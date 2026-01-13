Audi SQ5 svela The Other Monza: potenza, adrenalina e segreti della pista che non ti aspetti

Protagonista a monza: il video “the other monza”

Audi SQ5 entra in scena all’Autodromo Nazionale di Monza con il video “The Other Monza”, ribaltando la lettura del Tempio della Velocità attraverso un percorso che alterna rettilinei ad alta andatura, curve tecniche e tratti off-road. La clip mette al centro la duttilità del Suv sportivo, mostrando continuità di rendimento dal cordolo alla ghiaia senza soluzione di continuità. Il messaggio è chiaro: stessa pista, un’altra interpretazione, affidata a un set-up pensato per cambiare ritmo in un attimo.

L’uscita del video anticipa simbolicamente l’arrivo in pista della futura monoposto Audi di Formula 1, posizionando il modello come ponte narrativo tra il mondo racing e l’uso quotidiano. L’ambientazione monzese diventa banco prova e racconto: velocità pura sui lunghi allunghi, precisione nei tratti guidati, controllo quando il fondo si fa irregolare.

La regia insiste sulla transizione tra superfici, mettendo in evidenza la coerenza dinamica del veicolo e la capacità di trasferire grip e motricità. La scelta di Monza non è casuale: l’icona dei record esalta la componente prestazionale, mentre i passaggi off-road sottolineano l’anima polivalente del progetto, costruendo una narrazione che legittima l’SUV sportivo in ogni contesto.

Tecnica e prestazioni dell’suv sportivo

La struttura della Audi SQ5 impiega una scocca a elevata rigidità torsionale, base per risposte immediate e precisione dell’assetto anche nei cambi di appoggio più bruschi. Lo sterzo progressivo, con servoassistenza e demoltiplicazione variabili, assicura inserimenti rapidi e un ritorno al centro prevedibile, riducendo movimenti superflui del volante. Le sospensioni pneumatiche adattive, con taratura dedicata, modulano altezza e smorzamento in funzione del fondo e dello stile di guida.

Il pacchetto dinamico integra programmi offroad e offroad plus che coordinano erogazione del propulsore, logica del cambio, controllo della trazione e della stabilità, assetto e calibrazione dell’ABS, ottimizzando l’aderenza su superfici a bassa coesione. La distribuzione della spinta tra gli assali viene gestita per garantire motricità continua, favorendo uscita di curva e progressione su sterrato. La coerenza tra elettronica e meccanica si traduce in trazione efficace e frenate stabili anche su fondi misti.

In pista, la taratura specifica limita il beccheggio sui rettilinei di Monza e contiene il rollio nei tratti guidati; fuori dall’asfalto, l’assetto rialzabile e la gestione fine dell’ABS permettono di mantenere direzionalità e controllo. Il risultato è una piattaforma che cambia carattere senza soluzione di continuità, preservando precisione, grip e prontezza di risposta.

Motorizzazioni ibride e dati di efficienza

La gamma di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback è interamente ibrida, con soluzioni plug-in hybrid e mild-hybrid a 48 Volt orientate a prestazioni ed efficienza. Al vertice spicca il V6 TFSI da 367 CV, affiancato dal V6 TDI 3.0 da 299 CV e 580 Nm, debutto dell’abbinamento tra sistema MHEV plus a 48V e doppia sovralimentazione con compressore elettrico e turbocompressore. La gestione energetica riduce consumi e tempi di risposta, assicurando progressione lineare e ripresa immediata.

Sulle versioni TDI 220 kW quattro S tronic, il pacchetto tecnico consente uno 0-100 km/h in 5 secondi, con percorrenze fino a oltre 17 km/l in condizioni favorevoli. L’elettrificazione supporta le fasi di veleggio, recupero in rilascio e stop&start evoluto, mantenendo continuità di coppia e fluidità del cambio. Il risultato è una curva di erogazione piena a qualsiasi regime, utile tanto in pista quanto nei trasferimenti extraurbani.

La logica di controllo ottimizza l’intervento del 48V nelle ripartenze e nelle accelerazioni intermedie, mentre la doppia sovralimentazione del V6 TDI assicura spinta immediata ai bassi e respiro agli alti. L’integrazione con la trazione quattro massimizza l’aderenza, traducendo l’efficienza elettrificata in performance reali e misurabili su ogni fondo.

