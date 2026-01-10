Tornado Zalone scuote il cinema italiano con un ritorno esplosivo che riaccende botteghini e polemiche

Dati di incassi e presenze 2025

Cinetel fotografa un 2025 in tenuta: incassi pari a 496.552.723 euro e 68.361.056 biglietti venduti, con ricavi in lieve crescita (+0,5%) e presenze in calo (-2%) rispetto al 2024. Il pubblico resta a maggioranza maschile (53%).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Decisiva la spinta del cinema nazionale (coproduzioni incluse): 162.433.176 euro, il 32,7% del box office, in aumento del 33,7% sul 2024, e 22.780.815 ingressi, pari al 33,3% dei biglietti (+27,2%). La quota italiana risulta quindi solida e in avanzamento strutturale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nella top ten generale, traino assoluto per Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone: oltre 36 milioni d’incasso (22,2% del totale italiano) e 4,4 milioni di presenze in sette giorni. Seguono, tra i titoli nazionali, Follemente di Paolo Genovese (3°), Diamanti di Ferzan Ozpetek (8°) e Io sono la fine del mondo di Nunziante con Angelo Duro (9°). Completano i primi dieci gli internazionali Lilo & Stitch (2°), Avatar: fuoco e cenere (4°), Zootropolis 2 (5°), Un film Minecraft (6°), Jurassic World – La rinascita (7°) e The Conjuring – Il rito finale (10°).

FAQ

  • Quali sono stati gli incassi totali 2025? 496.552.723 euro.
  • Quanti biglietti sono stati venduti? 68.361.056 presenze complessive.
  • Quanto pesa il cinema italiano sul box office? 32,7% degli incassi e 33,3% delle presenze.
  • Qual è il trend rispetto al 2024? Incassi +0,5%, presenze -2%.
  • Qual è il film più visto del 2025? Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone.
  • Quanti titoli italiani sono nella top ten? Quattro film.

Effetto Zalone e avvio 2026

L’“effetto tornado” di Checco Zalone consolida il rilancio del box office: Buen Camino supera i 36 milioni, pari al 22,2% del totale della produzione italiana 2025, e spinge presenze e ricavi in tempi ristretti.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’onda lunga prosegue nel 2026: secondo Simone Gialdini (Cinetel), nei primi sette giorni dell’anno il fatturato cresce oltre il 43% e gli ingressi superano il +36%, con l’incasso del titolo di Zalone vicino alla soglia dei 60 milioni.

La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni rimarca che il prodotto nazionale “funziona”: la quota italiana era già salita al 29% prima del boom, mentre il calo di performance riguarda soprattutto l’offerta internazionale. Per Alessandro Usai (Anica), l’Italia è l’unico Paese europeo in cui, nel 2025, incassi e presenze del cinema domestico superano la media 2017-2019 (+33% e +18%).

Il traino commerciale di Zalone diventa leva sistemica: sostiene la tenuta delle sale, amplia il target e consolida una base di mercato che parte nel 2026 con indici in forte accelerazione rispetto alla stagione precedente.

FAQ

  • Quanto ha incassato Buen Camino? Oltre 36 milioni nel 2025, vicino a 60 milioni a inizio 2026.
  • Di quanto è cresciuto il fatturato a inizio 2026? Oltre +43% nei primi sette giorni.
  • Qual è l’aumento degli ingressi a inizio 2026? Più del +36% nella prima settimana.
  • Qual era la quota del cinema italiano prima del boom? Circa il 29% del mercato.
  • Qual è la criticità evidenziata? Minore competitività del prodotto internazionale.
  • Come si posiziona l’Italia in Europa? Unica con incassi e presenze 2025 sopra la media 2017-2019 per il cinema nazionale.

Prospettive del mercato e uscite attese

Le proiezioni per il 2026 indicano un rimbalzo strutturale del mercato, favorito dal ritorno dei blockbuster e da una pipeline più corposa rispetto al 2025. L’arrivo di titoli evento come Odissea di Christopher Nolan e Disclosure Day di Steven Spielberg rafforza l’offerta internazionale, mentre la produzione nazionale consolida la propria quota con un mix di commedie forti e autorialità ad alto richiamo.

L’aumento dei nuovi titoli in sala, inclusa la crescita dei documentari, apre spazi ma evidenzia il nodo della visibilità: meno della metà dei film non fiction ottiene più di 50 schermi. La priorità per gli esercenti è ottimizzare programmazione e teniture, spingendo i titoli con traction e riducendo la dispersione d’uscita.

Secondo Mario Lorini (Anec), l’annata ha le condizioni per avvicinare i livelli pre-pandemici: l’avvio brillante del 2026, unito all’effetto volano del prodotto italiano e al rafforzamento della line-up estera, può sostenere tenuta delle sale, frequenza del pubblico giovane e recupero del target over 60, in crescita nel 2025.

FAQ

  • Quali titoli internazionali guidano il 2026? Odissea di Christopher Nolan e Disclosure Day di Steven Spielberg.
  • Qual è la priorità per le sale? Migliorare programmazione e teniture per aumentare la visibilità dei titoli.
  • Qual è il rischio principale? Sovraffollamento di uscite con pochi schermi per molti film.
  • Che ruolo ha il cinema italiano? Mantiene una quota robusta con titoli commerciali e d’autore.
  • Quali segmenti di pubblico sono strategici? Giovani 15-24 e over 60 in crescita.
  • Si tornerà ai livelli pre-pandemia? Le condizioni attuali indicano un avvicinamento significativo nel 2026.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com