Bollo auto, novità shock: scadenze rivoluzionate e nuovo calcolo che può farti risparmiare davvero

Scadenze per le auto nuove

Dal 1° gennaio 2026 cambia il criterio di pagamento per le vetture appena targate: fa fede il mese di immatricolazione, non più il singolo giorno. Il versamento va eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo alla prima immatricolazione. Esempio: auto targata in gennaio 2026, pagamento entro il 28/29 febbraio; immatricolazione in febbraio, scadenza al 31 marzo.

Per gli anni seguenti, la scadenza ricorre sempre nello stesso mese dell’immatricolazione, con pagamento entro la fine del mese successivo, mantenendo così un calendario fisso e prevedibile per l’intero ciclo di vita del veicolo.

Viene superato il precedente schema applicato in molte Regioni, che legava il termine al giorno di prima immatricolazione: fino al 20 del mese pagamento entro fine mese; dal 21 alla fine, pagamento entro la fine del mese successivo. Il nuovo sistema elimina le ambiguità e uniforma il primo addebito, riducendo gli errori in fase di versamento iniziale.

Pagamento annuale e deroghe regionali

Dal 2026 il bollo ha durata esclusivamente annuale: spariscono rate mensili e semestrali, con un’unica scadenza ogni 12 mesi allineata al mese di immatricolazione. La misura rende il calendario dei versamenti più lineare e riduce la frammentazione dei pagamenti, imponendo un unico addebito ricorrente per ciascun veicolo.

Resta la competenza delle Regioni sulla tassa: possono stabilire deroghe circoscritte per categorie specifiche, come mezzi commerciali, veicoli ecologici o operativi, mediante scadenze quadrimestrali. Le eccezioni vanno verificate nei portali tributi regionali, poiché l’applicazione varia in base agli atti deliberativi locali e ai requisiti soggettivi o tecnici del mezzo.

Novità rilevante per i veicoli in fermo amministrativo: l’obbligo di pagamento è ripristinato e pienamente operativo. Anche se il mezzo non può circolare, il tributo di possesso va corrisposto regolarmente, superando l’orientamento che fino al 2025 esonerava i proprietari in forza di pronunce giurisprudenziali. L’inadempienza espone a sanzioni e interessi, oltre ai recuperi coattivi.

  • Periodicità: sempre 12 mesi, senza rate.
  • Deroghe: solo regionali e per platee limitate.
  • Fermo: pagamento dovuto anche con veicolo non utilizzabile.

Cosa non cambia nel bollo e superbollo

Restano invariati i pilastri della tassa di possesso: paga chi è intestatario del veicolo alla fine dell’ultimo giorno utile per il versamento, con eccezione della Lombardia dove fa fede il primo giorno del mese. I controlli spettano alle amministrazioni finanziarie degli enti titolari del tributo, non alle forze dell’ordine, motivo per cui dal 1998 non esiste più l’obbligo di esporre il bollo sul parabrezza. Permangono le agevolazioni regionali per particolari categorie, come le auto elettriche, secondo regolazioni locali.

Il superbollo non subisce modifiche né abolizioni: resta la sovrattassa per vetture oltre 185 kW (250 CV), calcolata sui kW eccedenti la soglia. L’importo decresce con l’età dell’auto fino all’esenzione dopo 20 anni dalla costruzione, seguendo la disciplina vigente. Nessun cambio anche per canali e strumenti di pagamento: sportelli postali e bancari, home banking, PagoPA, ACI; possibile, in prospettiva, l’obbligo di sistemi tracciabili con esclusione del contante.

Resta immutata la natura del bollo come tassa di possesso: il tributo è dovuto indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo o dalla sua circolazione. Le verifiche di eventuali morosità seguono le procedure di accertamento e riscossione previste dagli enti competenti, con sanzioni e interessi in caso di ritardato pagamento o omesso versamento.

FAQ

  • Chi deve pagare il bollo alla scadenza? L’intestatario risultante l’ultimo giorno utile (in Lombardia il primo del mese).
  • Il superbollo è stato abolito? No, resta per auto oltre 185 kW con riduzioni legate all’età e esenzione dopo 20 anni.
  • Servono controlli su strada? No, i controlli sono compito degli enti impositori, non delle forze dell’ordine.
  • Devo esporre il bollo sul parabrezza? No, l’obbligo è cessato dal 1998.
  • Le auto elettriche hanno agevolazioni? Sì, secondo esenzioni o riduzioni definite dalle singole Regioni.
  • Come si paga il bollo? Tramite PagoPA, banche, poste, home banking e sportelli ACI.
  • Qual è la fonte delle novità 2026? Sintesi basata su aggiornamenti normativi e prassi amministrative riportate dalla stampa specializzata, con riferimento a testate come Quattroruote.

#ASSODIGITALE.

