maturato quando il pubblico ha collegato volto e ruolo, compromettendo l’illusione narrativa che Disney impone ai character actor. L’attrice parla di situazione “spaventosa”, frutto dell’esposizione social che ha superato la soglia tollerata dalle policy interne.

Otto anni tra performance, viralità e reazioni del pubblico

Entrata a 18 anni, Sabrina Von B ha incarnato la Regina Grimilde fino ai 26, diventando un riferimento per i fan del parco di Disneyland. Ha alternato ruoli come Malefica, Agatha Harkness e Lady Tremaine, ma la Regina Cattiva è rimasta la sua firma artistica.

Il suo approccio ha trasformato una villain rigida in un personaggio arguto e comico, capace di generare empatia senza tradirne l’essenza. Molti visitatori hanno dichiarato di aver riscoperto il personaggio grazie alle sue interazioni dal vivo e ai contenuti diventati virali.

Le clip condivise online, con risposte piccate e tempi comici millimetrici, hanno alimentato una fanbase globale e un effetto nostalgia che si è tradotto in code per incontrarla e in una moltiplicazione dei contenuti user generated.

La viralità ha agito da cassa di risonanza: commenti e condivisioni hanno consolidato l’iconicità della sua interpretazione, elevando la presenza della villain nei percorsi del parco.

Per i visitatori, l’incontro con la Regina è diventato una tappa “must”, spesso documentata con video brevi che hanno definito un linguaggio memetico riconoscibile.

Parallelamente, l’esposizione ha portato anche a un’escalation di curiosità sul volto dietro al costume, generando la dinamica che avrebbe poi messo a rischio l’anonimato richiesto ai performer.

Preparazione, sfide del ruolo e futuro di Sabrina Von B

Sabrina Von B descrive una routine rigorosa: idratazione costante, cura della pelle, sonno adeguato e alimentazione mirata per sostenere giornate lunghe sotto costumi pesanti, soprattutto in California.

Prima di entrare in scena, esercizi facciali per scolpire espressioni — sopracciglia sollevate, risata malefica, controllo del volto — e una breve concentrazione dietro la porta per “lasciare che il personaggio prenda il controllo”.

La gestione del mantello e dei movimenti scenici richiedeva forza e resistenza, mentre il timing comico e le risposte argute venivano testati e raffinati con gli ospiti in tempo reale.

Le condizioni climatiche hanno rappresentato la criticità principale: caldo intenso, trucco da mantenere impeccabile e attenzione a ritmi di pausa e recupero.

La continuità interpretativa imponeva coerenza del personaggio in ogni interazione, equilibrando ironia e “cattiveria” senza oltrepassare i limiti imposti dal parco.

Il lavoro emotivo era costante: trasformare una villain in esperienza positiva, garantendo il ricordo di una performance senza rompere l’illusione.

Quanto al futuro, l’attrice guarda oltre Disneyland, forte della visibilità ottenuta e dell’expertise nella character performance.

L’esperienza maturata tra viralità e palcoscenico dal vivo apre a nuove opportunità creative, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di improvvisazione e costruzione di personaggi.

Resta centrale la tutela dell’identità professionale, dopo l’esposizione che ha inciso sul percorso lavorativo.

