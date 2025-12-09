MoonPay autorizzata dal NYDFS apre nuovi servizi regolamentati per pagamenti in criptovalute innovativi

autorizzazione del nydfs e potenziamento dei servizi moonpay

MoonPay ha ottenuto un riconoscimento cruciale negli Stati Uniti, ricevendo l’autorizzazione ufficiale dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (NYDFS) per operare come Limited Purpose Trust Company . Questa approvazione rappresenta un balzo decisivo per MoonPay nel settore dei pagamenti digitali e nello sviluppo di infrastrutture per asset cripto, ponendo l’azienda sotto uno dei regimi normativi più stringenti e avanzati a livello globale.

Grazie a questa autorizzazione, MoonPay potrà fornire ufficialmente servizi di custodia per asset digitali e realizzare operazioni di trading over-the-counter (OTC), rispettando i rigorosi standard regolamentari dello Stato di New York. Ivan Soto-Wright, co-fondatore e CEO, ha sottolineato come questo traguardo rifletta l’impegno costante dell’azienda nel raggiungere livelli elevati di conformità, sicurezza e governance.

Inoltre, l’abilitazione ottenuta consente a MoonPay di ampliare significativamente la sua offerta di servizi regolamentati, rafforzando le partnership con istituzioni finanziarie internazionali e consolidando la propria posizione come intermediario affidabile tra finanza tradizionale e digitale. Importante è anche la possibilità, in qualità di Trust Company, di posizionarsi per future iniziative conformi al GENIUS Act, tra cui l’emissione regolamentata di stablecoin.

Questo riconoscimento pone MoonPay in una cerchia ristretta di operatori autorizzati che detengono sia la BitLicense che la charter di Limited Purpose Trust Company, tra cui nomi di rilievo come Coinbase, PayPal, Ripple e NYDIG, confermando la strategia dell’azienda di attivarsi nei contesti regolatori più rigorosi e competitivi.

il ruolo di moonpay nel contesto regolamentare delle stablecoin negli usa

MoonPay si colloca strategicamente in un momento cruciale per il settore delle stablecoin negli Stati Uniti, dove la regolamentazione si sta rapidamente evolvendo. Il recente GENIUS Act rappresenta un tentativo legislativo di definire un quadro federale chiaro e strutturato per le stablecoin di pagamento, influenzando direttamente le dinamiche delle aziende che operano in questo ambito.

Nonostante la normativa non sia ancora pienamente operativa, MoonPay ha dimostrato una visione lungimirante annunciando, già a novembre, un’iniziativa tecnologica rivolta agli emittenti di stablecoin. Questo progetto mira a fornire un’infrastruttura che garantisca la piena conformità alle norme future, anticipando la necessità di trasparenza e sicurezza che il GENIUS Act richiederà.

Il posizionamento di MoonPay come Limited Purpose Trust Company, insieme al possesso della BitLicense, le permette di affrontare con vigore le sfide regolamentari, consolidando un ruolo chiave nel supporto allo sviluppo di stablecoin affidabili e regolamentate. La capacità di integrare servizi di custodia e trading OTC nell’ambito normativo di New York rende l’azienda un attore imprescindibile nel delicato passaggio verso una finanza digitale regolamentata e stabile.

impatti strategici e collaborazioni nel mercato finanziario tradizionale e cripto

MoonPay ha posizionato la propria strategia in modo da favorire sinergie operative tra il settore finanziario tradizionale e l’ecosistema cripto, capitalizzando il ruolo acquisito con l’autorizzazione del NYDFS. Il riconoscimento come Limited Purpose Trust Company consente all’azienda di avviare collaborazioni rafforzate con istituzioni finanziarie di rilievo internazionale, facilitando l’integrazione di soluzioni digitali compliant ed efficienti all’interno dei circuiti esistenti.

Queste partnership non solo ampliano la portata dei servizi offerti da MoonPay, ma fungono da volano per l’adozione crescente di prodotti regolamentati come le stablecoin. Tale incontro tra due mondi storicamente separati apre scenari di innovazione nel sistema dei pagamenti, con un impatto diretto sulla liquidità e sulla rapidità delle transazioni.

Il mercato finanziario classico sta rispondendo a questo cambiamento: aziende come Visa hanno esteso l’uso delle stablecoin nei propri sistemi di regolamento, mentre banche di primo piano, tra cui Bank of America, stanno valutando la creazione di stablecoin proprie in collaborazione con altri istituti. In questo contesto, MoonPay si pone come nodo cruciale, offrendo infrastrutture tecnologiche e competenze regolamentari che facilitano una transizione ordinata verso modelli di finanza ibrida.