Maserati stupisce: Heritage e innovazione ridefiniscono il lusso al Brussels Motor Show

Modelli in evidenza a Bruxelles

Maserati catalizza l’attenzione al Brussels Motor Show 2026 con una lineup mirata che sintetizza stile, prestazioni e transizione elettrica. Allo stand del dealer D’Ieteren nel padiglione 11 spiccano quattro modelli strategici: McPura Cielo, GranCabrio Folgore, Grecale Folgore e Grecale Lumina Blu Special Edition. Pubblico e stampa affluiscono costantemente, confermando lo stand tra i più visitati del Salone.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La McPura Cielo sfoggia la livrea di lancio AI Aqua Rainbow, combinando fascino scenico e vocazione dinamica. La nuova GranCabrio Folgore, in colorazione Bianco Astro, incarna la sportività elettrica della casa modenese nel formato open-air.

Il Grecale Folgore si propone come suv premium 100% elettrico nella tinta Verde Royale, ponte tra comfort quotidiano e tecnologia a zero emissioni. Completa il quartetto il Grecale Lumina Blu Special Edition, anteprima europea dal look curato e dotazione tecnologica completa, pensata per una clientela esigente che ricerca esclusività e connettività avanzata.

La selezione esposta esprime una strategia chiara: consolidare il lusso ad alte prestazioni con contenuti elettrificati e un’identità di design riconoscibile, mantenendo alta l’attenzione su finiture, personalizzazione e contenuti premium.

Heritage e innovazione del Tridente

Al Brussels Motor Show, il Tridente ribadisce la propria identità incrociando tradizione e ricerca tecnologica. Il dealer D’Ieteren firma uno spazio che mette in dialogo modelli storici e novità elettrificate, con un linguaggio stilistico coerente e un’attenzione rigorosa ai dettagli di finitura.

Nel contesto di un esclusivo evento vip dedicato all’Anno del Tridente, spiccano le one-off GranTurismo Meccanica Lirica e GranCabrio Meccanica Lirica, affiancate dalla supersportiva GT2 Stradale. Il progetto Meccanica Lirica celebra il ritorno produttivo a Modena delle icone granturismo, valorizzando l’heritage con soluzioni artigianali e materiali selezionati secondo standard contemporanei.

L’armonia tra memoria e futuro è sostenuta da un design riconoscibile, dall’evoluzione dei powertrain e da un posizionamento che integra lusso e prestazioni. L’affluenza costante di pubblico e media conferma la centralità di questa narrativa, in cui il prestigio storico si traduce in prodotti capaci di intercettare nuove aspettative senza rinunciare alla purezza del marchio.

Come sottolineato da Santo Ficili, coo di Maserati, l’entusiasmo registrato in fiera attesta la solidità della visione: heritage, innovazione ed eccellenza manifatturiera convivono per rafforzare la leadership nel segmento luxury ad alte prestazioni.

Visione elettrica e artigianalità italiana

La traiettoria elettrica di Maserati si concretizza in modelli come GranCabrio Folgore e Grecale Folgore, progettati per unire prestazioni da brand di lusso e guida a zero emissioni. La presenza a Bruxelles indica una strategia di gamma che integra aerodinamica, software e gestione energetica con una cura sartoriale delle finiture.

L’attenzione al dettaglio è espressa da materiali selezionati, personalizzazioni e soluzioni su misura tipiche della manifattura di Modena, mentre l’elettrificazione amplia l’uso quotidiano grazie a silenziosità, coppia immediata e tecnologie di bordo connesse. La coerenza stilistica del Tridente accompagna l’evoluzione dei powertrain, senza deroghe alla qualità percepita.

Il progetto Meccanica Lirica sottolinea la centralità dell’artigianalità italiana applicata a piattaforme contemporanee, valorizzando il ritorno produttivo di GranTurismo e GranCabrio. In parallelo, l’esposizione di GT2 Stradale ribadisce il legame con l’alta prestazione come vettore di trasferimento tecnologico verso i modelli stradali.

Il riscontro di pubblico e media al Brussels Motor Show 2026 conferma la lettura strategica: lusso e innovazione convergono in una proposta elettrica credibile, sostenuta da design iconico, ingegneria mirata e un’esperienza premium che rimane distintiva del marchio.

FAQ