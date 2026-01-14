Sanremo, Carlo Conti prepara il colpo: popstar internazionale in arrivo e sorprese che cambiano il Festival

Annunci ufficiali e co-conduzioni

Carlo Conti conferma la prima co-conduzione di Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate ci sarà Laura Pausini, già vincitrice tra le Nuove Proposte nel 1993 e in gara tra i Big nel 1994. La cantante ha definito il ritorno a Sanremo come un passaggio naturale della propria storia artistica, sottolineando emozione e senso di responsabilità.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La squadra non si fermerà alla presenza fissa di Pausini: il direttore artistico prevede rotazioni di co-conduttrici in alcune serate. Secondo le anticipazioni attribuite a Il Messaggero, le opzioni in cima alla lista sono Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe reduci dall’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Per l’innesto comico, i nomi caldi sono Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Restano invece esclusi i rientri di Samira Lui e Barbara D’Urso, con quest’ultima fuori anche da un progetto primaverile in Rai. In crescita le quotazioni di Stefano De Martino, possibile figura centrale della serata finale, ipotizzato come segnale di passaggio di consegne nella gestione del format.

FAQ

Chi è la co-conduttrice confermata per tutte le serate? Laura Pausini.

Laura Pausini. Quali profili femminili sono in valutazione per le rotazioni? Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Chi sono i possibili innesti comici? Michela Giraud e Brenda Lodigiani.

Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Quali figure risultano al momento escluse? Samira Lui e Barbara D’Urso.

Samira Lui e Barbara D’Urso. Quale ruolo potrebbe avere Stefano De Martino? Presenza di rilievo nella finale come possibile passaggio di testimone.

Presenza di rilievo nella finale come possibile passaggio di testimone. Qual è la fonte delle preferenze di Conti sulle co-conduttrici? Anticipazioni riportate da Il Messaggero.

Anticipazioni riportate da Il Messaggero. Quante serate condurrà Laura Pausini? Cinque, tutte le serate del Festival.

Ospiti e trattative internazionali

Tra le presenze in trattativa spicca Eros Ramazzotti, atteso per celebrare i 40 anni di Adesso tu, brano vincitore del Sanremo 1986. Il dossier più ambizioso riguarda Madonna: il team di Carlo Conti punta a un’apparizione all’Ariston, con il supporto della maison Dolce & Gabbana, partner storico della popstar.

Parallelamente, è già definito l’impegno di Max Pezzali come ospite fisso a bordo della Costa Toscana, con collegamenti e performance nel corso delle serate. Sul fronte reunion, Mauro Repetto si è proposto per riportare in scena lo storico marchio degli 883, ipotesi al vaglio delle scalette.

Il disegno complessivo punta a bilanciare icone nazionali e star globali: un mosaico che affianca la celebrazione del catalogo italiano alle aperture internazionali, senza rinunciare a momenti evento e narrazioni legacy.

PrimaFestival e DopoFestival: conduzioni e format

Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey guideranno il PrimaFestival dal 21 febbraio, con un formato rapido focalizzato su anteprime, backstage e aggiornamenti dalle prove. Le tre conduttrici, già parte della commissione artistica di Sanremo Giovani, garantiranno un raccordo informativo tra news, social e palinsesto principale.

Il DopoFestival sarà affidato a Nicola Savino dal 24 al 27 febbraio, con la presenza fissa di Aurora Leone, Federico Basso e del maestro Enrico Cremonesi. Prevista una struttura ibrida tra talk, analisi delle performance e momenti comici, con spazio a dati, classifiche e riascolti guidati per il pubblico della tarda serata.

L’impianto editoriale prevede cross-medialità spinta: finestre su social highlights, contributi dagli inviati e collegamenti dalla Costa Toscana, per un racconto continuo prima e dopo l’Ariston. L’obiettivo è assicurare continuità narrativa, valorizzare gli ospiti e facilitare la fruizione informata degli eventi in scaletta.

FAQ