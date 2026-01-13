Auto elettriche cinesi, Bruxelles pronte a congelare i dazi con un prezzo minimo: svolta sul mercato

Quadro europeo sui dazi e sul prezzo minimo

Unione Europea apre a un meccanismo di esenzione dai dazi per le auto elettriche cinesi, introducendo un prezzo minimo come condizione per evitare le tariffe aggiuntive. Nel 2024 Bruxelles ha imposto dazi progressivi fino al 35% sui veicoli a batteria di origine cinese, oltre al 10% ordinario, per arginare l’effetto delle sovvenzioni di Pechino. Le nuove linee guida puntano a neutralizzare il vantaggio di costo senza bloccare l’accesso al mercato.

La Commissione chiarisce che le offerte dei produttori dovranno essere “adeguate a eliminare gli effetti dannosi delle sovvenzioni” e “equivalenti” ai dazi, traducendo il beneficio pubblico in un riallineamento dei prezzi di listino. In pratica, il prezzo minimo dovrà assorbire la percentuale di sconto attribuibile agli aiuti, ristabilendo condizioni concorrenziali per i marchi europei.

Il quadro regolatorio mantiene l’obiettivo di difendere la filiera europea senza compromettere la varietà dell’offerta per i consumatori. L’opzione del prezzo minimo è presentata come alternativa ai dazi generalizzati, con applicazione mirata ai modelli e ai costruttori che dimostrano conformità. La misura si inserisce nella strategia di riequilibrio commerciale dell’UE, favorendo un percorso di compliance negoziata anziché un irrigidimento protezionistico totale.

Criteri di adeguamento dei listini e investimenti locali

Gli esportatori della Repubblica Popolare dovranno proporre listini “equivalenti ai dazi”, rialzando i prezzi in misura pari al vantaggio ottenuto dalle sovvenzioni. Se il sostegno pubblico genera un taglio del 20%, il prezzo di vendita in UE dovrà incorporare quel 20% per neutralizzare l’effetto distorsivo.

Il meccanismo opera modello per modello e produttore per produttore: l’impegno sui prezzi è verificabile e vincolante, con controlli periodici per impedire sconti mascherati o pratiche elusive. La Commissione richiede trasparenza su strutture di costo, politiche promozionali e canali distributivi.

Oltre al prezzo, pesano gli impegni industriali: investimenti in stabilimenti, fornitura di componenti, R&S e occupazione sul territorio dell’Unione Europea possono modulare la valutazione, rendendo meno restrittivo l’adeguamento dei listini.

L’ancoraggio a investimenti locali mira a integrare i costruttori cinesi nella filiera europea di BEV, promuovendo capacità produttiva, standard tecnologici e sicurezza delle catene di fornitura.

Gli impegni devono essere misurabili: volumi minimi, calendari di realizzazione, quote di contenuto europeo, tracciabilità delle batterie e dei materiali critici.

In caso di violazioni o scostamenti rispetto ai target, scattano il ripristino dei dazi e sanzioni, con possibile esclusione dall’esenzione per i modelli non conformi.

Reazioni della Cina e impatti sul mercato europeo

La Camera di Commercio Cinese presso l’UE accoglie positivamente il percorso di esenzione, definendolo una “transizione morbida” che rafforza la fiducia del mercato. L’organizzazione, in un post su X, sottolinea che la cornice di prezzo minimo crea un ambiente più stabile e prevedibile per costruttori e fornitori attivi in Europa.

Per i brand cinesi, la priorità diventa dimostrare conformità su listini e investimenti, preservando la presenza nei segmenti entry e mid-range senza azzerare i volumi. Il messaggio politico è di cooperazione condizionata: accesso al mercato in cambio di riallineamento dei prezzi e radicamento industriale.

Sul fronte europeo, l’effetto atteso è un riequilibrio competitivo: le case locali beneficiano di pressioni di prezzo meno aggressive, mentre i consumatori mantengono varietà d’offerta, con possibili ritardi su sconti e promozioni nei modelli più economici.

La misura può ridisegnare le strategie: maggiore focalizzazione su assemblaggio in UE, localizzazione di componenti chiave e piani di R&S in partnership con fornitori europei. Nel breve termine, probabili ri-prezzature selettive sui modelli più sovvenzionati; nel medio periodo, rafforzamento di catene di fornitura miste euro-cinesi.

Per la distribuzione, attese politiche commerciali più trasparenti e minore uso di sconti spot; per i regolatori, necessità di audit serrati su costi, incentivi e promozioni, per evitare elusioni e mantenere la credibilità dello strumento.

